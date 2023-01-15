Росія зробила битву за Донбас принциповою для себе, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила битву за міста Донецької та Луганської областей принциповою для себе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 15 січня.
Зеленський підкреслив, що битва за Соледар та Бахмут, а також за всю Донецьку та Луганську області триває без жодного перепочинку та зупинки.
"Дякую кожному нашому бійцю, нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють наскільки важливо знищити окупанта саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять для себе цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста", - заявив він.
Президент додав, що кожен день української стійкості на Донбасі та кожен успіх ЗСУ в обороні – це життєво важливі досягнення для захисту всієї нашої держави.
Будь ласка, зачекайте...
принципове в кацапії тільки одне - стерти Україну і вбити тих, кто позволил себе жить лучше чем в тюрьме народов, у параши...
И эта корзина не в Украине.
Отакий він мир в очку *****
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5h
Підсумок по арестовичу.Він зробив висер за дорученням Єрмака.Це дійство в межах"операції по примусу до миру".Заява Армії про брехню Люсі була знята з сайту і відкорегована.Просто знайте:доки живі Зельц,Єрмак і"к"нас будуть вбивати.Хочете жити-знищіть бандитів на Банковій.Амінь.
🦍🦍🦍Бабы дерьма ещё нарожают...
На сегодня только в одной Мордовии 26 концлагерный для брошенных детей...а сколько по всей РабZee?минимум 100.. если не больше... после 1945 года было 20 млн.детей сирот и беспризорников...
Але самі бачите, какая_разніца і близько не 73%, а багато меньше, коли опитування не на замовлення.
1. Там вже давно розвідане родовище сланцевого газу із запасами дуже великими. Розвідане, але видобуток там поки що так і не розпочато.
2. Щоб відволікти увагу від запланованого удару здовж західного кордону із Білорусі на Львів, ціль якого - відрізати шляхи постачання воєнної допомоги із Заходу до України. - https://twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865