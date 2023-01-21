Зволікання з наданням Україні зброї лише заохочує Путіна, - Лінкявічюс

Зволікання з наданням Україні озброєння, необхідного для визволення від загарбників, лише заохочує агресора до продовження війни.

Таке переконання висловив колишній міністр оборони та ексміністр закордонних справ Латвії Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ті, хто кажуть, що намагаються уникнути Третьої світової війни, насправді роблять прямо протилежне, відкладаючи життєво важливі та дуже необхідні рішення, які дозволять Україні звільнити свою територію і припинити війну. Сумніви і нерішучість лише заохочують агресора", - заявив Лінкявічюс.

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