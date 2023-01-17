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Прихильницю "русского мира" викрили в лавах СБУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

сбу

Служба безпеки продовжує системне очищення власних лав. Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили на антиукраїнській діяльності посадовицю відомчої науково-дослідної установи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначають у відомстві, посадовиця виправдовувала повномасштабне вторгнення рф, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне "приєднання" до росії тимчасово окупованих районів на сході та півдні нашої держави.

Також вона намагалась представити збройну агресію рф проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "дезінформацією" факти знищення рашистами українських об’єктів критичної інфраструктури.

Також дивіться: Чергову прихильницю "русского мира" арештували на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

"У Службі безпеки сьогодні працює команда справжніх патріотів, які роблять свій вагомий внесок у перемогу України. Для любителів "русского мира" в ній точно немає місця. Ми і надалі будемо продовжувати курс на очищення спецслужби від зрадників різного калібру. А кремлівські наративи вони зможуть озвучувати хіба що в суді – щоб отримати максимальне покарання", – наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
У СБУ посадовиця відкрито виправдовувала повномасштабне вторгнення рф, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне "приєднання" до росії тимчасово окупованих районів на сході та півдні нашої держави? Тобто не якийсь кріт працював, а вони там між собою так спілкуються. Це повне дно.
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17.01.2023 12:31
+23
малесенька рибка...не те що "лейтенант"! Де він зараз? На яких морях?
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17.01.2023 12:29
+22
Ого, то для цього мала бути війна майже рік щоб СБУ почало "очищатися" від шпигунів.
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17.01.2023 12:34
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малесенька рибка...не те що "лейтенант"! Де він зараз? На яких морях?
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17.01.2023 12:29 Відповісти
на заданії у ворожих тилах.
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17.01.2023 12:39 Відповісти
іншими словами, в жопі він, в ворожому тилі. Профі був ще той. А ще у них був крєндєль, якого сєрби на кордоні піймали - це ж анекдот в підручник історії
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17.01.2023 13:00 Відповісти
він на завданні разом з гогілашвілі, ви просто не в курсах секретних операцій ОПи. А наумова серби затримали, бо зазіхнули на кіло смарагдів та брильянтів, а як би він це гівно не віз, то його дупу в сербії ніхто би і не рухав.
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17.01.2023 13:11 Відповісти
У СБУ посадовиця відкрито виправдовувала повномасштабне вторгнення рф, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне "приєднання" до росії тимчасово окупованих районів на сході та півдні нашої держави? Тобто не якийсь кріт працював, а вони там між собою так спілкуються. Це повне дно.
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17.01.2023 12:31 Відповісти
бакановщина...що ще ви хотіли від шанувальників руSSкого міра та гундяєвської церкви....
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17.01.2023 14:34 Відповісти
Там ще і мертветчука люди сидять с 2010 року теж , нихто ту службу досі не перетряс
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17.01.2023 17:28 Відповісти
А вони ще думають брати під варту її чи хай втече.
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17.01.2023 15:14 Відповісти
головне, що в ГУР за словами главного развєдчіка - жодного зрадника, ну просто, одні патрійоти і святі людіє!
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17.01.2023 22:12 Відповісти
Та вона мабуть не дуже то й шифрувалася. Зараз зрадники та колаборанти про свої вподобання просто на лобі про це пишуть.
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17.01.2023 12:32 Відповісти
А вона що, мріяла про те про що написали, чи висловлювала свої думки на роботі в інтернеті? Мабуть щось говорила, то чому так довго до неї йшли?
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17.01.2023 12:34 Відповісти
Vozmozno chto otslezivali ejo svjazi sdrugimi priateljami Ukraini...
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17.01.2023 15:26 Відповісти
Більше року виявляти зв'язки? Оригінально. Там немає що виявляти, її написане все проти неї і перевірити кадровика, що її приймав на роботу(службу) та керівника.
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17.01.2023 21:41 Відповісти
Ого, то для цього мала бути війна майже рік щоб СБУ почало "очищатися" від шпигунів.
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17.01.2023 12:34 Відповісти
Хлібне місце знадобилось для когось з "своїх людей". Оце і вся причина "очищення".
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17.01.2023 13:39 Відповісти
"любий друг" баканафф втік...а кроти залишились...
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17.01.2023 14:36 Відповісти
там она не одна, и не только в СБУ
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17.01.2023 12:36 Відповісти
а в тих лавах хоч одного прихильника України мона знайти? Канторські - то ж передовий загін зрадників та колаборантів
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17.01.2023 12:36 Відповісти
а як довго ото за нею полювали? Бо кожного з десятка пунктів звинувачень вистачило б на розстріл на місці.
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17.01.2023 12:39 Відповісти
Це ж те саме, чим сам займався довбойоб незламності з Клован-95 і "скумбрія за 8 гривень" з 2014
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17.01.2023 12:40 Відповісти
А що їх там вистежувати? Пройтись по їхнім соцмережам за минулих 2-3 роки і таких кадрів можна повиловлювати шанувальників русні та совка
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17.01.2023 12:42 Відповісти
Тех ватников можно выявить в течении одного разговора о погоде. Как СБУ могли проспать такое чудо-юдо у себя?
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17.01.2023 12:43 Відповісти
з 2019 по 2022 СБУ керував держзрадник Баканов, який передав росіянам план оборони півдня та втік з країни 23.02.22. Потім через місяць повернувся і Зеленський усіляко намагався його відбілити, але не вийшло, тому зараз просто роблять вигляд, що нічого і не сталося.

