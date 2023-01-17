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Росіяни здійснюють масований обстріл Херсону, - Соболевський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники масовано обстрілюють Херсон.
Про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Орки продовжують масований обстріл Херсону. Будь ласка, постарайтеся якнайменше часу перебувати на відкритому просторі", - йдеться в повідомленні.
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Александр Безфамильниц 75731830
показати весь коментар17.01.2023 11:09 Відповісти Мені подобається 2
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Антонина Буряк 8ca7b601
показати весь коментар17.01.2023 12:47 Відповісти Мені подобається 0
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