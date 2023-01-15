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У Бундестазі пропонують викупити у Катарі зенітні танки Cheetah для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

cheetah

Німеччина могла б викупити у Катару для України німецькі зенітні танки Cheetah.

Таку ініціативу озвучив депутат бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Кізеветтер пропонує викупити у Катару зенітні танки Cheetah і потім передати їх Україні.

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"Танки Cheetah зараз там більше не потрібні, вони перебувають у робочому стані, тому я думаю, що було б непогано викупити їх... Ми маємо зробити все, що може сприяти перемозі України", – вважає депутат.

Він також зазначив, що, попри передачу Україні зенітних танків Gepard, як і раніше, зберігається проблема забезпечення їх штатними боєприпасами, яку блокує Швейцарія через прихильність до політики нейтралітету. Проблему було тимчасово вирішено замовленням альтернативних боєприпасів у Норвегії. Кізеветтер вважає, що операція з танками з Катару могла б полегшити цю ситуацію.
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Топ коментарі
+28
Ви головне там не поспішайте. 2-3 роки ...
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15.01.2023 20:57
+16
В общем-один п.здеш! Гепардов не ждіте. Позвоните попозже.
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15.01.2023 21:04
+12
Cheetah = Гепард.
Вряд ли немцы называли РАЗНЫЕ танки одним названием на разных языках. Скорее всего это какая-то экспортная версия тех же гепардов.
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15.01.2023 21:10
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Ви головне там не поспішайте. 2-3 роки ...
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15.01.2023 20:57 Відповісти
або грошей не вистачить .... Головне - не відмовитись від допомоги Україні (на словах)
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15.01.2023 21:05 Відповісти
Це газети нехай не плітками бавляться, а не біжать поперед контракту. Одні домисли, помисли і фейки
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15.01.2023 21:33 Відповісти
А то швидкість запорука гніву *****. …. Років так надцять не спішіть хвойди *****….
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15.01.2023 22:41 Відповісти
або грошей не вистачить .... Головне - не відмовитись від допомоги Україні (на словах)
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15.01.2023 21:00 Відповісти
Будуть ще трішки гроші шукати, а там може розрулитись для Пухерштейн
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15.01.2023 21:01 Відповісти
коли ж це в'єтнамці від сала одказувалися?
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15.01.2023 21:01 Відповісти
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15.01.2023 21:02 Відповісти
В общем-один п.здеш! Гепардов не ждіте. Позвоните попозже.
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15.01.2023 21:04 Відповісти
Cheetah = Гепард.
Вряд ли немцы называли РАЗНЫЕ танки одним названием на разных языках. Скорее всего это какая-то экспортная версия тех же гепардов.
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15.01.2023 21:10 Відповісти
Это скорее всего тупой перевод чужой статьи с английского.
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15.01.2023 23:16 Відповісти
це і є ті самі гепарди,їх в 20му році в Катар продали,тому логіка,не думаю що за 2 роки їх встигли вкатати
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16.01.2023 04:27 Відповісти
Ключове слово "могла б"
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15.01.2023 21:05 Відповісти
Непонятно. Cheetah и есть Гепард. Это те же Гепарды, или я шо-то упустил?
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15.01.2023 21:08 Відповісти
Они самые,Катар для защиты от дронов(иранских,ясное дело)закупал.
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15.01.2023 21:26 Відповісти
Может, какую-нибудь модификацию для Катара провели, ну, кондиционер поставили, фильтры усилили против песка, радиаторы охлождения. Не знаю, вообще-то странно, что Чита, что Гепард - одна кошка.
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15.01.2023 22:08 Відповісти
А ще можна в корінних аборигенів Австралії закупити бумеранги, в Індії бойових слонів з екіпажами, в маорі Нової Зеландії луки і списи - то Путін аж в штанішки накладе!
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15.01.2023 21:11 Відповісти
А може тобі піти на три букви?
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15.01.2023 21:41 Відповісти
А може ты в сраку.
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15.01.2023 22:16 Відповісти
а може хоча б вікі відкрив і ***** не городив,якщо не знаєш відкіля вони там
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16.01.2023 04:28 Відповісти
Що тільки не придумують лиш би танки не дати
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15.01.2023 21:14 Відповісти
наше керівництво за роки незалежності мабудь 5000 танків просрали
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15.01.2023 21:24 Відповісти
Меня другое удивляет. За 8 лет, с 2014 года, ладно, ракетную промышленность не получилось наладить. Но наладить серийный выпуск современных штурмовых винтовок "Форт", которая уже есть в штучных экземплярах, было прекрасно возможно. Победа, начинается с оснащения бойца современным оружием, чтоб у него было технологическое преимущество перед врагом. А увы....ничего не сделали....
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15.01.2023 21:35 Відповісти
Наши ССО оснащены именно этими винтовками, а значит их серийное производство налажено.
Другое дело, что это серийное производство не прям в десятках и сотнях тысяч штук...
