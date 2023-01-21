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Пригожин просить Білий дім розповісти про злочини "вагнерівців". ДОКУМЕНТ

пригожин,кірбі

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин просить представника Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповісти, які саме злочини вчинили його бойовики.

Відповідний документ опублікувала пресслужба Пригожина, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановний пане Кірбі! У мене до вас є запитання: чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер", - йдеться в тексті листа.

Також читайте: Між Міноборони РФ та ПВК "Вагнер" посилюється протистояння, - ISW

Пригожин просить Білий дім розповісти про злочини вагнерівців 01

Нагадаємо, 20 січня Кірбі повідомив, що незабаром Міністерство фінансів США оголосить ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією і запровадить нові санкції проти цієї групи та її глобальних союзників.

Автор: 

США (22512) Кірбі Джон (526) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+39
кукарекнув
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21.01.2023 16:04
+35
Бін Ладену вже розповіли.
Риби.
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21.01.2023 16:05
+32
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21.01.2023 16:14
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кукарекнув
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21.01.2023 16:04 Відповісти
тролинг - написано мочей путлера но почерком гожина
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21.01.2023 16:24 Відповісти
того й сніг жовтий. )
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21.01.2023 16:29 Відповісти
повар как натуральный опущенный на зоне с одной полу извилиной при дефекации тупой еще тупее... воистину миром правят кретины и дауны Теория Дарвина верна...НО... в обратном порядке - от человека разумного к приматам...
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21.01.2023 17:43 Відповісти
А візуально на касапах можно показати..
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21.01.2023 16:05 Відповісти
Кирби поруски читает ?
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21.01.2023 16:05 Відповісти
Бін Ладену вже розповіли.
Риби.
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21.01.2023 16:05 Відповісти
Він поки по ЗОНАХ "мотався" з агітацією - трохи втратив контроль.....
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21.01.2023 16:06 Відповісти
Я даже знаю следующий вопрос вагинеровца, если бы Кирби ответил. "А доказательства у вас есть?". И следующий "Это не доказательства! Кроме этого ещё что-нибудь есть?!".
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21.01.2023 16:07 Відповісти
Кірбі не відповість, бо відповідь автоматично легітимізує "кухаря"!?
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21.01.2023 16:09 Відповісти
Лев з шакалом не гризеться. Просто випускає тельбухи.
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21.01.2023 16:39 Відповісти
Лисий чорт так нічого і не зрозумів.це не Кірбі повинен щось доводити якомусь гівну а він сам лисий йолоп,повинен навколішках доводити свою невинуватість.
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21.01.2023 16:44 Відповісти
депил? теперь ему фсе....кормушку прикрыли
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21.01.2023 16:07 Відповісти
ДОН ДОН ДОН може швидше йому розповісти!!!!
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21.01.2023 16:07 Відповісти
ПРГЖН ПНХ
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21.01.2023 16:08 Відповісти
ПЕТУХ ПНХ
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21.01.2023 16:09 Відповісти
Петух, причем пархатый как и Соловей.
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21.01.2023 18:02 Відповісти
краще, ПІВЕНЬ ПНХ (на укр)
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21.01.2023 16:10 Відповісти
Ответ: "Приезжайте в Гаагу! Обещаем представить и обеспечить адвоката."
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21.01.2023 16:08 Відповісти
Всраться енд закопаться
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21.01.2023 16:09 Відповісти
Так на болотах же заборонені чвк.

Сарказм
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21.01.2023 16:10 Відповісти
Вже сам факт знаходження вагнерівців в Україні є військовим злочином.
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21.01.2023 16:10 Відповісти
Злочин номер 1: всупереч росіянському законодавству створення приватної військової компанії, яке передбачає сувору відповідальність, навіть за законами рф.
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21.01.2023 16:11 Відповісти
Та там простіще перелічити всі злочини які ще НЕ скоїла ця "організація", ніж ті, що вже скоїла.
Лисий півень думає, що з ним хтось розмовлятиме.
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21.01.2023 16:37 Відповісти
Кірбі відповів: " Я тебя поцелую! Потом! Если захочешь!"
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21.01.2023 16:11 Відповісти
Було б непогано, аби відповідь йому "Томагавк" приніс.
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21.01.2023 16:11 Відповісти
Ты - пид@р. Конечно, это не преступление, но все же...
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21.01.2023 16:11 Відповісти
50 тисяч "вагнерівців" (убивць, бандитів, зеків, гвалтівників, розбещувачів наповнолітніх...) послав в Україну убивати, руйнувати, грабувати - ЦЕ НЕ ЗЛОЧИН???
Кацапи - то виплодки пекла!
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21.01.2023 16:11 Відповісти
To a filthy fucker aka prigozhyn,

Re your question, your only crime is that you live. And we intend to put a stop to that.

