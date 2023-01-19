В окупованому Криму помітно зросла кількість російських військових, - Чубаров

У Криму останніми тижнями помітно збільшилася кількість російських окупаційних військ.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Криму останніми тижнями помітно збільшилася кількість російських окупаційних військ, більшість з яких розміщують на півночі Криму, а також у Совєтському /Ічкі, Нижньогірському/Сейлер та Кіровському/Іслям-Терек районах. Російські військовослужбовці, що прибувають, більшістю є уродженцями внутрішніх депресивних регіонів Росії. Тепер, отримуючи на руки військову зарплату, ці чмобики просаджують їх протягом кількох днів у прилеглих питних закладах", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевих мешканців, мобілізовані постійно пиячать, виправдовуючи це страхом опинитися на передовій.

"Водночас російські офіцери намагаються зобов'язати місцевих підприємців-власників СТО та ремонтних майстерень безкоштовно обслуговувати військові автомобілі та іншу техніку", - додав Чубаров.

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