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Унаслідок обстрілу росіянами прикордоння Сумщини поранено 17-річного хлопця, - ОВА

сумщина,іскрисківщина

Російські війська обстріляли території Есманьської громади Шосткинського району, поранення зазнав 17-річний хлопець.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 13-ї години ворог почав вести вогонь по території Есманьської громади Шосткинського району", - ідеться в повідомленні.

Як зазначив Живицький, росіяни ударили із мінометів по селу Студенок. 10 мін розірвалися на вулицях села, біля помешкань місцевих жителів.

За інформацією ОВА, ворожа вибухівка зруйнувала один із будинків. У будинку в момент обстрілу пребував 17-річний хлопець. Його із численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні. Наразі життю хлопця вже нічого не загрожує.

Читайте: Російська ДРГ знову спробувала перетнути кордон на Сумщині, - ОВА

Автор: 

обстріл (28228) Сумська область (3550) жертви (1780) жертва (247) Живицький Дмитро (466)


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Кончені кацапськи фашисти...
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21.01.2023 15:27 Відповісти
А чи не час ї6онути по населеним пунктам лаптєстана?
Потім скажем що то френдліфаєр лишайних балалайошників
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21.01.2023 15:40 Відповісти
 
 