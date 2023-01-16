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Херсонщина (4363) генератор (83)

Херсонщина отримала потужні генератори зі США, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

казахстан,генератор

Херсонська область отримала п’ять потужних генераторів зі США для забезпечення централізованого водопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Агентство США з міжнародного розвитку USAID доставило п'ять потужних генераторів на 35 кВт до Новоолександрівської громади", - написав керівник області.

За його словами, всі генератори будуть установлені на свердловинах, що забезпечують централізоване водопостачання в населених пунктах громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом грудня в країну завезли понад 300 тис. генераторів, - ОП

Автор: Роман Свиридович
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Что-то Хланя давно не было слышно...
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16.01.2023 01:07 Відповісти
Це інфа для москалів, що треба буде захєрачити туди ракетами чи накуя?
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16.01.2023 03:52 Відповісти
Сподіваюся, вистачить мізків, поставити їх в безпечних місцях, а бож накрити бетонними ковпаками......
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16.01.2023 06:30 Відповісти
та взагалi на наступнi 2 роки краще зосередитися на пересувних електостанцiях. Для них не треба розподiльчий трансформатор, який виготовляють 1 рiк на замовлення по VIP-замовленню.
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16.01.2023 15:29 Відповісти
 
 