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США наполягають на звільненні Татарова та міністра енергетики Галущенка

татаров

Міністр енергетики Герман Галущенко може незабаром втратити свою посаду.

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердили представники влади.

За їхньою інформацією, дії міністра викликали невдоволення США. Як відомо, у вересні було змінено керівника оператора ОГТСУ Сергія Макогона. Водночас це сталось після зустрічі Галущенка з послом США в Україні Бріджет Брінк. На зустрічі пані посол наголосила міністру на важливості прозорого управління згідно з принципами ОЕСР державними підприємствам, особливо "Укренерго" і ОГТСУ.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що за перші два тижні вересня Україна встановила торговий рекорд, експортувавши електроенергії на $131 млн. Енергія посіла друге місце в торговому балансі України.

"А через влаштований Путіним дефіцит енергоресурсів електроенергія в Європі стала в три-чотири рази дорожче, ніж у нас. Основним бенефіціаром цієї різниці стала держава в особі оператора енергосистеми "Укренерго", - писали "Наші гроші".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових

Також США наполягають на звільненні заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який, як відомо, кілька років тому став фігурантом справи НАБУ. Пізніше цю справу у НАБУ забрали.

Не так давно Віталій Шабунін заявив, що високопоставлені чиновники Офісу президента зривали отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС за три дні до цього історичного рішення Євросоюзу. Йшлося про правки до антикорстратегії, яку тоді ухвалив парламент, а зараз заблокував уряд.

Щоправда, як зазначили співрозмовники Цензор.НЕТ питання звільнення Татарова обгворюється в Офісі президента вже понад 4 тижні, але до ухвалення рішення не дійшло.

"Ой, то не скоро", - сказав ще один співрозмовник видання. Якоїсь конкретики щодо часу звільнення Галущенка співрозмовники теж не змогли надати.

Автор: 

США (22769) звільнення (2675) Галущенко Герман (530) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+79
Це добре, хай наполяжуть ще на звільнення тимошенка та єрмака
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19.01.2023 15:54
+63
На звільнені татарова в Україні давно наполягають всі здравомислячі люди. Тільки президенту насрати на нас, він слухає лише дєрьмаків! Побачимо як він буде срати на США.
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19.01.2023 15:58
+36
Давно пора !
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19.01.2023 15:55
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Призначенняв ОПу антимайданівця татарова і людини КГБ-шніка Деркача Галущенка - робота "Козиря"-єрмака.
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19.01.2023 20:09 Відповісти
Це добре, хай наполяжуть ще на звільнення тимошенка та єрмака
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19.01.2023 15:54 Відповісти
ермак - без вариантов))) поводыря трогать нельзя...
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19.01.2023 16:03 Відповісти
а хто ж думать за зелю буде, а відосіки?
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19.01.2023 16:07 Відповісти
Регента клована трогать низзя, а то пуцин нападеть - так здається зебилі верещали на Пороха
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19.01.2023 16:20 Відповісти
...регент
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19.01.2023 17:01 Відповісти
Конфідент
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24.01.2023 08:12 Відповісти
Давно пора !
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19.01.2023 15:55 Відповісти
Як можна?
Татаров дорожчий презеденту за Лєдю.
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19.01.2023 15:55 Відповісти
На звільнені татарова в Україні давно наполягають всі здравомислячі люди. Тільки президенту насрати на нас, він слухає лише дєрьмаків! Побачимо як він буде срати на США.
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19.01.2023 15:58 Відповісти
Мабуть через це і ненадається зборя в тій кількості яка нам потрібна.
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19.01.2023 16:20 Відповісти
І не тільки зброя.. богато чого не робиться через ермака і його людей, а вони , тим часом гальмують вступ до ЕС и НАТО , виконують вказівки хренля
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19.01.2023 17:25 Відповісти
Нєзваний гость лучше Татарова!
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19.01.2023 15:58 Відповісти
Накуй!
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19.01.2023 15:59 Відповісти
завдання"зелених блокераторів" блокувати ,по вказівці рашистських роботодавців просування інтересів України і її народу як до співпраці ізСША.так і до членства України в ЄС і в НАТО
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19.01.2023 16:00 Відповісти
" И это хорошо! Это правильно!"
М.С. Горбачьов
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19.01.2023 16:01 Відповісти
так от чому чутки поповзли щодо тимошонки! взялися американці за любителів поршів і гуманітарних шевролє та будиночків на 1000 м2

