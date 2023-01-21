Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У тільки в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ

Кіпр заявив про готовність відправити Україні танки Т-80У радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard. На озброєнні Кіпру є близько 82 таких танки.

Про це повідомляє Army Recognition, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, весною американський уряд попросив Кіпр надати Україні радянську техніку, яку має в запасі. Мова йде про зенітно-ракетні комплекси ТОР-М1 та С-300, а також танки Т-80У, БМП-3, винищувачі Мі-35 та гелікоптери. Кіпр надав відповідь уряду Німеччини, що готовий віддати радянські танки в обмін на Leopard 2. У Шольца поки не дали відповіді.

У Кіпрі хочуть, аби танки надходили з дружньої Греції, яка вже має їх на озброєнні. У грецькому арсеналі 170 Leopard 2A та 183 одиниці Leopard 2A4GR, випущених у 1980-х роках, але наразі вони у процесі модернізації.

Греція своєю чергою хоче отримати новіші Leopard 2 в обмін, щоб уникнути виснаження своєї армії на тлі загострення з Туреччиною.

Кіпр загалом має близько 82 танків Т-80У. Це удосконалена версія Т-80, яка має модернізовану вежу, динамічним захистом "Контакт-5", покращений приціл та оснащена протитанковим ракетним комплексом 9М119 "Свір".

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