Це я до чого - якщо СБУ керувати російському колаборанту можна і йому за це нічого не буде - то що ви хочете від звичайних працівників якогось інстітута СБУ?
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17.01.2023 12:51 Відповісти
"любий друг" баканафф втік...а кроти залишились...
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17.01.2023 14:37 Відповісти
а **** там ,, проспать ,, , у нас советник президента , после удара по жилому в Днепре заявляет что это не роисся а Украина виновата , и ничего , будет срать дальше , а вы хотите что бы не ,, проспали ,,
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17.01.2023 13:59 Відповісти
Міра запобіжного заходу - читання Шевченка?
Поки не будете сук розстрілювати, не бачу, який сенс про писати про якісь там затримання. Щоб завтра її суддя за 15к доларів відпустив під заставу? Такі новини тільки деморалізують у наш і так небагатий на гарні новини час...
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17.01.2023 12:45 Відповісти
Рашизм спинного мозку, остання стадія. А щодо СБУ - круто, круто, рік війни незабаром... тьотя ще комусь байки розповідала ...
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17.01.2023 12:55 Відповісти
баканафф ...баканафф.... його "робота"..... сам втік...а кроти залишились...
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17.01.2023 14:39 Відповісти
Головне управління внутрішньої безпеки СБУ... Джерело: https://censor.net/ua/n3393856
Це те, яке очолював протеже Баканова генерал Наумов, що втік в перші дні вторгнення з бабками?!
Та він там стільки насаджав сволоти кацапської, і не серед "науковиць" треба шукати...
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17.01.2023 12:57 Відповісти
..може, випадково, так і до лав на банковій-Грушевського доберуться
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17.01.2023 13:02 Відповісти
И таких пророссийских крыс в Украине ещё миллионы!!!
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17.01.2023 13:22 Відповісти
підпільник дєрьмак буде требувать у свого підопічного шефа "повишенія оклада", за удачну конспірацію. кругом нього йдуть "повальні арести", а от про нього ніхто й не догадується, на кого ж він вкалує.
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17.01.2023 13:27 Відповісти
От же ж падло яке!!! Невже зі світлого і теплого кабінету з кімнатними рослинами у крутій держустанові життя сприймається якось інакше?
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17.01.2023 13:46 Відповісти
Вона ж не працювала в вакуумі, поруч були співробітники і що?
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17.01.2023 13:58 Відповісти
Чому ні тут, ні в інфі СБУ за наведеною ссиллю не вказано де саме і яким способом вона "виправдовувала повномасштабне вторгнення рф, заперечувала її військові злочини, підтримувала незаконне "приєднання" до росії тимчасово окупованих районів на сході та півдні нашої держави, ... (називала) збройну агресію рф проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "дезінформацією" факти знищення рашистами українських об'єктів критичної інфраструктури"(с)????
.
Це що - це вона робила прямо в робочому кабінеті?
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17.01.2023 14:08 Відповісти
У зоомагазинах має з'явитись новий корм для бродячих собак - "Фарш колаборанта"...
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17.01.2023 14:22 Відповісти
Коли нам покажуть баканова та його заступника з рашки? Вони якось дивно і дуже швидко пропали і СБУ чогось їх не розшукує
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17.01.2023 14:58 Відповісти
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШТАТУ СБУ 28 000 ЛЮДЕЙ
Копати ще і копати .....
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17.01.2023 15:05 Відповісти
 
 