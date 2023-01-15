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Пограбування музеїв України окупантами стало найбільшим із часів Другої світової, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

музей,художній,херсонський

Російські окупанти вкрали в Україні десятки тисяч мистецьких творів та історичних експонатів, включаючи предмети античності.

 Про це йдеться у статті The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Загарбники протизаконно вилучили із музеїв на тимчасово окупованих ними територіях України десятки тисяч експонатів – від античного скіфського золота до сучасних авангардних творів, пише видання. За заявами опитаних газетою експертів, це найбільше викрадення витворів мистецтва з часів Другої світової війни.

При цьому, вважають фахівці, метою цього розкрадання є не лише захопити матеріальні та історичні цінності, а й позбавити Україну її культурної спадщини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розграбований окупантами херсонський музей просить українців надсилати світлини експонатів, зроблені до повномасштабної війни. ФОТО

Видання пише, що за даними прокуратури та даними музеїв України, лише в Херсоні росіяни викрали понад 15 000 предметів мистецтва та об'єктів історичного значення. За відомими даними, окупанти пограбували або повністю знищили понад 30 музеїв, у тому числі у Маріуполі, Мелітополі та Херсоні. Ці цифри відносяться лише до тієї частини культурних цінностей, вилучення яких документально зафіксовано, тому очікується, що насправді масштаби розкрадань значно більші.

За свідченнями очевидців (охоронців та співробітників музеїв) мародерство мало централізований і системний характер, вилучення експонатів проходило під керівництвом російських фахівців.

На думку старшого радника The Art Loss Register (організації, яка займається пошуком викрадених предметів мистецтва) Джеймса Реткліффа, йдеться про реалізацію заздалегідь підготовленого окупантами плану. "Це не те ж саме, якби військовий сховав у рюкзак срібну чашу" – сказав він.

При цьому, стверджує Реткліфф, кожен міжнародний аукціонний будинок, який отримає предмети з України, вкрай ретельно перевірятиме їх.

