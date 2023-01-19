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Україна експортувала 2,3 мільйона тонн харчів за перші два тижні року, - Кабмін

експорт,продовольство

Україна відвантажила 2,3 мільйона тонн аграрної продукції за перші 15 днів 2023-го року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

"Це менше, ніж було за 18 днів грудня: тоді позначка перетину обсягів української агропродукції становила 3,6 мільйона тонн", – йдеться в повідомленні.

За даними уряду, від початку повномасштабної війни з України виїхало 41,3 мільйона тонн сільськогосподарської продукції, з них найбільше кукурудзи - 16,7 мільйона тонн.

"Найбільше за першу половину січня відправлено кукурудзи – 1,1 мільйона тонн. Це на 500 тисяч тонн менше, ніж за 18 днів грудня. Тоннаж поставок пшениці також зменшився фактично удвічі й становить 437 тисяч тонн. На третій позиції за обсягами відправок за 15 днів січня посідають шроти та соєві боби. Вони мають однакову кількість поставок – по 199 тисяч тонн кожної культури", – додає Кабмін.

Зокрема, уряд зазначає, що експорт соняшникової олії скоротився до 148 тисяч тонн порівняно з 303 тисячами за 18 днів грудня.

При цьому 1,7 мільйона тонн харчів вивезли через морські та річкові порти, 486 тисяч тонн залізницею, 166 тисяч тонн автомобілями і 18 тисяч тонн поромом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж вихідних з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. ФОТО

Автор: 

Кабмін (14085) експорт (4474)


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Маю надію що наїбнеця уся ця дотаційна помилка.
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19.01.2023 01:35 Відповісти
так мы хвастаемся или жалуемся? или уже скумбрия по 5 гривен, а хлеб по 1 гривне? или уже пришло время розпрягати коней та починати розбиратися с недоумками відосиковичами, дєрьмаками, тімашонками, падлюками?
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19.01.2023 06:15 Відповісти
Каргіл та Монсанто просто в захваті
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19.01.2023 07:57 Відповісти
Мені цікаво що українці істиму в цьому та наступному роках? Частина території загарбана ще частина замінована ще частина просто вже не придатна
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19.01.2023 08:49 Відповісти
 
 