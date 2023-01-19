Минулої доби російські військові поранили 8 цивільних, - ОП. ІНФОГРАФІКА
Російські військові минулої доби поранили в Україні 8 цивільних.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 18.01.2023 (станом на 09:00 19.01.2023):
Донецька область - 4 поранених
Херсонська область - 4 поранених", - йдеться в повідомленні.
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