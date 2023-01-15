У Бундестазі пропонують викупити у Катарі зенітні танки Cheetah для України
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Німеччина могла б викупити у Катару для України німецькі зенітні танки Cheetah.
Таку ініціативу озвучив депутат бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Кізеветтер пропонує викупити у Катару зенітні танки Cheetah і потім передати їх Україні.
"Танки Cheetah зараз там більше не потрібні, вони перебувають у робочому стані, тому я думаю, що було б непогано викупити їх... Ми маємо зробити все, що може сприяти перемозі України", – вважає депутат.
Він також зазначив, що, попри передачу Україні зенітних танків Gepard, як і раніше, зберігається проблема забезпечення їх штатними боєприпасами, яку блокує Швейцарія через прихильність до політики нейтралітету. Проблему було тимчасово вирішено замовленням альтернативних боєприпасів у Норвегії. Кізеветтер вважає, що операція з танками з Катару могла б полегшити цю ситуацію.
Будь ласка, зачекайте...
Вряд ли немцы называли РАЗНЫЕ танки одним названием на разных языках. Скорее всего это какая-то экспортная версия тех же гепардов.
Другое дело, что это серийное производство не прям в десятках и сотнях тысяч штук...
смотря для чего оружие нужно, не все бойцы и с 40 метров попадут, а АК дает такую возможность.
Не нужно дальше ждать от неметчины ничего. Нужно покупать там, где реально дадут.
ходят с миру по нитке, унижаются - и к швейцарцам и к катарцам, а ни в какую от себя лишний кусок не оторвут!
позорище!