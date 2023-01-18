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На Івано-Франківщині сьогодні проводитимуться військові навчання, мешканців попереджають про вибухи

розмінування

В Івано-Франківській області жителі можуть чути звуки вибухів - військові проводитимуть навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

"До уваги жителів області. Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала вона.

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Автор: 

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