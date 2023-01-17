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Окупанти зупинили трансляцію всіх українських телеканалів у низці населених пунктів на захопленій Херсонщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тв,телевизор,tv,канал,смотреть

У захоплених населених пунктах Херсонщини окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала ретрансляцію російських телеканалів, організовану в інтернеті мешканцем Запоріжжя

Автор: Ірина Дашківська
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тобто 11 місяців вони транслювали і раптом припинили ?
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17.01.2023 07:27 Відповісти
Це кацапам не допоможе
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17.01.2023 07:28 Відповісти
Роспропагандонські телепомийки, що працювали в Україні, лише на 8му році війни спромоглись відключити від мозку ждунів рузкєміра. ФСБ-ний фкантактє сміхотворно "заблокували" так, що в цю гівносоцмережу можна зайти через VPN. Та й не треба далеко йти: ще є скрєпний Тєлєґрам із тисячами русо-фашистських каналів.
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17.01.2023 07:28 Відповісти
Свиня багно знайде завжди.
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17.01.2023 07:31 Відповісти
Чого ж це іх так шибануло .
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17.01.2023 07:49 Відповісти
Тобто кацапи призупинили на Херсонщині ЗЄ-марафон.

Трансляцію інших каналів зупинив ЗЄ.
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17.01.2023 08:07 Відповісти
А як кацапи можуть зупинити трансляцію з супутника? Навіть аплінки на супутник зараз знаходяться не в Україні, а в країнах ЄС.
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17.01.2023 08:27 Відповісти
 
 