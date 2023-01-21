Окупанти на Луганщині мобілізовують співробітників "ДСНС", - Центр нацспротиву

Російські окупанти продовжують мобілізовувати мешканців тимчасово окупованих районів Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

"У межах мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганщини ворог призвав до армії співробітників так званого МНС", - повідомляє Генштаб.

До лав ворожої армії призвали працівників "ДСНС" в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.

Зауважимо, що росіяни навмисно призивають до армії мешканців українських територій й без відповідної підготовки відправляють на передову.

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Як зазначили в Центрі, що більше втрат зазнає місцеве населення, то більше це розірве історичний зв’язок між регіоном та Батьківщиною. Водночас це ще більше закріпить у свідомості тезу пропагандистів про "українську агресію".