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Протягом 17 січня росіяни 37 разів обстріляли Сумщину, - ОВА

сумщина,обстріл

Російські окупанти вдень 17 січня 37 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Росіяни 37 разів ударили по прикордонню Сумщини протягом дня. Під обстрілами були три громади. А саме:

- Білопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів, 26 прильотів.

- По Новослобідській громаді росіяни теж відкривали мінометний вогонь, 7 прильотів.

- Краснопільська громада: був мінометний обстріл з території росії, 4 прильоти.

У всіх випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 січня ворог 44 рази обстріляв Сумщину, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664) Живицький Дмитро (466)


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Поки не будемо їба#шити у відповідь,діла не буде.
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17.01.2023 23:34 Відповісти
 
 