Просимо мешканців Нікопольщини ночувати у сховищі, - РВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав мешканців Нікопольщини ночувати в укриттях через загрозу обстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Євтушенко зазначив: "День в громадах району минув з тривогами, але без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Фахівцями відремонтовано електромережі та відновлено водопостачання громад, згаданих у вранішньому дописі. Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буба Бубченко
показати весь коментар15.01.2023 23:58 Відповісти Мені подобається 0
Pan Kotskyi
показати весь коментар16.01.2023 01:03 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...