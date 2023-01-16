УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17104 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 748 1
Німеччина (4567) США (14526) військові навчання (2589)

США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині, - Associated Press

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,зсу,британія

Сполучені Штати розпочали у Німеччині розширену програму з підготовки українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, оприлюднену Associated Press.

"Планується, що батальйон із приблизно 500 осіб повернеться у зону бойових дій протягом п'яти-восьми тижнів", - розповів генерал.

Міллі, який має намір 16 січня відвідати місце проведення тренувань на американській військовій базі у Баварії, зазначив, що учасники програми приїхали з України кілька днів тому.

За його словами, комплексна підготовка передбачає навчання роботі з озброєннями, яке Києву надають країни Заходу, зокрема артилерійськими системами, танками та іншою технікою.

"Загальновійськові навчання мають на меті відточити навички Сил оборони України, щоб вони були краще підготовлені до наступу чи протидії будь-якому сплеску атак РФ", - вказав голова ОКНШ США.

Міллі підкреслив, що, згідно з поставленим завданням, українських військових потрібно натренувати до "весняних дощів". При цьому додав, що подібні навчання проводилися й до початку вторгнення Росії 24 лютого.

Також читайте: США розпочнуть навчання українських військових до кінця місяця, - Пентагон

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Амерам-черговий розширений респект...
показати весь коментар
16.01.2023 08:30 Відповісти
 
 