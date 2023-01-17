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Росіяни здійснюють масований обстріл Херсону, - Соболевський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські загарбники масовано обстрілюють Херсон.

Про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Орки продовжують масований обстріл Херсону. Будь ласка, постарайтеся якнайменше часу перебувати на відкритому просторі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Где арта дальнебойная, ту нечисть после первих вистрелов нужно било на атоми разнести
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17.01.2023 11:09 Відповісти
Не вiдчуваеться такого тиску на оркiв який був одразу пiсля звiльнення Херсона. Буде дуже прикро якщо вiд звiльненого мiста нiчого не залишиться...
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17.01.2023 12:47 Відповісти
 
 