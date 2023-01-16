За 10 місяців повномасштабної війни випалено 60 тисяч га лісів, - Держекоінсекція

Через російське вторгнення понад 59 тисяч га лісів та інших насаджень були випалені ракетами та снарядами

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція, інформує Цензор.НЕТ.

За даними екологів, деякі з цих лісів можуть відновлюватися протягом десятка років за найоптимістичніших розрахунків, решта – втрачені назавжди.

Також за 10 місяців повномасштабної війни:

280 132 м 2 ґрунтів забруднено небезпечними речовинами;

ґрунтів забруднено небезпечними речовинами; 11 079 525 м 2 земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів;

земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів; 59 150 га лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами;

686 168 т нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами;

979 113 м 2 об'єктів, у тому критичної інфраструктури, знищено, їх залишки спричинили шкоду довкіллю;

об'єктів, у тому критичної інфраструктури, знищено, їх залишки спричинили шкоду довкіллю; 1 574 т - маса забруднюючих речовин, що потрапили у водні об'єкти;

932 594 кг - маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин;

410 150 000 м3 - обсяг забраної/використаної води самовільно.

У Держекоінспекції кажуть, що ці зміни "вкрай негативно впливають на навколишнє природне середовище не лише України, але й Європи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збройна агресія Росії завдала шкоди екології України на суму майже $50 млрд, - Мінприроди