Пригожин просить Білий дім розповісти про злочини "вагнерівців". ДОКУМЕНТ
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин просить представника Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповісти, які саме злочини вчинили його бойовики.
Відповідний документ опублікувала пресслужба Пригожина, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шановний пане Кірбі! У мене до вас є запитання: чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер", - йдеться в тексті листа.
Нагадаємо, 20 січня Кірбі повідомив, що незабаром Міністерство фінансів США оголосить ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією і запровадить нові санкції проти цієї групи та її глобальних союзників.
Топ коментарі
+39 Сергей Спивак #550878
показати весь коментар21.01.2023 16:04
+35 fresh guacamole
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+32 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.01.2023 16:14
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Риби.
Сарказм
Лисий півень думає, що з ним хтось розмовлятиме.
Кацапи - то виплодки пекла!
Re your question, your only crime is that you live. And we intend to put a stop to that.
Disrespectfully yours,
John Kirby
Воїн ЗСУ Мадяр моче Пригожина та його бидло...🔥💥🔥 Дуже Файно...💀☠️👽
Ета ж загадочная руZкая душа.
Норвегія надає захист та можливість вести пропаганду рашистським карателям.
Чим босс гірший?
Інший рівень, то й вимоги вищі.
Ясно-поньятно...
*****, твое место у параши. у параши на паРаше. ты смотри, оно еще пишет...
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/21/85017-golovorezy-2-0
"Давай, прямо позвонки ему ломай! Лопаткой давай!". Затем саперной лопаткой мужчине отрубают руки, подвешивают за ноги, обливают бензином и сжигают. Участники ролика продолжают веселиться, говорят о шашлыках и жареных ребрышках.
Арабским СМИ удалось установить личность погибшего. Им оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Он родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре, был мобилизован в июле 2017-го в резерв армии Асада, затем дезертировал, но его поймали. Казнь происходила в сирийской провинции Хомс.
«Новой газете» удалось установить личность одного из бойцов ЧВК. Предположительно, его зовут Станислав Д., в группе Вагнера он служил в разведке. В распоряжении журналистов есть копия его паспорта, анкета службы безопасности, автобиография и расписка о неразглашении информации. При поступлении на службу он указал, что служил рядовым в ставропольской полиции и вступил в ЧВК, чтобы представлять интересы паРаши за границей.