відхаркується 2019 рік! хоча нарід мудрішим не став...
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19.01.2023 16:02 Відповісти
Це виглядає як "примушення до здорового глузду" )))
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19.01.2023 16:11 Відповісти
це називається інакше: "не доходить через голову,дійде через сраку"
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19.01.2023 20:24 Відповісти
Та без питань. Для покидька татарова якраз звільнилося крісло міністра внутрішніх справ.
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19.01.2023 16:02 Відповісти
Не лякайте,,,,
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19.01.2023 16:20 Відповісти
Може вам ще Єрмака звільнити? Оборзєлі америкоси! Зпочатку давайте танки, а потім Найвеличніший подумає звільняти з переводом послом на Мальту, чи не звільняти. А то таке враження, що Україні більше ті танки треба ніж США треба комусь впарити своє нікчемне залізячча.
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19.01.2023 16:03 Відповісти
сарказм. нє не чув?
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19.01.2023 16:21 Відповісти
тіки лапоть з кацапіі може в свому нікові зробити дві помілки
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19.01.2023 16:25 Відповісти
Ти друже новонароджений , щойно місяць минув, а бузиш до ветерана
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19.01.2023 17:16 Відповісти
Тобі зробили зауваження. Не хами.
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19.01.2023 18:24 Відповісти
хамство присуще репоедам. як і вихваляння своіх не існуючих заслуг.сопляче.
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20.01.2023 01:10 Відповісти
Не заважайте ультрамегаурапатріоту боротися з кацапами на форумах
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19.01.2023 17:07 Відповісти
сарказм тупой без дужок читсая манипуляция
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19.01.2023 17:15 Відповісти
А може,то не "сарказм тупой"?
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19.01.2023 18:59 Відповісти
Ось тому і не дають танків та ракет-бо багато "токсичного" у владі!
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19.01.2023 16:18 Відповісти
Хз,особисто для мене питань у власних структурах немає тільки до двох людей,це до Заслуженого та Кулеби,
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19.01.2023 16:04 Відповісти
кулеба тоже раньше переобувался каждый день по желанию опы
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19.01.2023 17:16 Відповісти
А Федоров?
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19.01.2023 18:57 Відповісти
А Федоров?
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19.01.2023 18:59 Відповісти
То,можливо,це неспроста?
Бо в країні війна проти рашизму,а прихильники рашистського мірка сидять на головних посадах....це якийсь сюрр....
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19.01.2023 16:06 Відповісти
та ну бубочка радше пів України віддасть ніж своїх потвор
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19.01.2023 16:06 Відповісти
Я, чесно кажучи, не розумію чому люди які є відкритими ворогами країни досі не стали жертвами невідомого стрілка.
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19.01.2023 16:07 Відповісти
Все просто. Невідомий стрілок замість стріляти строчить пости на форумі.
"Настоящіх буйних мало вот і нєту вожаков" (С) як колись співав один видатний алкоголік.
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19.01.2023 17:09 Відповісти
Невідомий стрілок не має професійної освіти у цій галузі. Має лише багато років. На жаль. На жаль це маю наувазі і роки, і відсутність навичок у такій делікатній справі.
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19.01.2023 17:21 Відповісти
а ютюбчик вам на шо? Там зараз детальні інструкції від "як причепити оптіку до калаша" до "як завести і поїхати на танку".
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19.01.2023 17:34 Відповісти
А очі ти мені підправиш, а потім до точки вироку на плечах віднесеш?
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19.01.2023 17:37 Відповісти
"А очі ти мені підправиш"

беріть дробовик або гранатомет. там можна не дуже точно.

"до точки вироку на плечах віднесеш"

танк - вирішення всіх питань. можна навіть не зважати на правила дорожнього руху. В деяких країнах Африки досі діє правило проїзду перехрестя - першою проїзжає найбільша машина, якщо на перехресті танк, то він вважається найбільшою машиною.
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19.01.2023 17:41 Відповісти
Можливо, до цього й дійде. А щодо африканських правил проїзду перехрестя то в нас вони однакові. У кого більше джип той і правий в проблемній ситуації.
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19.01.2023 17:53 Відповісти
так его(ублюдка )охраняют 10-ки вiдомих стрелков
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19.01.2023 17:18 Відповісти
ми давно проце кажемо.але е і доповненя.. ермак.. це основа корупціі і зради в украіні..
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19.01.2023 16:07 Відповісти
Ну слава Богу, хоч Америка дослухалась до українців
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19.01.2023 16:19 Відповісти
При Галущенко "Енергоатом" продавав електроенергію олігархам значно дешевше ринку. Наприклад, лише за один тиждень на цій схемі "Енергоатом" подарував кампаніям Ахметова і Коломойського 65 мільйонів грн.

Галущенко - людина Деркача, якого США визнали агентом Кремля і наклали на нього санкції. Він працював у команді Деркача в "Енергоатомі" у часи Януковича. Вони працювали, щоб не було американського ядерного палива в Україні, а було російське
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19.01.2023 16:07 Відповісти
От про это в статье и должны были написать, а не про то что в казну заработали на экспорте
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19.01.2023 16:15 Відповісти
статью выставляет цензор - а кто это сделал?
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19.01.2023 17:19 Відповісти
Українці теж давно наполягають на звільненні Татарова, але нас ніхто не слухає...
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19.01.2023 16:09 Відповісти
выйди на улицу спроси кто такой татаров половина скажет что национальность в Крыму
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19.01.2023 17:20 Відповісти
yezzzzzz
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19.01.2023 16:09 Відповісти
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19.01.2023 16:11 Відповісти
Може до когось дійшло
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19.01.2023 16:17 Відповісти
Ее вроде уже тавой, ушли...
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19.01.2023 16:21 Відповісти
а я думал она бады свои распродает
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19.01.2023 17:22 Відповісти
Ви дуже добре думаєте про Зелю! Поїде вона до Болгарії нікуди не подінеться. Болгари будуть задоволені.
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19.01.2023 16:26 Відповісти
Нафига про экспорт электроэнергии написали? Потому что сейчас тема живая?
Напомню что в то время ее и правда можно было продавать потому что по энергообъектам бить начали лишь после. Так что если продали электричество и получили валюту в то время так это было хорошо.
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19.01.2023 16:12 Відповісти
-дайте зброю-дайте зброю!
- не дамо! звільни клоунів поменше за себе, а саме: єрмачка-татарина-тимошонку-шаурму-смирнова, тобто майже усе оп
- са мной пришел, са мной уйдет, каже найогидніший
- хєр вам, а не зброю! досить красти гуманітарку, звітуйте, шановні!
- я не панимаю о какой карупции гаварит Байден - підказує пZда, яка допомогала у розмінуванні Півдня

Минає день-за днем!
Вечір! усі українці вмикнули генератори, щоб послухати чергове звернення найогиднішого по телебаченню. Звідусіль лунає хриплий голос...

"Шановні українці! Вони не хочуть нам нічого швидко давати, ми нічого не крали і не закатували в асфальт мільярди перед війною, ми кожного дня готувалися та вчилися заварювати мівіну у підвалі, хтось одягнув чорний фрак, орестович чергував з гранатометом хтось продовжував везти дизпаливо та електроенергію з білорусі, зупинивши власні АЕС".

