США наполягають на звільненні Татарова та міністра енергетики Галущенка

Міністр енергетики Герман Галущенко може незабаром втратити свою посаду.

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердили представники влади.

За їхньою інформацією, дії міністра викликали невдоволення США. Як відомо, у вересні було змінено керівника оператора ОГТСУ Сергія Макогона. Водночас це сталось після зустрічі Галущенка з послом США в Україні Бріджет Брінк. На зустрічі пані посол наголосила міністру на важливості прозорого управління згідно з принципами ОЕСР державними підприємствам, особливо "Укренерго" і ОГТСУ.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що за перші два тижні вересня Україна встановила торговий рекорд, експортувавши електроенергії на $131 млн. Енергія посіла друге місце в торговому балансі України.

"А через влаштований Путіним дефіцит енергоресурсів електроенергія в Європі стала в три-чотири рази дорожче, ніж у нас. Основним бенефіціаром цієї різниці стала держава в особі оператора енергосистеми "Укренерго", - писали "Наші гроші".

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Також США наполягають на звільненні заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який, як відомо, кілька років тому став фігурантом справи НАБУ. Пізніше цю справу у НАБУ забрали.

Не так давно Віталій Шабунін заявив, що високопоставлені чиновники Офісу президента зривали отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС за три дні до цього історичного рішення Євросоюзу. Йшлося про правки до антикорстратегії, яку тоді ухвалив парламент, а зараз заблокував уряд.

Щоправда, як зазначили співрозмовники Цензор.НЕТ питання звільнення Татарова обгворюється в Офісі президента вже понад 4 тижні, але до ухвалення рішення не дійшло.

"Ой, то не скоро", - сказав ще один співрозмовник видання. Якоїсь конкретики щодо часу звільнення Галущенка співрозмовники теж не змогли надати.