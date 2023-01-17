Протягом 17 січня росіяни 37 разів обстріляли Сумщину, - ОВА
Російські окупанти вдень 17 січня 37 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив: "Росіяни 37 разів ударили по прикордонню Сумщини протягом дня. Під обстрілами були три громади. А саме:
- Білопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів, 26 прильотів.
- По Новослобідській громаді росіяни теж відкривали мінометний вогонь, 7 прильотів.
- Краснопільська громада: був мінометний обстріл з території росії, 4 прильоти.
У всіх випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань".
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Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар17.01.2023 23:34 Відповісти Мені подобається 2
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