Минулої доби російські військові поранили 8 цивільних, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Російські військові минулої доби поранили в Україні 8 цивільних.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 18.01.2023 (станом на 09:00 19.01.2023):



Донецька область - 4 поранених

Херсонська область - 4 поранених", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 9 цивільних, 10 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА