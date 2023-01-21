Цистерни з "русским миром" не пустили в Естонію

Естонські прикордонники змусили росіян зафарбувати напис "русский мир" на цистернах вантажного потягу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Інцидент стався у прикордонному пункті Койдула у Лиунаській префектурі Естонії. Прикордонники зупинили російський потяг, на цистернах якого був "русский мир".

Російська бригада залізничників зазначала, що нічого не знала про напис, і просила дозволити заклеїти його плівкою. Проте естонські прикордонники змусили росіян зафарбувати напис фарбою, у разі відмови цистерни розвернули б до Росії.

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"Коли кремлівський режим по-звірячому вбиває громадянське населення України, ми за жодних обставин не приймаємо публічного показу символів агресора. Слава Україні!" - зазначили прикордонники.