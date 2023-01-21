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Новини
21 112 37

Цистерни з "русским миром" не пустили в Естонію

зафарбували

Естонські прикордонники змусили росіян зафарбувати напис "русский мир" на цистернах вантажного потягу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Інцидент стався у прикордонному пункті Койдула у Лиунаській префектурі Естонії. Прикордонники зупинили російський потяг, на цистернах якого був "русский мир".

Російська бригада залізничників зазначала, що нічого не знала про напис, і просила дозволити заклеїти його плівкою. Проте естонські прикордонники змусили росіян зафарбувати напис фарбою, у разі відмови цистерни розвернули б до Росії.

Також читайте: Глави МЗС Латвії, Естонії та Литви закликали Німеччину якнайшвидше надати Україні танки Leopard

"Коли кремлівський режим по-звірячому вбиває громадянське населення України, ми за жодних обставин не приймаємо публічного показу символів агресора. Слава Україні!" - зазначили прикордонники.

Автор: 

прикордонники (1093) Естонія (1597) русский мир (448)


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Топ коментарі
+43
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21.01.2023 14:13
+31
От подобаються мені жителі країн Балтії, ніяких двозначностей, і дуже точна позиція.

Дякую їм за підтримку.
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21.01.2023 14:20
+28
Оце кожному касапоподібному треба таке тавро на лоба..
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21.01.2023 14:06
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Оце кожному касапоподібному треба таке тавро на лоба..
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21.01.2023 14:06 Відповісти
И зелёнкой помазать
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21.01.2023 14:11 Відповісти
..Тут такая немного запутанная ситуация, эти цистерны с мазутом - из Казахстана, и транзитная фирма называется "Русский мир", что довольно дико называть так фирму, тем более в настоящее время, и эстонские погранцы правильно сделали что заставили закрасить это название, синей краской. Неплохо бы под эту синюю полосу поместить такую же желтую полосу.. )
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21.01.2023 17:05 Відповісти
Це на зворотньому шляху, до рашки 😂
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21.01.2023 21:07 Відповісти
Браво!
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22.01.2023 09:31 Відповісти
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21.01.2023 14:10 Відповісти
А внутри? может там флейтисты-вилончелисты д. Жени
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21.01.2023 14:11 Відповісти
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21.01.2023 14:13 Відповісти
Єнта происки спецслужб Курской народной республики! АдназначнА
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21.01.2023 14:19 Відповісти
Где-то сегодня читал, что очередного кацапского придурка похоронили в долг, потому что все деньги отдали на военные сборы😆
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21.01.2023 14:21 Відповісти
И это радует.
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21.01.2023 14:32 Відповісти
Геть сапоги! Дайош скрепниє лапті!
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21.01.2023 15:20 Відповісти
А шо, "пад'йомниє" вже пропили на "провадах"?
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21.01.2023 15:25 Відповісти
Треба було змусити не замальовувати а дописати поряд "ГОВНО".
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21.01.2023 14:18 Відповісти
!!
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21.01.2023 14:44 Відповісти
Молодці хлопці!

Ще й трішечки допомогли своїй економіці на суму вартості банки краски і декількох пензлів.
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21.01.2023 14:19 Відповісти
От подобаються мені жителі країн Балтії, ніяких двозначностей, і дуже точна позиція.

Дякую їм за підтримку.
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21.01.2023 14:20 Відповісти
Так,це не перепуджена ліверна ковбаса Шольц, хоча естонські лісові брати ще сиділи по совіцьких концтаборах,коли полонені німці давно вже були вдома...
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21.01.2023 14:42 Відповісти
"Лісові брати" дуже рідко вирвалися з пазурів гулагу...
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21.01.2023 15:28 Відповісти
Героям слава !!

Прикордонникам Єстоніі щира подяка 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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21.01.2023 14:20 Відповісти
а тим часом , "міноборони закуповує продукти для військових у 2-3 рази дорожче, змі."
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21.01.2023 14:22 Відповісти
А хіба зелені шмарклі можуть існувати без крадівництва/корупції? І ніяка війна їм не перешкода.
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21.01.2023 14:26 Відповісти
У естонських прикордонників до московитської наволочі тоталітаризм закінчився, чого не можна сказати про певний відсоток українських громадян, нажаль.
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21.01.2023 14:24 Відповісти
В цистернах могут сидеть варвары. Эти цистерны в Эстонию лучше вообще не пускать.
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21.01.2023 14:26 Відповісти
Поїзд їде - воно лізе.
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21.01.2023 14:38 Відповісти
Напис вони зафарбували. А цистерни просто підуть далі в пункт призначення. Вдалої торгівлі з русофашистами!
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21.01.2023 14:43 Відповісти
это транзит нефти с Казахстана, а бочки да - руснявые
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21.01.2023 18:29 Відповісти
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21.01.2023 14:45 Відповісти
А в цистерну заглянули??????? туди шт 60 орків може поміститися!
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21.01.2023 14:45 Відповісти
Если укладывать слоями - то гораздо больше!
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22.01.2023 12:54 Відповісти
"Ми нічєво нє зналі" - типова відмовка рашиста
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21.01.2023 14:52 Відповісти
А чого вони взагалі пустили отой кацапський поїзд? Санкції на Естонію не розповсюджуються?
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21.01.2023 15:02 Відповісти
На Естонію - росповсюджуються. На росію - ні.
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21.01.2023 15:52 Відповісти
Зафарбували і торгівля продовжилась наізженою колією .
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21.01.2023 15:04 Відповісти
Нічого особистого. Просто бізнес.
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21.01.2023 15:50 Відповісти
"Цистерны срусским миром" - это как чемоданы с гавном на колесиках
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21.01.2023 15:36 Відповісти
 
 