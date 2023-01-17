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Окупанти зупинили трансляцію всіх українських телеканалів у низці населених пунктів на захопленій Херсонщині, - Генштаб
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У захоплених населених пунктах Херсонщини окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - йдеться у повідомленні.
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гівн осоцмережу можна зайти через VPN. Та й не треба далеко йти: ще є скрєпний Тєлєґрам із тисячами русо-фашистських каналів.
Трансляцію інших каналів зупинив ЗЄ.