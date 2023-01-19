"Нерішучість і самостримування призведуть до затягування війни": республіканці закликали Байдена і Шольца надати Україні необхідну зброю
Члени Конгресу Сполучених Штатів, республіканці закликали адміністрацію президента Джо Байдена терміново передати Україні необхідні для перемоги над Росією системи озброєння.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві двох республіканців
"Настав час урядам Байдена і Шольца наслідувати приклад наших британських і східноєвропейських союзників – танки Leopard 2, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікань", - йдеться в заяві.
Заяву оприлюднили глава Комітету Палати представників США у міжнародних справах Майкл Маккол і глава Комітету з питань збройних сил Майк Роджерс.
При цьому вони нагадали про зволікання із запровадженням санкцій проти Nord Stream 2 і передачею Україні ЗРК Stinger.
Республіканці наголосили, що нинішня "нерішучість і самостримування" призведуть до затягування війни, що "коштуватиме життя українців".
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Усі політики це не "генератори" політичних поглядів, а лише "спікери" настроїв електорату.
Демократичне суспільство тіх-же США і Европи вже визначилось що-до мордору - "Должен бить разрушен!", і ігнорувати ці настрої жодна політична сила не може...
...про це йдеться в заяві двох республіканців.
Лише ДВОЄ республіканців закликали. А скільки республіканців у Конгресі голосували проти бюджету з пакетом допомоги Україні?
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https://www.wsj.com/articles/republican-opposition-to-helping-ukraine-grows-wsj-poll-finds-11667467802
https://edition.cnn.com/2022/12/06/politics/us-support-ukraine-aid-russia-poll
https://www.wsj.com/articles/republicans-remain-divided-over-ukraine-aid-after-zelensky-appeal-11671743721