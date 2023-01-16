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Єдиний шлях врятувати ОБСЄ - позбутися РФ у її складі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обсє

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі, а також позбавити країну-агресора можливості впливати на процеси або рішення, що ухвалюються всередині організації.

Про це він зазначив на пресконференції з головою ОБСЄ, главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я повторив своєму колезі очікування України - ми вважаємо, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі. Доки ми дійдемо до цієї точки, потрібно робити все, щоб позбавити Росію можливості впливати на ті чи інші процеси чи рішення, які ухвалюються всередині організації. Якщо до першого - повного виключення РФ із ОБСЄ - потрібно пройти шлях, то друге - мінімізація негативного впливу РФ на функціонування ОБСЄ вже відбувається", - сказав Кулеба.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
А Кулеба не хоче врятувати офіс президента і всю країну від агента Єрмака? Чи не на часі?
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16.01.2023 16:56
+8
Єдиний шлях врятувати таки організації як ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, це відправити їх на помійку історії.
Змінити щось в структурі, яка нічого не хоче змінювати, НЕМОЖЛИВО в принципі.
Як неможливо воскресити труп!
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16.01.2023 16:51
+6
Єдиний шлях врятувати людство - позбутися РФ на нашiй планетi...
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16.01.2023 17:08
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Єдиний шлях врятувати таки організації як ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, це відправити їх на помійку історії.
Змінити щось в структурі, яка нічого не хоче змінювати, НЕМОЖЛИВО в принципі.
Як неможливо воскресити труп!
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16.01.2023 16:51 Відповісти
без таких структур не можна...інша справа що вони імпотентні, але ж вони повинні бути і бути дієвими
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16.01.2023 19:22 Відповісти
Чому не можна?
Яку корисну функцію вони виконують?
ООН лише імітує діяльність, та дає різним диктаторам можливість бути в курсі усіх подій, навіть якщо в них немає розвідки!
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16.01.2023 19:58 Відповісти
это лишняя страна на планете, их с планеты нужно выгнать.
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16.01.2023 16:54 Відповісти
А Кулеба не хоче врятувати офіс президента і всю країну від агента Єрмака? Чи не на часі?
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16.01.2023 16:56 Відповісти
Він сам такий !
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16.01.2023 18:46 Відповісти
Єдиний шлях врятувати людство - позбутися РФ на нашiй планетi...
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16.01.2023 17:08 Відповісти
ОБСЕ (Общество бесполезных слепых енотов).Разогнать его на фиг и ООН в придачу,сборище дармоедов на шикарных зарплатах.
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16.01.2023 17:10 Відповісти
Від єнотів більше користі
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16.01.2023 17:19 Відповісти
Вони згнили зсередини-нічого рятувати!
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16.01.2023 17:29 Відповісти
МОК, ФІФА, УЕФА і далі, вигнати геть
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16.01.2023 18:35 Відповісти
Эта каZZапская помойка должна быть ликвидирована, а не реформирована.
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16.01.2023 21:21 Відповісти
 
 