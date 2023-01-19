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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулої доби російські військові поранили 8 цивільних, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Російські військові минулої доби поранили в Україні 8 цивільних.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 18.01.2023 (станом на 09:00 19.01.2023):

Донецька область - 4 поранених
Херсонська область - 4 поранених", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 9 цивільних, 10 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби російські військові поранили 8 цивільних, - ОП 01

Автор: 

жертви (1792) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2021)


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