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Новини Війна
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Кулеба про позицію Китаю щодо війни в Україні: Найголовніше, що РФ не отримує вигоди

китай

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи позицію Китаю щодо війни в Україні, наголосив, що найголовніше зараз - відсутність користі від цього для РФ.

Про це сказав Кулеба під час відеозвернення в Ukraine House у Давосі (Швейцарія) у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За поточних обставин найголовніше те, що РФ не отримує вигоди від позиції Китаю. Це гарний початок для розмови, яку ми прагнемо мати з Пекіном", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Китай є особливим випадком, і дуже важливо бути обережними в оцінюванні позиції Китаю, щоб не подати неправильний сигнал.

"Коли ми бачимо, що Китай не допомагає Росії обходити санкції, і ми знаємо, що росіяни просили їх, це добре. Коли ми бачимо, що Китай не постачає Росії військове обладнання, - це також добре. Коли ми чуємо оцінки від деяких китайських чиновників щодо причин російської агресії - ми не відчуваємо радості", - пояснив глава МЗС.

Також він наголосив на необхідності подальшої взаємодії між Україною та Китаєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен збирається в Китай. Говоритиме про війну РФ проти України, - Politico

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до до ЗЄ-лі ставлюсь....., ну "ще так"
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе



2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков

камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
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19.01.2023 15:36 Відповісти
Міністр наголосив, що Китай є особливим випадком, і дуже важливо бути обережними в оцінюванні позиції Китаю, щоб не подати неправильний сигнал.- цей телепень і є "зеленим " міністром- сигнальщиком, -"За поточних обставин найголовніше те, що РФ не отримує вигоди від позиції Китаю. Це гарний початок для розмови, яку ми прагнемо мати з Пекіном", - сказав Кулеба.
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19.01.2023 15:43 Відповісти
ну значит надо в Китай заслать свою гейшу чансань от МИДа... или двух? ))))
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19.01.2023 15:48 Відповісти
Ага, только Китай поставляет оружие , амуницию , скоро и солдат начнёт, Если Запад и дальше будет жевать сопли , споставками , танков и всего остального.
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19.01.2023 16:43 Відповісти
Кулеба правильно каже, що потрібно поки обходитись без претензійних випадів в сторону Китаю. Їх позиція ще до кінця не зрозуміла нікому, та й ворога такого нам точно не треба. З Китаєм краще мати добрі відносини, у майбутньому буде дві наддержави за рівнем впливу - США та Китай.
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19.01.2023 17:03 Відповісти
Китай захопить частину р ф як тільки вона виснажиться на Україні
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19.01.2023 18:12 Відповісти
Китай терпляче очікує моменту, щоб устромити кацапам по самий Урал.
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20.01.2023 09:10 Відповісти
 
 