Аж нарешті з під столу, на якому стояв мікрофон найогиднішого, вилізла послиця-сексологиня, подумавши, що запис відосіка вже завершено. Гучно сплюнула на підлогу бітумом і поперлася геть, а найогидніший перетворився на всемогутню Людину-асфальт, з'їв мівіну і побіг боротися з кацапнею.
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19.01.2023 16:13 Відповісти
так клоун без своїх, рідних малоросійських корупціонерів залишиться.
Байден, Астанавісь!
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19.01.2023 16:13 Відповісти
ПРОПЕТЛЯТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ , бенины уроды
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19.01.2023 16:14 Відповісти
Ермаки и татары заправляют в ОП Президента Украины! Рехнуться
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19.01.2023 16:15 Відповісти
Давно пора прибрати цих монстрів , часів янукОвоща ,
тільки чомусь
зевладу вони влаштовують ?
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19.01.2023 16:16 Відповісти
Так зебилий квн в свое время окрестил шлеперо-бовдура БАТЕЙ.
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19.01.2023 16:30 Відповісти
Вот парадокс получается, насчет освободить от занимаемой должности всяких там татаровых по требованию украинцев, шо к украинцам прислушиваются Штаты вместо главзеба. Апосле пинков от наших друзей,буба шуршит , шо пчелка Майа.
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19.01.2023 16:19 Відповісти
ЗЫ... там шо-та есть(компрометирующее).
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19.01.2023 16:23 Відповісти
Главзеб робить вигляд що він глухий, та народ не чує, а краще було б якби він був глухонімий, і не ніс нісенітницю. Усі б його сприймали як розумного.
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19.01.2023 16:36 Відповісти
Дуже цікаво і дуже дивно. Хотілось би побачити посилання не на українські джерела а на джерела США , де вони наполягають на зміні керівника в іншій державі. Не так давно віце президент Байден вимагав від президента України Порошенка звільнити генпрокурора, який був дуже активним в справі Бурісма. Старі гріхи вилізли назовні на додачу до сьогоднішніх проблем президента Байден
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19.01.2023 16:20 Відповісти
не пести кацапская морда твой трамп кондом конченый и путинский холуй
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19.01.2023 17:24 Відповісти
*шановна* ,так в тебе ж прапор монгольський ось би й поділилась з нами тіми джерелами, *хитородупа *тітко...
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19.01.2023 19:49 Відповісти
-"Як відомо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що за перші два тижні вересня Україна встановила торговий рекорд, експортувавши електроенергії на $131 млн. Енергія посіла друге місце в торговому балансі України."-А нам втирають про брак енергії!
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19.01.2023 16:21 Відповісти
Нужно искать Юлин след - ее почерк.
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19.01.2023 16:27 Відповісти
Втирали зелені в прошлому році. То афера була така: щоб ми енергетично легли під Белорусь та Московію. Ми навіть вже глечики побили з Літвою.
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19.01.2023 16:29 Відповісти
Davno pora ! S4e derma4ka pryxopit' !!!!
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19.01.2023 16:30 Відповісти
А можна ще гєтманцева? будь ласочка!
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19.01.2023 16:49 Відповісти
эту ватную гниду надо в первую очередь банить и минитсра финансов марченка урода кремлевского
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19.01.2023 17:25 Відповісти
Точно так!!!
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19.01.2023 17:05 Відповісти
На часі вже треба за жабри брати таких "діячів".
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19.01.2023 17:11 Відповісти
а если они возьмут зеленского за то чем он играет на пианино
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19.01.2023 17:28 Відповісти
Як команда "молодих регіоналів" звільнить свого старого коллегу "рига", який фальшував справи на Майданівців? Він тихенько, поки йде війна знищує докази по документуванню злочинів на Майдані. Керує судами по дорученню портнова і виконує побажання свого куміра зека-яника. Чи я помиляюся? Це я про татарова. А Глущенко здається "патріот" України від "патріота" деркача. США мабуть догалуються, аьо знають хто інформірує кацапів про самі болючі точки української енергетики.
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19.01.2023 17:21 Відповісти
"Киреева убили из-за плохой координации между СБУ и ГУР", - Подоляк
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19.01.2023 17:21 Відповісти
чисто случайно
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19.01.2023 17:22 Відповісти
а чем он мешал? что он такого знал или делал что Баканов и ермак его вальнули
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19.01.2023 17:29 Відповісти
они не сообщили как скажут напишу
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19.01.2023 17:49 Відповісти
Зелені тварі при владі.
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19.01.2023 17:36 Відповісти
Головний ворог України це єрмак, зо нього потягнути і повалиться вся зграя зрадників України в тому числі татаров, тимошенко, подляк, смірнов та інша сволота ОП.....
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19.01.2023 18:20 Відповісти
Новина обнадіює, але бачу що зе-влада гірше за ригів. 73% дибілів, нажаль, вибрали чергову крадівливу проросійську срань, що гарно маскується за вишиванками та псевдо-патріотичними розмовами.
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19.01.2023 19:13 Відповісти
Пока не Уберут Ермака крышу ОПЗЖ они же переобувшиеся Відновлення України и Татарова это 2 узурпатора изнутри Украины
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19.01.2023 22:57 Відповісти
Я так розумію, що відключення в Уа пов'язані з тим що тре продавати в Європу поки є той гешефт. Так, ********, але тому Європа і Петріот надає напевно.
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19.01.2023 23:28 Відповісти
Раньше президент слушал Богдана. На фоне не далекого Богдана Ермак втерся в доверие и поставил своих людей везде, промышляет свои черные дела крышуя ОПЗЖ они же перерегистри́рованные Відновлення України Левочкина, завхоза Януковича Андрея Кравца сын которого Владимир Кравец зам земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается нашей землей пока Украинцы получают повестки и защищают каждый метр.... это нонсенс, Ермак так же через Татарова блокировал более двух лет назначение выигравшего конкурс Клименко в САП, у этой парочки в ручном режиме ДБР СБУ и Прокуратура так что крышуй и воруй сколько хочешь, пока эти два узурпатора Ермак с Татаровым в ОП ни НАТО ни Европа нам не светит а Регионалы могут дальше быть на расслабоне загорать в Ницце а завхоз Яныка Кравец старший и дальше раскидывать в карты с Арахамией в ресторане Ишак, а младший деребанить столичную землю..., наш президент слишком увлекся записями видосов или он сам во всех схемах по распилу
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19.01.2023 23:32 Відповісти
про бенеціфіара коштів від експорту електроенергії через НЕК Укренерго в особі держави це дуже гучно сказано.Невже такий авторитетний ЗМІ як "Наші Гроші" не перевірив,шо Укренерго це ПАТ(Приватне Акціонерне Товариство)?
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24.01.2023 16:46 Відповісти
 
 