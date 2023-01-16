На Миколаївщині війська РФ зруйнували понад 15 тисяч цивільних об’єктів, - ОВА

Станом на 16 січня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 15347 цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Миколаївську ОВА.

Серед пошкоджених та знищених об’єктів за час повномасштабної війни 10 078 житлових будинків, 96 медичних закладів, 409 навчальних закладів, 189 закладів культури, 190 об’єктів промислових підприємств, 1 112 об’єктів газопостачання, 921 об’єкт електропостачання, 32 об’єкти водопостачання, 96 об’єктів теплопостачання, а також ще 2 224 інші невійськові об’єкти.

В області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Без газопостачання, за інформацією ОВА, залишаються 5 450 споживачів.

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