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15.01.2023 21:41 Відповісти
Винницкое НПО Форт, которое их выпускало по израильской лицензии, небольшое предприятие МВД. Видимо кто-то в высоких кабинах не считал это важным,"и калашей хватит".
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15.01.2023 21:50 Відповісти
Это и есть самое плохое. Калаш уже морально устарел. А все городские бои, это боец против бойца, и вот там современная штурмовая винтовка, нужна как воздух.
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15.01.2023 21:58 Відповісти
Согласен,но для большинства резервистов,особенно старших возрастов пойдет. Сейчас США усиленно ищут на рынке АК74,причем производства ГДР и Румынии. Наверное для своей морской пехоты).
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15.01.2023 22:03 Відповісти
у калаша много модификаций, причем современных. это уже не АК-74
смотря для чего оружие нужно, не все бойцы и с 40 метров попадут, а АК дает такую возможность.
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16.01.2023 00:03 Відповісти
i що, тi модифiкацii калаша такi ж як "современная штурмовая винтовка"?
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16.01.2023 08:45 Відповісти
Вообще мимо. Это бывший завод газовых анализаторов. Он довольно большой по площади. Не кроватная мастерская.
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15.01.2023 23:15 Відповісти
Не большой по объему выпускаемой продукции, площадь выпуску стрелкового оружия не помогает.
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15.01.2023 23:27 Відповісти
Одним ССО войну не выиграть. За 8 лет, можно было сделать очень много....
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15.01.2023 21:59 Відповісти
Вам з Германії краще видно. А так, вони випускаються.
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15.01.2023 21:42 Відповісти
Выпускаются в объемах которые необходимы ВСУ? Или в объемах, чтоб 1 батальон в год обеспечивать?
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15.01.2023 21:57 Відповісти
А танки Оплот?! Таиланду передали сорок штук, а сами остались с голой жопой. Ракетная область?! Иран ПОД САНКЦИЯМИ сделал бпла и ракеты, что делала Украина восемь лет?! Клювом щелкала?! Позорище...
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16.01.2023 06:35 Відповісти
Это уже откровенный циничный троллинг.
Не нужно дальше ждать от неметчины ничего. Нужно покупать там, где реально дадут.
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15.01.2023 21:22 Відповісти
тю , Петя уже подарил 5 зенитных установок ВСУ
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15.01.2023 21:28 Відповісти
а шо ваш сюзерен подарил...?
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15.01.2023 21:41 Відповісти
Це ті, що зє послали нахрін з виступом на чм2022?
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15.01.2023 21:31 Відповісти
Cheetah - у перекладі з англійської - це гепард . Тобто мова у оригіналі статті іде про гепарди, які вже є на озброєнні України
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15.01.2023 21:37 Відповісти
Ага года через два.
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15.01.2023 21:43 Відповісти
Еге ж, і Катар їх віддасть саме тоді, коли Іран будує балістичні ракети
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15.01.2023 21:43 Відповісти
Нам проще купить танки у северной кореи за зерно. Можно за пол часа договориться.
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15.01.2023 21:49 Відповісти
Нет ну вы посмотрите на этих бюргеров!
ходят с миру по нитке, унижаются - и к швейцарцам и к катарцам, а ни в какую от себя лишний кусок не оторвут!
позорище!
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15.01.2023 21:51 Відповісти
Пусть немцы выходят на сомалийских пиратов, талибан, может с ними проблем не будет?
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15.01.2023 22:08 Відповісти
взагалi то Германiя повнicтю перестала купляти рашинську нафту чи то газ. В них промисловicть через це не працюйе. Вони там шаленi бабки втрачають щоб нам допомагати. З iншого боку - коли читайеш деякi отмазки - гнiв бере ("ми дамо танки через рiк коли пофарбуйемо")
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16.01.2023 08:41 Відповісти
Та згоден.
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16.01.2023 14:51 Відповісти
Cheetah це і є Гепард. У чому різниця? Там інші **********?
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15.01.2023 22:20 Відповісти
та викупіть вже в Афгані американську техніку. таліби за безцінь їх, танки, продадуть. у них другі методи війни і немає рембази. поспішіть щоб кацапи не забрали
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15.01.2023 22:56 Відповісти
які ти танки в афгані купувати зібрався? т-62?
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16.01.2023 04:29 Відповісти
НЄ, ну це піздєц якийсь...
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16.01.2023 00:11 Відповісти
Опять эти будущие времена глаголов..... Задолбало уже.... Не новости сплошное бла бла бла...
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16.01.2023 07:11 Відповісти
Шольцчекайодинрiк усе дасть через рiк, коли "пофарбуйе" 😉
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16.01.2023 08:38 Відповісти
Кручу-верчу, обмануть хочу..... У Европи досогодні ще зберіглась ілюзія, що війна може пройти та не зачепити їх. Якщо Україна не вистоїть, танки кацапстану намотають кендюхи німця -автрійця-угорця на свої гусениці та згвалтують, а особливо в Берліні ще не одну сотню жінок
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16.01.2023 07:42 Відповісти
" блокує Швейцарія" - а там ще газоводи вiд раши не хлопали?
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16.01.2023 08:37 Відповісти
 
 