Унаслідок обстрілу росіянами прикордоння Сумщини поранено 17-річного хлопця, - ОВА

Російські війська обстріляли території Есманьської громади Шосткинського району, поранення зазнав 17-річний хлопець.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 13-ї години ворог почав вести вогонь по території Есманьської громади Шосткинського району", - ідеться в повідомленні.

Як зазначив Живицький, росіяни ударили із мінометів по селу Студенок. 10 мін розірвалися на вулицях села, біля помешкань місцевих жителів.

За інформацією ОВА, ворожа вибухівка зруйнувала один із будинків. У будинку в момент обстрілу пребував 17-річний хлопець. Його із численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні. Наразі життю хлопця вже нічого не загрожує.

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