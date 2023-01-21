Прикордонники знешкодили 26 окупантів на Бахмутському напрямку

Сили оборони України, серед яких військовослужбовці Держприкордонслужби, стримують російсько війська біля Бахмуту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Учора зранку рашисти спробували прорвати рубіж оборони, який утримує один з підрозділів Держприкордонслужби. Прикордонники витримали удар та вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів зупинили просування штурмовиків. Також, за допомогою артилерії та мінометів, оборонці кордону вели бій з піхотою противника", - ідеться в повідомленні.

Ворог зазнав поразки та відійшов із втратами: 9 вбитих, та орієнтовно 17 поранених.

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