США наполягають на звільненні Татарова та міністра енергетики Галущенка
Міністр енергетики Герман Галущенко може незабаром втратити свою посаду.
Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердили представники влади.
За їхньою інформацією, дії міністра викликали невдоволення США. Як відомо, у вересні було змінено керівника оператора ОГТСУ Сергія Макогона. Водночас це сталось після зустрічі Галущенка з послом США в Україні Бріджет Брінк. На зустрічі пані посол наголосила міністру на важливості прозорого управління згідно з принципами ОЕСР державними підприємствам, особливо "Укренерго" і ОГТСУ.
Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що за перші два тижні вересня Україна встановила торговий рекорд, експортувавши електроенергії на $131 млн. Енергія посіла друге місце в торговому балансі України.
"А через влаштований Путіним дефіцит енергоресурсів електроенергія в Європі стала в три-чотири рази дорожче, ніж у нас. Основним бенефіціаром цієї різниці стала держава в особі оператора енергосистеми "Укренерго", - писали "Наші гроші".
Також США наполягають на звільненні заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який, як відомо, кілька років тому став фігурантом справи НАБУ. Пізніше цю справу у НАБУ забрали.
Не так давно Віталій Шабунін заявив, що високопоставлені чиновники Офісу президента зривали отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС за три дні до цього історичного рішення Євросоюзу. Йшлося про правки до антикорстратегії, яку тоді ухвалив парламент, а зараз заблокував уряд.
Щоправда, як зазначили співрозмовники Цензор.НЕТ питання звільнення Татарова обгворюється в Офісі президента вже понад 4 тижні, але до ухвалення рішення не дійшло.
"Ой, то не скоро", - сказав ще один співрозмовник видання. Якоїсь конкретики щодо часу звільнення Галущенка співрозмовники теж не змогли надати.
Будь ласка, зачекайте...
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Татаров дорожчий презеденту за Лєдю.
М.С. Горбачьов
відхаркується 2019 рік! хоча нарід мудрішим не став...
Бо в країні війна проти рашизму,а прихильники рашистського мірка сидять на головних посадах....це якийсь сюрр....
"Настоящіх буйних мало вот і нєту вожаков" (С) як колись співав один видатний алкоголік.
беріть дробовик або гранатомет. там можна не дуже точно.
"до точки вироку на плечах віднесеш"
танк - вирішення всіх питань. можна навіть не зважати на правила дорожнього руху. В деяких країнах Африки досі діє правило проїзду перехрестя - першою проїзжає найбільша машина, якщо на перехресті танк, то він вважається найбільшою машиною.
Галущенко - людина Деркача, якого США визнали агентом Кремля і наклали на нього санкції. Він працював у команді Деркача в "Енергоатомі" у часи Януковича. Вони працювали, щоб не було американського ядерного палива в Україні, а було російське
Напомню что в то время ее и правда можно было продавать потому что по энергообъектам бить начали лишь после. Так что если продали электричество и получили валюту в то время так это было хорошо.
- не дамо! звільни клоунів поменше за себе, а саме: єрмачка-татарина-тимошонку-шаурму-смирнова, тобто майже усе оп
- са мной пришел, са мной уйдет, каже найогидніший
- хєр вам, а не зброю! досить красти гуманітарку, звітуйте, шановні!
- я не панимаю о какой карупции гаварит Байден - підказує пZда, яка допомогала у розмінуванні Півдня
Минає день-за днем!
Вечір! усі українці вмикнули генератори, щоб послухати чергове звернення найогиднішого по телебаченню. Звідусіль лунає хриплий голос...
"Шановні українці! Вони не хочуть нам нічого швидко давати, ми нічого не крали і не закатували в асфальт мільярди перед війною, ми кожного дня готувалися та вчилися заварювати мівіну у підвалі, хтось одягнув чорний фрак, орестович чергував з гранатометом хтось продовжував везти дизпаливо та електроенергію з білорусі, зупинивши власні АЕС".
Аж нарешті з під столу, на якому стояв мікрофон найогиднішого, вилізла послиця-сексологиня, подумавши, що запис відосіка вже завершено. Гучно сплюнула на підлогу бітумом і поперлася геть, а найогидніший перетворився на всемогутню Людину-асфальт, з'їв мівіну і побіг боротися з кацапнею.
Байден, Астанавісь!
тільки чомусь
зевладу вони влаштовують ?