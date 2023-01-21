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Новини Агресія Росії проти України
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Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У тільки в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ

танк,т-80у

Кіпр заявив про готовність відправити Україні танки Т-80У радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard. На озброєнні Кіпру є близько 82 таких танки.

Про це повідомляє Army Recognition, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, весною американський уряд попросив Кіпр надати Україні радянську техніку, яку має в запасі. Мова йде про зенітно-ракетні комплекси ТОР-М1 та С-300, а також танки Т-80У, БМП-3, винищувачі Мі-35 та гелікоптери. Кіпр надав відповідь уряду Німеччини, що готовий віддати радянські танки в обмін на Leopard 2. У Шольца поки не дали відповіді.

У Кіпрі хочуть, аби танки надходили з дружньої Греції, яка вже має їх на озброєнні. У грецькому арсеналі 170 Leopard 2A та 183 одиниці Leopard 2A4GR, випущених у 1980-х роках, але наразі вони у процесі модернізації.

Греція своєю чергою хоче отримати новіші Leopard 2 в обмін, щоб уникнути виснаження своєї армії на тлі загострення з Туреччиною.

Кіпр загалом має близько 82 танків Т-80У. Це удосконалена версія Т-80, яка має модернізовану вежу, динамічним захистом "Контакт-5", покращений приціл та оснащена протитанковим ракетним комплексом 9М119 "Свір".

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Автор: 

Кіпр (245) допомога (8294) танк (2059)


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Топ коментарі
+28
там негде класть асфальт
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21.01.2023 14:29
+27
...походу, на могутню шию України, готові вмоститися усі воші Еуропи
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21.01.2023 14:17
+22
За наш рахунок всі переозброяться - а Україна буде експлуатувати радянське "старьЕ"(((((((
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21.01.2023 14:20
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Знову майбутній час.Можна було б нічого і не писати.
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21.01.2023 16:32 Відповісти
Навіщо таке коло робити?Краще та швидше прямо в Україну «леопарди» доставити. В нас вже й навчени люди є.:
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21.01.2023 16:32 Відповісти
начебто були заяви, що на німецькі танчики будуть набирати стажерів, кому потрібен цей срач на німців крім кацапів?
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21.01.2023 17:06 Відповісти
То навіщо нам старий мотлох?
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21.01.2023 17:56 Відповісти
Ну,проти кацапських Т-62, вони, мабуть, не старі.
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21.01.2023 18:04 Відповісти
Ну звичайно ,може ще порівняємо з Т-34 краще отрмати Леопарди а ті нехай собі залишать
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21.01.2023 18:56 Відповісти
У противника такой же (Т-72,Т-80,Т-90, даже снятые с консервации Т-62).
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21.01.2023 20:40 Відповісти
Кипр это как и Швейцария расейских бабок. Ничего хорошего от этих конформистов ждать не приходится.
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21.01.2023 18:02 Відповісти
зачем им такни это остров и лето круглый год..цирк...
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21.01.2023 18:37 Відповісти
у наших булатов броня лучше а там шо 80 мм так калашом тыкнул и пока..леопрад 1..так себе раскривушка секас делать
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21.01.2023 18:36 Відповісти
Кіпр міг би віддати Україні і радянські і німецькі танки.Один куй на них рашист не буде нападати
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21.01.2023 19:21 Відповісти
Тупая новость у немцев на складах свищет ветер спасибо Меркель которая ********* Бундесвер.
А леопарды заменять на советские танки Украина не может нужны именно Леопарды которые не боятся практически никаких средств поражения рашиков
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21.01.2023 21:25 Відповісти
ПФФФ! ЛУЧШЕ ХАЙ НІМЕЧЧИНА НАМ ЛЕОПАРДИ ДАСТЬ.
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21.01.2023 22:27 Відповісти
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