Disrespectfully yours,

John Kirby
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21.01.2023 16:12 Відповісти
шось той пригожин ,забагато виліз у світ і відкриває рота.мабуть надіється ,що найманці взмозі його захистити,спочатку на кремлівців лізе ,а тепер у міжнародний простір.
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21.01.2023 16:12 Відповісти
нехай лізе - його вже чекає ІНТЕРПОЛ!
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21.01.2023 16:14 Відповісти
Замість відповіді - Білий Дім надішле йому кувалду!
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21.01.2023 16:13 Відповісти
Ніби прихожин не знає
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21.01.2023 16:13 Відповісти
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21.01.2023 16:14 Відповісти
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21.01.2023 16:29 Відповісти
Ублюдок кацапський.
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21.01.2023 16:14 Відповісти
Вот как Украина проигрывает в пропаганде. Убийство кувалдой кацапа, можно было так раскрутить,что мало места показалась бы,а нет, видать разнарядка в ОП пришла с кремля - молчать. А можно было бы натравить пригожинских против "золотой молодёжи", на отпрысков кацапских чиновников, мол бросили в такую минуту страну, предатели сбежали, и задницы свои прячут в Дубаях, Израилях и т.д ,чтоб склока в кацапстане среди крысятника началась, и начали бы пожирать друг друга быстрее с помощью кувалды. А нет же, тут лучше покажут хороших руцких в душевной беседе среди адвоката кадыровского Фейгина и выпердыша Арестовича. А можно было внутри кремлёвского анклава "добродушную" кувалдовскую вечеринку устроить
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21.01.2023 16:14 Відповісти
Дубаї не покажеш же, за Монако ж запитають.....
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21.01.2023 16:20 Відповісти
кацапские выродки, буквально несколько дней назад в Дубаях устроили гулянку .попадалось видео на просторах инета. Тв ящик мог объявить их трусами, предателями, чтоб пригожин начал охоту на них. Можно же было раскрутить это, видать не зачем.торговые партнёры,стратегические.мать их.
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21.01.2023 16:26 Відповісти
Gawno napisalo sliwnomu ba4ku )))))
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21.01.2023 16:14 Відповісти
Воно справді таке дурне чи прикидаєтся ? ти злочинець і твоя банда головорізів, надіюсь всі в Україні вони здохнуть бажано з тобою і путіном.
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21.01.2023 16:16 Відповісти
У свій час розкажуть! У Гаазі! І йому і тим кого не встигнуть "замочить" КГБшники
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21.01.2023 16:17 Відповісти
Такая же наглая морда как у Верещук: "Я даже не могу понять, что имеют в виду когда говорят про коррупцию в Украине"
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21.01.2023 16:17 Відповісти
Поняло чудо питушиное что скоро к Кобзону отправится 😀
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21.01.2023 16:18 Відповісти
Тогда конец его деятельности заграницей.....ибо мало ********* захотят присприсоединятся к транснациональной преступной группировке..
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21.01.2023 16:18 Відповісти
Моська щось гавкнула слонові
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21.01.2023 16:21 Відповісти
Значить йому вже погрожують.
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21.01.2023 16:30 Відповісти
https://youtu.be/fTd9W4PB8Ng ...

Воїн ЗСУ Мадяр моче Пригожина та його бидло...🔥💥🔥 Дуже Файно...💀☠️👽
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21.01.2023 16:31 Відповісти
Зечара рулить на расєї і це добре. Нехай робить заяви, нехай більше вилазить на міжнародну арену. Нехай про нього весь світ знає.

Ета ж загадочная руZкая душа.
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21.01.2023 16:33 Відповісти
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21.01.2023 16:34 Відповісти
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21.01.2023 16:38 Відповісти
.. проблемы индейцев, свалившиеся на индейцев с кувалдами, шерифа не волнуют
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21.01.2023 16:41 Відповісти
А чом би й ні?
Норвегія надає захист та можливість вести пропаганду рашистським карателям.
Чим босс гірший?
Інший рівень, то й вимоги вищі.
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21.01.2023 16:41 Відповісти
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21.01.2023 16:44 Відповісти
Рабочий петух, глава банды опущеных, думает что ему ответят, ****** ********** удивительная *****, один с жопы осколок ракеты достаёт, отсылает макрону, второй трясёт гребешком на голове, и пишет правительству сша
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21.01.2023 16:55 Відповісти
тобі у Гаазі розкажуть - якщо доживеш...
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21.01.2023 17:02 Відповісти
Взагалі міг би стрілку набити Шольцу,Макрону і Байдену.Перебазарили,він би їх в тему ввів. А **** !
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21.01.2023 17:03 Відповісти
У вагнерівців діє правило: за згвалтування і мародерство - розстріл. Що до вбивства цивільних немає.
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21.01.2023 17:03 Відповісти
це така шутка ?
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21.01.2023 17:28 Відповісти
Петуху место у параши. Петух не имеет право интересоваться ничем. Сказано быть у параши-значит там и будет.
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21.01.2023 17:04 Відповісти
Задній привід vs 4x4
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21.01.2023 17:24 Відповісти
8х8 ))
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21.01.2023 17:33 Відповісти
Все, пригожін, малюй собі на лобі мітку зеленкою...
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21.01.2023 17:26 Відповісти
Тобто у цього niga pка до саші курари питань немає...

