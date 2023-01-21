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Новини
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Окупанти на Луганщині мобілізовують співробітників "ДСНС", - Центр нацспротиву

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Російські окупанти продовжують мобілізовувати мешканців тимчасово окупованих районів Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

"У межах мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганщини ворог призвав до армії співробітників так званого МНС", - повідомляє Генштаб.

До лав ворожої армії призвали працівників "ДСНС" в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.

Зауважимо, що росіяни навмисно призивають до армії мешканців українських територій й без відповідної підготовки відправляють на передову.

Читайте: На Луганщині мобілізованих росіян кидають на фронт без їжі та оснащення,- ОВА

Як зазначили в Центрі, що більше втрат зазнає місцеве населення, то більше це розірве історичний зв’язок між регіоном та Батьківщиною. Водночас це ще більше закріпить у свідомості тезу пропагандистів про "українську агресію".

Автор: 

Алчевськ (44) мобілізація (3023) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+9
и о погоде)))
//
У Соледарі було поранено російську пропагандистку. Цей момент потрапив на відео

https://t.me/glavcomua/22116



20 січня в Соледарі зазнала серйозного поранення воєнкор пропагандистського інтернет-видання Readovka анастасія ********. Про це повідомило саме видання.
Повідомляється, що у російської пропагандистки сильно пошкоджено коліно та стегно.
******** перебувала у Соледарі у складі групи російських воєнкорів, і вся група потрапила під обстріл. Найманці «вагнера» доправили її до лікарні у Первомайську, пише Readovka.
Голова терористичної ПВК "вагнер" пригожин повідомив, що пропагандистку вже прооперували.
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21.01.2023 16:55
+7
Вибачте,але чомусь не можу розібрати,що кричить ця відважна російська патріотка після поранення."За Родину!За пацанов!"?
Дуже шкода,що цій ******* ногу не відірвало.Але попри все-відео позитивне.Красівоє.
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21.01.2023 17:03
+2
Как как: *********** шоли, мардовскае паганялово.
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21.01.2023 18:26
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и о погоде)))
//
У Соледарі було поранено російську пропагандистку. Цей момент потрапив на відео

https://t.me/glavcomua/22116



20 січня в Соледарі зазнала серйозного поранення воєнкор пропагандистського інтернет-видання Readovka анастасія ********. Про це повідомило саме видання.
Повідомляється, що у російської пропагандистки сильно пошкоджено коліно та стегно.
******** перебувала у Соледарі у складі групи російських воєнкорів, і вся група потрапила під обстріл. Найманці «вагнера» доправили її до лікарні у Первомайську, пише Readovka.
Голова терористичної ПВК "вагнер" пригожин повідомив, що пропагандистку вже прооперували.
показати весь коментар
21.01.2023 16:55 Відповісти
Вибачте,але чомусь не можу розібрати,що кричить ця відважна російська патріотка після поранення."За Родину!За пацанов!"?
Дуже шкода,що цій ******* ногу не відірвало.Але попри все-відео позитивне.Красівоє.
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21.01.2023 17:03 Відповісти
Как как: *********** шоли, мардовскае паганялово.
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21.01.2023 18:26 Відповісти
Призвище класне
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21.01.2023 17:04 Відповісти
Бавовна одобряет!
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21.01.2023 17:05 Відповісти
сподіваюсь що в шпиталі мусліми-кадирки пустять її по кругу в пропагандонських цілях
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21.01.2023 17:11 Відповісти
Лугандоны дождались своего любимого рузьге мира,а теперь предатели ***** на фарш . Жаль что ваших самок и помет ещё кацапы на фронт не гонят
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21.01.2023 17:17 Відповісти
"Чем больше мы их тут положим, тем меньше их придется в Сибирь гнать!", вернулся бумеранг? О какой другой исторической связи манкуртов этого региона с Родиной может идти речь?
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21.01.2023 18:00 Відповісти
Предатели из ГСЧС лугандона думали что они неприкасаемые, но оказалось что они такое же мясо как и петухи пригожина.
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21.01.2023 18:16 Відповісти
Правильно, нам теж потрібно ментів, митників, лікарів "освіжити" трохи.
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21.01.2023 19:34 Відповісти
Як вони прийшли з своєю "Рассєєю" в 30-ті , та вселилися у будинки виморених Голодомором українців, так вони й повинні піти з них зараз А яким чином і куди підуть - своїми ногами в Росію, яку кликали, чи від артвогню ЗСУ - "на той світ" - різниці немає!
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21.01.2023 22:27 Відповісти
 
 