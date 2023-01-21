Окупанти на Луганщині мобілізовують співробітників "ДСНС", - Центр нацспротиву
Російські окупанти продовжують мобілізовувати мешканців тимчасово окупованих районів Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.
"У межах мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганщини ворог призвав до армії співробітників так званого МНС", - повідомляє Генштаб.
До лав ворожої армії призвали працівників "ДСНС" в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.
Зауважимо, що росіяни навмисно призивають до армії мешканців українських територій й без відповідної підготовки відправляють на передову.
Як зазначили в Центрі, що більше втрат зазнає місцеве населення, то більше це розірве історичний зв’язок між регіоном та Батьківщиною. Водночас це ще більше закріпить у свідомості тезу пропагандистів про "українську агресію".
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У Соледарі було поранено російську пропагандистку. Цей момент потрапив на відео
https://t.me/glavcomua/22116
20 січня в Соледарі зазнала серйозного поранення воєнкор пропагандистського інтернет-видання Readovka анастасія ********. Про це повідомило саме видання.
Повідомляється, що у російської пропагандистки сильно пошкоджено коліно та стегно.
******** перебувала у Соледарі у складі групи російських воєнкорів, і вся група потрапила під обстріл. Найманці «вагнера» доправили її до лікарні у Первомайську, пише Readovka.
Голова терористичної ПВК "вагнер" пригожин повідомив, що пропагандистку вже прооперували.
Дуже шкода,що цій ******* ногу не відірвало.Але попри все-відео позитивне.Красівоє.