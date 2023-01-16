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Держекоінспекція (124) ліс (447) екологія (926) вода (910)

За 10 місяців повномасштабної війни випалено 60 тисяч га лісів, - Держекоінсекція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

екологія

Через російське вторгнення понад 59 тисяч га лісів та інших насаджень були випалені ракетами та снарядами

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція, інформує Цензор.НЕТ.

За даними екологів, деякі з цих лісів можуть відновлюватися протягом десятка років за найоптимістичніших розрахунків, решта – втрачені назавжди.

Також за 10 місяців повномасштабної війни:

  • 280 132 м2 ґрунтів забруднено небезпечними речовинами;
  • 11 079 525 м2 земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів;
  • 59 150 га лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами;
  • 686 168 т нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами;
  • 979 113 м2 об'єктів, у тому критичної інфраструктури, знищено, їх залишки спричинили шкоду довкіллю;
  • 1 574 т - маса забруднюючих речовин, що потрапили у водні об'єкти;
  • 932 594 кг - маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин;
  • 410 150 000 м3 - обсяг забраної/використаної води самовільно.

У Держекоінспекції кажуть, що ці зміни "вкрай негативно впливають на навколишнє природне середовище не лише України, але й Європи".

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Автор: Марина Макєєва
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