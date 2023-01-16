Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини

Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"З 13:25 до 13:40 надійшла інформація про 9 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Об'єднане. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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