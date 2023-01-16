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РФ відмовилася надати Україні список вивезених дітей, які хочуть повернутися, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,депортація

Російська сторона не погодилася надати Україні список дітей, вивезених із нашої країни, які не хочуть залишатися на території РФ. При цьому заявила про готовність їх передати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що під час консультацій з російською омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині було погоджено, що питання возз'єднання сімей має вирішуватися максимально швидко.

Зокрема, обговорили ситуацію щодо повернення вивезених до Росії українських дітей уже віддали на усиновлення у Росії.

"Зауважу, що Москалькова сама сказала, що у них є діти, які не хочуть перебувати в Росії, але не мають контакту зі своїми рідними, і вони готові їх передати. Але вони не погодилися передати нам список цих дітей, щоб ми шукали родичів" , – сказав Лубінець.

На запитання українського омбудсмена, яким чином діти з України опинились у РФ, сторона країни-агресора пояснює примусове вивезення на свою територію "гуманітарною евакуацією".

"Коли під час бойових дій не розбиралися, хто хоче чи не хоче, всіх забирали максимум і вивозили", - каже Лубінець.

Так, український омбудсмен у цьому контексті звернув увагу на заяви російської сторони про нібито 5 мільйонів громадян України, які виїхали до РФ.

"Але якщо шлях в Україну для них був закритий, то куди вони ще могли виїжджати, рятуючи свої життя… Людей не випускали в Україну. І навіть коли вони виїжджали в Росію без документів, були випадки, коли їм доводилося брати російські паспорти, аби рухатися далі. Ми не маємо дипломатичних відносин, тому отримати українські документи на території РФ неможливо. Також чинили перешкоди і для виїзду тих, хто з тимчасово окупованих територій виїхав до Росії", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія обіцяє повертати в Україну депортованих дітей, яких хочуть забрати рідні, - Лубінець

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Про це потрібно дітям в школах розповідати як колись про німців розповідали і карати тих хто це заперечує.
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16.01.2023 07:20
+3
московити це банальні работоргівці.
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16.01.2023 07:26
+3
Які списки від України? Хтось викрав депортував до України росіянських дітей з росіянської територіії?
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16.01.2023 07:38
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Про це потрібно дітям в школах розповідати як колись про німців розповідали і карати тих хто це заперечує.
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16.01.2023 07:20 Відповісти
московити це банальні работоргівці.
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16.01.2023 07:26 Відповісти
это еще не самый худший вариант. Очень возможно, что некоторые дети попали в руки "черных" трансплантологов
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16.01.2023 07:45 Відповісти
Де списки дітей від України, чинуша?
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16.01.2023 07:32 Відповісти
Які списки від України? Хтось викрав депортував до України росіянських дітей з росіянської територіії?
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16.01.2023 07:38 Відповісти
спи, ще рано.
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16.01.2023 07:44 Відповісти
На Ти ми з вами не переходили, не скочуйтесь до москальского хамства
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16.01.2023 07:55 Відповісти
Дійсно, що цей чиновник верзе?.. Як залякані і обдурені діти можуть виявити "бажання"?
Де списки України всіх вкрадених діточок???
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16.01.2023 07:47 Відповісти
Такі наївні.Наче їх забирали для того,щоб віддавати.А потім цим діткам будуть розповідати,які в них батьки погані,а«добрі»рузькі їх врятували.
Евакуюватися треба було.Мої знайомі в Маріуполі все покинули,приїхали на зрешеченій машині,але зараз у безпеці.Відносній.
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16.01.2023 07:45 Відповісти
потрібно звинуватити ерефію в торгівлі дітей на органи, якщо не нададуть списки дітей. досить панькатись з нелюдами.
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16.01.2023 08:07 Відповісти
Потрібно.Для цього єсть спеціальні служби.
Скільки разів представник України в ООН піднімав це питання?
І взагалі,скільки разів Україна скликала радбез по цьому питанню?
Не пам'ятаєте?І я не пам'ятаю.
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16.01.2023 08:59 Відповісти
 
 