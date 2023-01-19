Споживання електроенергії прогнозується меншим, але дефіцит зберігається суттєвим, - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі України зберігається суттєвим.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж у середу через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки ¾ споживання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною дефіциту є російські атаки, внаслідок яких пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

"Споживання: до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - додали в "Укренерго".

"Вчора "Укренерго" завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - зазначили в компанії.

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