Видання зазначає, що викраденими окупантами з музеїв України предметами мистецтва та історичними експонатами міжнародні організації, включаючи ЮНЕСКО та Інтерпол, займаються з 2014 року, коли росіяни оволоділи фондами українських музеїв у тимчасово окупованому Криму.
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Топ коментарі
+20
там те, що вони накрали раніше
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15.01.2023 21:56
+17
Знали що буде війна і нічого не вивезли.
ГПУ документи швидко у Львів переправила, а музеї то таке. І літак фігня. І люди якось же вижили, частково...
Ой, то ж не навмисне.
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15.01.2023 21:55
+9
На що ця дика орда здатна ,так це вбивати мирне населення і грабувати ця нечисть звется рашизм.
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15.01.2023 21:58
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там те, що вони накрали раніше
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15.01.2023 21:56 Відповісти
Кацапская орда по круче фашистов. Если учесть сколько кроме музейных экспонатов они вывезли унитазов стиралок и ТД.
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15.01.2023 21:55 Відповісти
Кацапи і є фашисти. Крім цього вони терористи, шовіністи, нацисти і комуністи. Ледь не забув, ще і православні. Гіршої потвори на світі не було і після них не буде.
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15.01.2023 22:52 Відповісти
Та ну! Варварство це універсальне але тимчасове явище у всіх народів та в будь яку епоху. Далі теж стандартно - довготривале покаяння або болісна агонія і зникнення з історії. Кацапи зараз саме в цій останній фазі.
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15.01.2023 23:04 Відповісти
Кацапи в цій стадії перебувають з моменту свого створення. А історія їх знає з 1169 року, коли вони спалили і пограбували Київ.
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15.01.2023 23:17 Відповісти
Ми теж в своїй історії спалювали і грабували. І чим закінчили, сподіваюсь, всі можуть бачити побачити на власні очі останні 300 років...
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15.01.2023 23:46 Відповісти
Ботяра, не звизди в 1169 році ніяких кацапів ще й не було
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16.01.2023 02:59 Відповісти
Знали що буде війна і нічого не вивезли.
ГПУ документи швидко у Львів переправила, а музеї то таке. І літак фігня. І люди якось же вижили, частково...
Ой, то ж не навмисне.
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15.01.2023 21:55 Відповісти
Война с 2014. Или не так, война с 24.02.22. А с 2014 все выдумки агентов.
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15.01.2023 22:16 Відповісти
Ты позоришь тех, кто за Пороха. Я думал у вас развитое мышление.
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15.01.2023 22:29 Відповісти
При Порошенко музеї вивозилися і навіть відсудили скіфське золото. При ньому не було загрози його втрати, бо Чонгар був замінований і стояла артилерія. Це вже при Володі Чонгар розмінували і відвели артилерію, а мізеї не вивезли.
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15.01.2023 22:56 Відповісти
Какая артлерия и где? Через Чаплынку в 2018 на КПП с стороны только с десяток солдатиков с калашами и на той стороне так же. Проехать танком и нечем остановить. А посадки рядом как говорили, да были заминированы.
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15.01.2023 23:13 Відповісти
Артилерійські частини, які були розташовані на такій відстані, щоб могли знищувати колони ворога на вузькому перешийку. Чи по Вашому вони мали стояти прямо біля Чонгару?
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15.01.2023 23:19 Відповісти
Ваш ответ мне понятен, я знаю что они были, но не знаю где. Точнее где-то там, но недалеко.
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15.01.2023 23:23 Відповісти
русский, ваша страна-помойка напала на Украину в 2014 году.
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15.01.2023 23:12 Відповісти
На що ця дика орда здатна ,так це вбивати мирне населення і грабувати ця нечисть звется рашизм.
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15.01.2023 21:58 Відповісти
О, це вони ще кримські музеї не пограбували, бо коли будуть тікати, то винесуть усе, навіть копії , на які вже замінили справжні цінні експонати.
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15.01.2023 22:05 Відповісти
Кацапи вже Бахчiсарайський музей розтягують.
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15.01.2023 22:12 Відповісти
Вони ханський палац не тільки розтягують, а ще й руйнують. Одразу після анексії почали знімати з дахів рідну аутентичну та унікальну плитку та замінювати її на ******* черепицю. Лише уявіть собі, що вони за ці роки там понаробили лише щоб тільки напаскудити киримлам у їхньому історичному храмі.
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16.01.2023 00:36 Відповісти
При цьому, вважають фахівці, метою цього розкрадання є не лише захопити матеріальні та історичні цінності, а й позбавити Україну її культурної спадщини.

Ця кацапоморда підороzня нагуляних байстрюків, манкуртів та ублюдків, вже 360 років викрадає усі ІСТОРИЧНІ АРТИФАКТИ КИЇВСЬКОЇ РУСИ, бо дуже хочуть стати "шлафянямі" видати їх дефакто за своє історічне походження та приховати своє звірине ординське кацапоморде нутро нагуляних байстрюків та ублюдків...!!!

Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)

Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів терору, руїн та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.

Алексей Толстой писав (1817-1875)

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.

Усім двитися документальний фільм з 5 частин, як кацапоморді підороси десятиліттями крали та вивозили ІСТОРИЧНІ АРТИФАКТИ УКРАЇНИ та КИЇВСЬКОЇ РУСИ та вивозила у свої архіви, ермітаж та усе приховувала і спотворювала ІСТОРИЧНУ ПРАВДУ про СЛОВЯН...!!!

Україна. Повернення своєї історії. 5 частин.

https://www.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8
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15.01.2023 22:11 Відповісти
Та ладно, Зебилы больше украли
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15.01.2023 22:14 Відповісти
Одной рукой воруют культуру Украины, другой рукой уничтожают. А если всё уничтожат, то что воровать будут, долбодятлы?
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15.01.2023 22:17 Відповісти
БОМЖатники такими были и 500 лет назад и 600... Андрофаги без роду и племени... пещерное быдло...ничего удивительного...
Самое удивительное что Гитлер не ограбил Крым и ничего не увез а Германию включая уникальные коллекции вин хранящихся с 1700 года,а путлер забрал и угощал Сильвио Берлускони вином от 1788 года...

