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Росія зробила битву за Донбас принциповою для себе, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила битву за міста Донецької та Луганської областей принциповою для себе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 15 січня. 

Зеленський підкреслив, що битва за Соледар та Бахмут, а також за всю Донецьку та Луганську області триває без жодного перепочинку та зупинки.

"Дякую кожному нашому бійцю, нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють наскільки важливо знищити окупанта саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять для себе цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста", - заявив він.

Президент додав, що кожен день української стійкості на Донбасі та кожен успіх ЗСУ в обороні – це життєво важливі досягнення для захисту всієї нашої держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Важка битва за Донеччину триває, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
ета другоє..
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15.01.2023 21:55
+25
то при чому тут Львів, Дніпро, Херсон, Суми, Одеса, Вінниця, Полтава, Хмельницький, Чернігів...........
принципове в кацапії тільки одне - стерти Україну і вбити тих, кто позволил себе жить лучше чем в тюрьме народов, у параши...
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15.01.2023 21:52
+14
@boikobogdan1

·

5h

Підсумок по арестовичу.Він зробив висер за дорученням Єрмака.Це дійство в межах"операції по примусу до миру".Заява Армії про брехню Люсі була знята з сайту і відкорегована.Просто знайте:доки живі Зельц,Єрмак і"к"нас будуть вбивати.Хочете жити-знищіть бандитів на Банковій.Амінь.
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15.01.2023 22:06
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то при чому тут Львів, Дніпро, Херсон, Суми, Одеса, Вінниця, Полтава, Хмельницький, Чернігів...........
принципове в кацапії тільки одне - стерти Україну і вбити тих, кто позволил себе жить лучше чем в тюрьме народов, у параши...
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15.01.2023 21:52 Відповісти
Извините , но яимела в виду , то ,о чем сказал Зе , а не Вы !Мне показалось , что он смирился с потерей областей (может сдать , как обещали с дерьмаком в Омане «коридор»)
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15.01.2023 22:50 Відповісти
С Вами , всегда соглашаюсь
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15.01.2023 22:54 Відповісти
Цензор, агов! для чого тут цей висер?
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16.01.2023 01:55 Відповісти
ета другоє..
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15.01.2023 21:55 Відповісти
А може вони з одной оперы.Пархатые?
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15.01.2023 23:03 Відповісти
Різни коліна Ізраїля.
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16.01.2023 20:59 Відповісти
Да птицы разные, но кладут яйца(золотые) в одну корзину.
И эта корзина не в Украине.
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20.01.2023 20:03 Відповісти
Яка огидна пика...
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16.01.2023 01:56 Відповісти
А то ми тут не знаємо ... хто у нас *****!
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16.01.2023 04:48 Відповісти
Этим поцам надо договариваться о уменьшении репараций, а они еще рассчитывают кого-то "победить". Тот случай, когда потеряют всё потому что "жадность фрайера сгубила"
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15.01.2023 21:55 Відповісти
Зеля репарації зведе нанівець !
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16.01.2023 21:01 Відповісти
Принципово захопити всю Україну .
Отакий він мир в очку *****
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15.01.2023 21:56 Відповісти
Не расия а *********** не принципиально а по ***** ху.ла и поддержки безмозглого стада.
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15.01.2023 21:58 Відповісти
та да... московити висуваються вздовж основних магістралей якщо дивитися на діп стейт. але і на запорізькому напрямку будуть вклинюватися в нашу оборону.
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15.01.2023 22:00 Відповісти
Походу будут отрезать Донецкую область, а може и не прийдется, если Ермак дорожную карту нарисует, пройдут на легке как с Херсоном. Попахивает договорнячком или "про..бом".
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15.01.2023 22:08 Відповісти
@boikobogdan1

