Кулеба про позицію Китаю щодо війни в Україні: Найголовніше, що РФ не отримує вигоди
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи позицію Китаю щодо війни в Україні, наголосив, що найголовніше зараз - відсутність користі від цього для РФ.
Про це сказав Кулеба під час відеозвернення в Ukraine House у Давосі (Швейцарія) у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За поточних обставин найголовніше те, що РФ не отримує вигоди від позиції Китаю. Це гарний початок для розмови, яку ми прагнемо мати з Пекіном", - сказав Кулеба.
Міністр наголосив, що Китай є особливим випадком, і дуже важливо бути обережними в оцінюванні позиції Китаю, щоб не подати неправильний сигнал.
"Коли ми бачимо, що Китай не допомагає Росії обходити санкції, і ми знаємо, що росіяни просили їх, це добре. Коли ми бачимо, що Китай не постачає Росії військове обладнання, - це також добре. Коли ми чуємо оцінки від деяких китайських чиновників щодо причин російської агресії - ми не відчуваємо радості", - пояснив глава МЗС.
Також він наголосив на необхідності подальшої взаємодії між Україною та Китаєм.
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але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе
2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков
камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
гейшучансань от МИДа... или двух? ))))