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Глава міноборони Латвії Мурнієце прибула до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мурнієце

Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце прибула із першим візитом до України після призначення на посаду.

Про це повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ

"Радий вітати із першим візитом до України після призначення на посаду міністром оборони Латвійської Республіки Інару Мурнієце. Інара Мурнієце доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді Спікера Сейму Латвії. Сподіваюся на подальшу рішучу допомогу Україні й новим Урядом Латвії", - заявив Стефанчук.

Він зазначив, що сторони обговорили "формулу миру" Президента Володимира Зеленського. Він також висловив сподівання на активну підтримку Латвією представлених пунктів. Стефанчук наголосив на важливості консолідації міжнародної підтримки та створенні механізмів для притягнення російських злочинців до відповідальності за злочини в Україні.

"Подякував Латвії за надання Україні зброї, боєприпасів та військової амуніції, адже саме Латвія - серед світових лідерів за обсягами надання нам військової допомоги у співвідношенні до ВВП", - підкреслив Стефанчук.

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Автор: Марина Макєєва
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17.01.2023 12:27 Відповісти
Серьёзная мадам. Добро пожаловать !
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17.01.2023 13:38 Відповісти
Ворог мого ворога-мій друг.
У Латвії тіж проблеми з сусідами, що й у нас. Навіть своя столиця сепаратізму є Один в один ситуація.
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17.01.2023 14:26 Відповісти
Vi 100% pravi, unas obshtiji vrag nacistko-fashistkaja roSSija
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17.01.2023 15:15 Відповісти
 
 