·

5h

Підсумок по арестовичу.Він зробив висер за дорученням Єрмака.Це дійство в межах"операції по примусу до миру".Заява Армії про брехню Люсі була знята з сайту і відкорегована.Просто знайте:доки живі Зельц,Єрмак і"к"нас будуть вбивати.Хочете жити-знищіть бандитів на Банковій.Амінь.
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15.01.2023 22:06 Відповісти
Іди в сраку, кацап кончений!
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15.01.2023 23:39 Відповісти
а бандити на Банкову як потрапляють? хиба не олігархи їх туди ставлять?
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16.01.2023 02:15 Відповісти
ну к примеру через сериал серут в мозги мудрому нариту и тот во время войны выбирает -клоуна
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16.01.2023 02:23 Відповісти
"зелена влада"- зробила теж для себе принципом, будівництво доріг для швидкого наступу рашиста і принципова здача Півдня України ,через розмінування Чонгару, для окупації українських територій рашистом
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15.01.2023 22:06 Відповісти
Утилизация Зэков через Могилизацию,это типа приглашение на Казнь... так уже было при Сралине...узники ГУЛАГа дохли сотнями тысяч...фильм Штрафбат то лишь маленький эпизод того советского дерьма что построили чЛенинцы Сралинцы с 26 октября 1917 года..
🦍🦍🦍Бабы дерьма ещё нарожают...

На сегодня только в одной Мордовии 26 концлагерный для брошенных детей...а сколько по всей РабZee?минимум 100.. если не больше... после 1945 года было 20 млн.детей сирот и беспризорников...
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15.01.2023 22:08 Відповісти
зеленский дошел до буквы П
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15.01.2023 22:08 Відповісти
Що ти робиш для стійкості і для ЗСУ, майський шашлик ??????
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15.01.2023 22:10 Відповісти
Клепає залізобетонні відосики кожного дня.
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15.01.2023 22:14 Відповісти
Я бачу для тебе принциповим є переслідування опозиції щоб не було конкурентів на трон.
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15.01.2023 22:12 Відповісти
можновладцi сидять по щiлинах i н#х@я не роблять корисного, так крадуть потихеньку. всi сили кинутi на те, як ze буде виглядати перед телекамерою. гундосики це "наше всьо". - Соледар про'бали, хай скаже як є.
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15.01.2023 22:14 Відповісти
і тому послом до Болгарії треба призначати *****, у ПАРЄ томаду, а до Ради суддів злодіїв та колишніх подільників Яника і продовжувати тримати поряд із собою зрадників України з ОПЗЖ не забороняючи ФСБ-РПЦ - так зелений уїбок?
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15.01.2023 22:16 Відповісти
Я - ваш вирок, - сказав колись цей виродок українському народу. І вперше він не збрехав. Коли люди віддають останні гроші на допомогу армії, банда цієї тварюки грабує державу у колосальних маштабах при цьому він особисто всіляко підтримує таке знущання над країною.
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15.01.2023 22:16 Відповісти
то ще хто чиїм вироком буде.
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16.01.2023 02:13 Відповісти
Блазень як був так і лишається фахівцем з відосіків. То ж хай так і лишається. "Квартал 95" і жидівську хуцпу з нього не видалити ніколи.
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15.01.2023 23:57 Відповісти
чого це він має так і залишатися? навіщо він нам?
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16.01.2023 02:12 Відповісти
Під час війни вибори заборонені. Тому вибір між військовим переворотом і "відосіками зє".
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16.01.2023 02:32 Відповісти
А ця сволота буде покарана?
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15.01.2023 22:28 Відповісти
хиба разом зі своїми працьодавцями.
Але самі бачите, какая_разніца і близько не 73%, а багато меньше, коли опитування не на замовлення.
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16.01.2023 02:10 Відповісти
У росії найпринциповіший принцип - знищення України.
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15.01.2023 22:48 Відповісти
краще би Президент зробив би принциповою для себе боротьбу з корупцією, і олігархами. Але чого це я, завдяки олігархам він став Президентом, а корупція? Так всі ж корупціонери виїхали, і корупції немає.
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16.01.2023 02:09 Відповісти
Який презедент ?
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16.01.2023 04:54 Відповісти
Вперте бажання путінської банди убивць захопити північ Донецької і південь Харківської областей може мати багато причин, але головними з них бачаться:
1. Там вже давно розвідане родовище сланцевого газу із запасами дуже великими. Розвідане, але видобуток там поки що так і не розпочато.
2. Щоб відволікти увагу від запланованого удару здовж західного кордону із Білорусі на Львів, ціль якого - відрізати шляхи постачання воєнної допомоги із Заходу до України. - https://twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865
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16.01.2023 05:05 Відповісти
Я мабуть здивую і Зе, і Цензора, але поняття «Донбас», тобто Донецький кам'яновугільний басейн, дуже навіть не співпадає з територіями Донецької і Луганської областей.
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16.01.2023 06:48 Відповісти
Идиот.
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16.01.2023 07:23 Відповісти
 
 