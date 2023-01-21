Пригожин просить Білий дім розповісти про злочини "вагнерівців". ДОКУМЕНТ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин просить представника Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповісти, які саме злочини вчинили його бойовики.

Відповідний документ опублікувала пресслужба Пригожина, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановний пане Кірбі! У мене до вас є запитання: чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер", - йдеться в тексті листа.

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Нагадаємо, 20 січня Кірбі повідомив, що незабаром Міністерство фінансів США оголосить ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією і запровадить нові санкції проти цієї групи та її глобальних союзників.