Ясно-поньятно...
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21.01.2023 17:26 Відповісти
Та хто воно таке, щоб ставити запитання?! !!!
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21.01.2023 17:30 Відповісти
...ему ответят хаймарсом.
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21.01.2023 18:02 Відповісти
А навіщо тобі, придурок? Скажи просто, це все брехня, та і все...Щось я не можу уявити, щоб представник США просив у Россії докази про безчинства військових США...
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21.01.2023 17:31 Відповісти
Он хочет, чтобы на него хотя бы плюнули.
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21.01.2023 17:45 Відповісти
А шо, напараша порушувала вопрос на международном уровне объявить амерских солдат фортуны террористами? Шо вы несешь?
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21.01.2023 18:42 Відповісти
ответ так же может поместиться в одну строку https://www.youtube.com/watch?v=76FQLqJlcmM&t=2s
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21.01.2023 17:34 Відповісти
Белый Дом: "С опущенными не разговариваем. В Гааге всё расскажут".
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21.01.2023 17:44 Відповісти
Опущений зек офіційні листи в адміністрацію президента США вже пише.
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21.01.2023 18:01 Відповісти
Да хто такий ти, пригожин, щоб представник нацбезпеки взагалі реагував на якісь там твої питання чи прохання?
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21.01.2023 18:03 Відповісти
Безнаказанность порождает наглость.
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21.01.2023 18:07 Відповісти
...порождает вседозволенность.
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21.01.2023 18:23 Відповісти
Povar real'no debil !!!!
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21.01.2023 18:31 Відповісти
В том что ты Поварёнок со своим шоблоЙблом существуешь!!!
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21.01.2023 18:34 Відповісти
Промуйловская кухарка выпрашивает, шобы его тихо и скромно самоустранили... да это просто вызов, сделать праведное дело.
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21.01.2023 18:39 Відповісти
Чого це воно пише до ненависних "піндосів", а не до свого великого кормчого!
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21.01.2023 20:03 Відповісти
в гааге расскажешь трибуналу,нацистское отродье!
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21.01.2023 20:05 Відповісти
Кірбі пригожину - шов би ти ни ***, шоб тобі щось пояснювати, чмо опущене!
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21.01.2023 20:54 Відповісти
Холоп, ты как челобитную подаёшь?
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21.01.2023 21:03 Відповісти
.

*****, твое место у параши. у параши на паРаше. ты смотри, оно еще пишет...
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21.01.2023 21:13 Відповісти
пітушня закукурікала - на кацапії вечор...
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21.01.2023 21:15 Відповісти
а що, гнидо, злочинiв вагнерiвцiв хоча б в Сирii недостатньо ?

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22.01.2023 07:23 Відповісти
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22.01.2023 07:24 Відповісти
https://youtu.be/40-EoejDySc https://youtu.be/40-EoejDySc


https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/21/85017-golovorezy-2-0

"Давай, прямо позвонки ему ломай! Лопаткой давай!". Затем саперной лопаткой мужчине отрубают руки, подвешивают за ноги, обливают бензином и сжигают. Участники ролика продолжают веселиться, говорят о шашлыках и жареных ребрышках.

Арабским СМИ удалось установить личность погибшего. Им оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Он родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре, был мобилизован в июле 2017-го в резерв армии Асада, затем дезертировал, но его поймали. Казнь происходила в сирийской провинции Хомс.

«Новой газете» удалось установить личность одного из бойцов ЧВК. Предположительно, его зовут Станислав Д., в группе Вагнера он служил в разведке. В распоряжении журналистов есть копия его паспорта, анкета службы безопасности, автобиография и расписка о неразглашении информации. При поступлении на службу он указал, что служил рядовым в ставропольской полиции и вступил в ЧВК, чтобы представлять интересы паРаши за границей.
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22.01.2023 07:28 Відповісти
 
 