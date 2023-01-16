МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, - Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює місію в Україні.

Про це написав у Twitter гендиректор агентства Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

"МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, що триває. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб надавати допомогу у гарантуванні ядерної безпеки", - йдеться в повідомленні.

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