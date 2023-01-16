Херсонщина отримала потужні генератори зі США, - ОВА

Херсонська область отримала п’ять потужних генераторів зі США для забезпечення централізованого водопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Агентство США з міжнародного розвитку USAID доставило п'ять потужних генераторів на 35 кВт до Новоолександрівської громади", - написав керівник області.

За його словами, всі генератори будуть установлені на свердловинах, що забезпечують централізоване водопостачання в населених пунктах громади.

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