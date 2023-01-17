Росіяни здійснюють масований обстріл Херсону, - Соболевський

Російські загарбники масовано обстрілюють Херсон.

Про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Орки продовжують масований обстріл Херсону. Будь ласка, постарайтеся якнайменше часу перебувати на відкритому просторі", - йдеться в повідомленні.

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