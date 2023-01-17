Російські військові знову обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ"

"З 09:00 до 09:15 надійшла інформація про 7 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Миколаївка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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