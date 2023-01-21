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Зволікання з наданням Україні зброї лише заохочує Путіна, - Лінкявічюс
Зволікання з наданням Україні озброєння, необхідного для визволення від загарбників, лише заохочує агресора до продовження війни.
Таке переконання висловив колишній міністр оборони та ексміністр закордонних справ Латвії Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ті, хто кажуть, що намагаються уникнути Третьої світової війни, насправді роблять прямо протилежне, відкладаючи життєво важливі та дуже необхідні рішення, які дозволять Україні звільнити свою територію і припинити війну. Сумніви і нерішучість лише заохочують агресора", - заявив Лінкявічюс.
Топ коментарі
+10 Иллария Соняшникова
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+8 Александр Чуднивец #474549
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КАРМА такая у Шариковых 💀☠️👽🦍🦍🦍все просрать СкреПОНОСом 💥🔥💥
Танки вже в Польщі, ракети там же ( напевно))
Проснитесь уже и уничтожьте парашную раковую опухоль на теле планеты полностью.
Они сами себя замочат в сортире...💀☠️👽🔥💥
Цікаво, що одна з італійських частин, яка експлуатує ці ЗРК - 17-й зентіно-артилерійський полк Sforzesca, який має на власному гербі український тризуб. Але дивуватися та шукати таємні знаки не варто, для італійського війська український тризуб - доволі розповсюджена річ.
"Скандал навколо міністерства оборони Німеччини та танків "Леопард" набирає обертів. Der Spiegel стверджує, що інвентаризація танків була проведена ще на початку літа 2022-го року і показала, що Бундесвер на той момент мав 312 танків (99 з них перебували в ремонті, а один був відправлений на утилізацію.19 танків можна було при цьому відправити в Україну.
Якщо інвентаризація дійсно була проведена, а Der Spiegel підкреслює, що в його розпорядженні знаходяться її результати, то нинішній міністр Пісторіус опиняється в гранично неприємному становищі: або його підставила попередниця Ламбрехт, яка приховала інформацію про інвентаризацію, або він навмисно дезінформував пресу. те, що інвентаризація до нього не проводилася.
Здається, що на нас найближчим часом чекають нові подробиці, а виграти врешті-решт може саме Україна: чим сильніший скандал навколо міністерства оборони і танків, тим швидше Берлін змушений буде відправити "Леопарди" в Україну, щоб зам'яти цю історію".