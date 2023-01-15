Пограбування музеїв України окупантами стало найбільшим із часів Другої світової, - The New York Times
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Російські окупанти вкрали в Україні десятки тисяч мистецьких творів та історичних експонатів, включаючи предмети античності.
Про це йдеться у статті The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Загарбники протизаконно вилучили із музеїв на тимчасово окупованих ними територіях України десятки тисяч експонатів – від античного скіфського золота до сучасних авангардних творів, пише видання. За заявами опитаних газетою експертів, це найбільше викрадення витворів мистецтва з часів Другої світової війни.
При цьому, вважають фахівці, метою цього розкрадання є не лише захопити матеріальні та історичні цінності, а й позбавити Україну її культурної спадщини.
Видання пише, що за даними прокуратури та даними музеїв України, лише в Херсоні росіяни викрали понад 15 000 предметів мистецтва та об'єктів історичного значення. За відомими даними, окупанти пограбували або повністю знищили понад 30 музеїв, у тому числі у Маріуполі, Мелітополі та Херсоні. Ці цифри відносяться лише до тієї частини культурних цінностей, вилучення яких документально зафіксовано, тому очікується, що насправді масштаби розкрадань значно більші.
За свідченнями очевидців (охоронців та співробітників музеїв) мародерство мало централізований і системний характер, вилучення експонатів проходило під керівництвом російських фахівців.
На думку старшого радника The Art Loss Register (організації, яка займається пошуком викрадених предметів мистецтва) Джеймса Реткліффа, йдеться про реалізацію заздалегідь підготовленого окупантами плану. "Це не те ж саме, якби військовий сховав у рюкзак срібну чашу" – сказав він.
При цьому, стверджує Реткліфф, кожен міжнародний аукціонний будинок, який отримає предмети з України, вкрай ретельно перевірятиме їх.
Видання зазначає, що викраденими окупантами з музеїв України предметами мистецтва та історичними експонатами міжнародні організації, включаючи ЮНЕСКО та Інтерпол, займаються з 2014 року, коли росіяни оволоділи фондами українських музеїв у тимчасово окупованому Криму.
Будь ласка, зачекайте...
ГПУ документи швидко у Львів переправила, а музеї то таке. І літак фігня. І люди якось же вижили, частково...
Ой, то ж не навмисне.
Ця кацапоморда підороzня нагуляних байстрюків, манкуртів та ублюдків, вже 360 років викрадає усі ІСТОРИЧНІ АРТИФАКТИ КИЇВСЬКОЇ РУСИ, бо дуже хочуть стати "шлафянямі" видати їх дефакто за своє історічне походження та приховати своє звірине ординське кацапоморде нутро нагуляних байстрюків та ублюдків...!!!
Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)
Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів терору, руїн та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.
Алексей Толстой писав (1817-1875)
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
Усім двитися документальний фільм з 5 частин, як кацапоморді підороси десятиліттями крали та вивозили ІСТОРИЧНІ АРТИФАКТИ УКРАЇНИ та КИЇВСЬКОЇ РУСИ та вивозила у свої архіви, ермітаж та усе приховувала і спотворювала ІСТОРИЧНУ ПРАВДУ про СЛОВЯН...!!!
Україна. Повернення своєї історії. 5 частин.
https://www.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8
Самое удивительное что Гитлер не ограбил Крым и ничего не увез а Германию включая уникальные коллекции вин хранящихся с 1700 года,а путлер забрал и угощал Сильвио Берлускони вином от 1788 года...
Братаны блин...🦍🦍
У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -
То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.
Трофейная Япония, трофейная Германия:
Пришла страна Лимония - сплошная чемодания.
це не ху&ло вбивця та крадій.
Це не ху&ло разбомбив усе, включаючи і музеї.
Еготамнет.
Це Україна винна у раскраданні кацапами усего - від пральних машін до музейних єкспонатів.
Лікуй голову, кацап.
Классика жанра...
ВБИВЧИЙ ДОКАЗ ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАТРУЛЯ…!!!
НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО ЦЕ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ...!!!
Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584
22 січня 1919 року територія України була в 1,6 раза більшою від нинішньої
https://www.radiosvoboda.org/a/1372983.html
«Подарунки від російського народу». Хто і як перекроював карту СРС
https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html?fbclid=IwAR3cNOxVOX2EZsQchr4raQ7VsqLVwDSiTGSra9xEbNCAyK-FlM1-kzbn9r8
У 1922-му з України вивезли скарби, цінність яких дорівнювала золотому запасу Російської імперії 1915 року…
https://uaua.top/23124/?fbclid=IwAR2ARaEwJXk8GHunanalekSzlDTQWqf1Raia3Gt8cP8SwjwoqMSjd97mQfs
Архіви Не Горять! Завозили Ешелонами І Селили В Хати Замордованих Українців! Тепер Їх Нащадки Качають Права! Ось Як Наш Південь І Схід Став » Ісконноруськім»https://druzi.biz.ua/editor8/69651/
Ворюга и мародер...👺👹
Чого мовчимо?!
Цеж твоя Відповідальність- Музеї України.
Чому соплі жуємо ?
Ти, ****, маешь 24/7 турбуватися за кожен музей. За кожен єкспонат.
Мати обновлюванний перелік кожної вкраденої речі.
Мати оцінку кожного вкраденого папірця.
Мати загальну оцінку усего та готувати позиви до міжнародних судів.
Ти це робиш? Ні.
Ну, і хто ти, після цього