МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, - Гроссі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює місію в Україні.
Про це написав у Twitter гендиректор агентства Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.
"МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, що триває. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб надавати допомогу у гарантуванні ядерної безпеки", - йдеться в повідомленні.
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Михаил Боголей
показати весь коментар16.01.2023 11:44 Відповісти Мені подобається 0
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