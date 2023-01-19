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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Нерішучість і самостримування призведуть до затягування війни": республіканці закликали Байдена і Шольца надати Україні необхідну зброю

сша,сенат,конгрес

Члени Конгресу Сполучених Штатів, республіканці закликали адміністрацію президента Джо Байдена терміново передати Україні необхідні для перемоги над Росією системи озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві двох республіканців

"Настав час урядам Байдена і Шольца наслідувати приклад наших британських і східноєвропейських союзників – танки Leopard 2, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікань", - йдеться в заяві.

Заяву оприлюднили глава Комітету Палати представників США у міжнародних справах Майкл Маккол і глава Комітету з питань збройних сил Майк Роджерс.

При цьому вони нагадали про зволікання із запровадженням санкцій проти Nord Stream 2 і передачею Україні ЗРК Stinger.

Республіканці наголосили, що нинішня "нерішучість і самостримування" призведуть до затягування війни, що "коштуватиме життя українців".

Також читайте: Партнери та союзники самі мають вирішувати, яку воєнну допомогу надавати Києву, - у Білому домі відповіли Шольцу  

Автор: 

Байден Джо (2887) Конгрес США (1228) зброя (7460) США (22769) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+12
Маккол і Роджерс- це стара гвардія. Рейганісти. Нажаль сама республіканська партія , підхопила вірус трампізму. Щиро бажаю їй якнайшвидше одужати
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19.01.2023 07:03
+11
Перелік сенаторів у студію! Ставлю 5 баксів, що там жодного трампіста!
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19.01.2023 07:06
+6
Уявіть собі, теж. А як ви думали? Менше треба було слухати брехню від лівих американських ЗМІ про "трампістів", яку одразу транслювали ЗМІ українські.
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19.01.2023 06:57
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Що, і довбні-трампісти теж?
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19.01.2023 06:49 Відповісти
Уявіть собі, теж. А як ви думали? Менше треба було слухати брехню від лівих американських ЗМІ про "трампістів", яку одразу транслювали ЗМІ українські.
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19.01.2023 06:57 Відповісти
Перелік сенаторів у студію! Ставлю 5 баксів, що там жодного трампіста!
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19.01.2023 07:06 Відповісти
українські змі та так званв журналісти майже усі соросята грантоїди брешуть як дихають
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19.01.2023 07:09 Відповісти
Соросята??? Рашист, чи об'ївся їх пропаганди?
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19.01.2023 11:52 Відповісти
Сорос глобаліст та ворог Америки фінансує лівацьких покидьків.
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19.01.2023 12:05 Відповісти
Ворог Трампа чи ворог Америки?
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19.01.2023 12:15 Відповісти
Ворог моєї Америки, якою на мій погляд вона має бути і залишатися.
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19.01.2023 12:19 Відповісти
А вам не все одно?
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19.01.2023 07:10 Відповісти
Не дивуйтесь...
Усі політики це не "генератори" політичних поглядів, а лише "спікери" настроїв електорату.
Демократичне суспільство тіх-же США і Европи вже визначилось що-до мордору - "Должен бить разрушен!", і ігнорувати ці настрої жодна політична сила не може...
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19.01.2023 07:32 Відповісти
Байдену слід прислухатися до цих звернень і стати більш рішучим у підтримці України. Виборці усе бачать. і все пам'ятають.
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19.01.2023 06:52 Відповісти
Оцени діло! Бо було вже здавалось що Республіканці-рішучі свого часу яструби Рейгана, зовсім не розуміють хто сприймає їх одвічними ворогами. Чим скоріше російські Матрьони перестануть вірити у свою безнаказаність і право знущатися над українцями, тим швидше стане краще для всього світу. А коли це американці перестали хотіти врятувати світ?!
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19.01.2023 06:55 Відповісти
Маккол і Роджерс- це стара гвардія. Рейганісти. Нажаль сама республіканська партія , підхопила вірус трампізму. Щиро бажаю їй якнайшвидше одужати
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19.01.2023 07:03 Відповісти
Трампісти теж..
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19.01.2023 07:33 Відповісти
не республіканці, а деякі республіканці!
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19.01.2023 07:53 Відповісти
...республіканці закликали Байдена і Шольца надати Україні необхідну зброю.
...про це йдеться в заяві двох республіканців.

Лише ДВОЄ республіканців закликали. А скільки республіканців у Конгресі голосували проти бюджету з пакетом допомоги Україні?
Хто знає англійську - почитайте останні статті на цю тему:
https://www.wsj.com/articles/republican-opposition-to-helping-ukraine-grows-wsj-poll-finds-11667467802
https://edition.cnn.com/2022/12/06/politics/us-support-ukraine-aid-russia-poll
https://www.wsj.com/articles/republicans-remain-divided-over-ukraine-aid-after-zelensky-appeal-11671743721
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19.01.2023 08:54 Відповісти
Якась передсмертна судома республіканської партії. Лише два адеквата згадали про честь та совість, а інші трампізди з гаслами - ні цента Україні з ганьбою підуть у небуття.
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19.01.2023 12:32 Відповісти
США не зацікавлені у швидкій перемозі України!
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19.01.2023 12:52 Відповісти
 
 