Братаны блин...🦍🦍
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15.01.2023 22:20 Відповісти
Воровство у московитов в крови ...

У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -
То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.
Трофейная Япония, трофейная Германия:
Пришла страна Лимония - сплошная чемодания.
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15.01.2023 22:20 Відповісти
У Ореста Лютого є непогана пісня на цю тему.
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15.01.2023 22:32 Відповісти
Ага, ага, ждімі.
це не ху&ло вбивця та крадій.

Це не ху&ло разбомбив усе, включаючи і музеї.

Еготамнет.

Це Україна винна у раскраданні кацапами усего - від пральних машін до музейних єкспонатів.

Лікуй голову, кацап.
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15.01.2023 23:06 Відповісти
Бот ермака?
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15.01.2023 23:56 Відповісти
Отобрать и поделить, что тут спорить,сказал Шариков..я так и думал..ответил профессор Преображенский...
Классика жанра...
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15.01.2023 22:26 Відповісти
МИ НЕ ЗАБУЛИ !!! НЕ ДАМО ЗАБУТИ НІКОМУ…!!!

ВБИВЧИЙ ДОКАЗ ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАТРУЛЯ…!!!

НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО ЦЕ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ...!!!

Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584

22 січня 1919 року територія України була в 1,6 раза більшою від нинішньої

https://www.radiosvoboda.org/a/1372983.html

«Подарунки від російського народу». Хто і як перекроював карту СРС

https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html?fbclid=IwAR3cNOxVOX2EZsQchr4raQ7VsqLVwDSiTGSra9xEbNCAyK-FlM1-kzbn9r8

У 1922-му з України вивезли скарби, цінність яких дорівнювала золотому запасу Російської імперії 1915 року…

https://uaua.top/23124/?fbclid=IwAR2ARaEwJXk8GHunanalekSzlDTQWqf1Raia3Gt8cP8SwjwoqMSjd97mQfs

Архіви Не Горять! Завозили Ешелонами І Селили В Хати Замордованих Українців! Тепер Їх Нащадки Качають Права! Ось Як Наш Південь І Схід Став » Ісконноруськім»https://druzi.biz.ua/editor8/69651/
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15.01.2023 22:32 Відповісти
Ломоносов учась в Киево-Могилянской академии скомуниздил из Библиотеки уникальные древние рукописи 10-,17 века..типа хотел стать профессором или академиком....
Ворюга и мародер...👺👹
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15.01.2023 22:35 Відповісти
В нас міністр від Бені - Ткаченко, дід якого Бужанський, ну з тої меншості, що їм наші мізеї до одного місця, їм потрібна земелька і заводи. Нарід знав кого вибирав, нарід в нас дуже мудрий.
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15.01.2023 22:50 Відповісти
ткаченка на гіляку
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15.01.2023 23:10 Відповісти
Міністр Культури Ткаченко- твій вихід.

Чого мовчимо?!

Цеж твоя Відповідальність- Музеї України.
Чому соплі жуємо ?

Ти, ****, маешь 24/7 турбуватися за кожен музей. За кожен єкспонат.

Мати обновлюванний перелік кожної вкраденої речі.

Мати оцінку кожного вкраденого папірця.

Мати загальну оцінку усего та готувати позиви до міжнародних судів.

Ти це робиш? Ні.

Ну, і хто ти, після цього
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15.01.2023 23:21 Відповісти
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15.01.2023 23:59 Відповісти
Все зарубежное имущество и активы параши и ее олигархов должно быть арестовано в пользу Украины.
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16.01.2023 03:29 Відповісти
Неправда. Забули про Ющенка. Це ще той "мистецтознавець".
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16.01.2023 04:03 Відповісти
 
 