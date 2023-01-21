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Зволікання з наданням Україні зброї лише заохочує Путіна, - Лінкявічюс

лінкявічюс

Зволікання з наданням Україні озброєння, необхідного для визволення від загарбників, лише заохочує агресора до продовження війни.

Таке переконання висловив колишній міністр оборони та ексміністр закордонних справ Латвії Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ті, хто кажуть, що намагаються уникнути Третьої світової війни, насправді роблять прямо протилежне, відкладаючи життєво важливі та дуже необхідні рішення, які дозволять Україні звільнити свою територію і припинити війну. Сумніви і нерішучість лише заохочують агресора", - заявив Лінкявічюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексглава МЗС Литви Лінкявічюс: Якщо Путін не повернеться до реальності, то в новій реальності нинішньої Росії вже не буде

Автор: 

танк (2059) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+10
А є ще недружні хитрожопі країни на відміну від дружніх країн, головна допомога яких тільки у тому, що вони хочуть скинути в Україну тільки застаріле озброєння в обмін на новітнє.
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21.01.2023 17:57
+9
Всі на підсосі у *****. Роблять все щоб загинуло як найбільше українців. Непокірний народ нікому не потрібен.
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21.01.2023 17:46
+8
Лінасу Лінкявічюсу за здоровий глузд-респект...
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21.01.2023 17:56
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Всі на підсосі у *****. Роблять все щоб загинуло як найбільше українців. Непокірний народ нікому не потрібен.
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21.01.2023 17:46 Відповісти
Лінасу Лінкявічюсу за здоровий глузд-респект...
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21.01.2023 17:56 Відповісти
Так и есть ...
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21.01.2023 17:56 Відповісти
А є ще недружні хитрожопі країни на відміну від дружніх країн, головна допомога яких тільки у тому, що вони хочуть скинути в Україну тільки застаріле озброєння в обмін на новітнє.
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21.01.2023 17:57 Відповісти
Дохлый Ссср тоже вяличием срал на весь Мир ..итог один и тот же... Николашка сЦарь отменил РабZeю 2 марта 1917 года ..потом краснопузые👺👹 отменили СССР,черед пришел валить КГБшную банду Окурка из питерская подворотня...
КАРМА такая у Шариковых 💀☠️👽🦍🦍🦍все просрать СкреПОНОСом 💥🔥💥
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21.01.2023 18:02 Відповісти
Украину толкают на договорняк. Нам дают много противотанкового оружия и оружие для уничтожения логистики в относительно ближних тылах, что означает, что кацапы не пройдут. Нам не дают танки и дальних ракет - оружие прорыва и ликвидации кацапов на дальних подступах. Это значит, что и мы не пройдем, по крайней мере далеко. Вывод: хотят закончить все это в этом году и как можно быстрее. Как поведет себя власть - поглядим, но ее загоняют в угол.
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21.01.2023 18:03 Відповісти
Создается такое впечетление , шо это какой то кровавый спектакль.
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21.01.2023 18:09 Відповісти
Не переживай, коли буде зручний момент, ті ракети полетять робить бавовну у визначені місця. А зараз (на мою скромну думку диванного воїна) всі чекають поки під@ри розставлять свої "фігури" так, щоб можна було зробити їм "шах і мат за три ходи".
Танки вже в Польщі, ракети там же ( напевно))
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21.01.2023 19:07 Відповісти
3-я мировая идёт с 2008 г. с нападения Куйла на Грузию.
Проснитесь уже и уничтожьте парашную раковую опухоль на теле планеты полностью.
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21.01.2023 18:06 Відповісти
"Несложно просчитать к чему всё это ведёт страну и народ - к краху. Ни одна исламская террористическая организация так и не смогла добиться больших успехов на пути создания Халифата. Также всё просрали и немецкие нацисты. Точно такой же исход ждёт и тупую русню (москалей, ордынцев), которые на фоне общего низкого уровня интеллекта и уязвлённого величия от развала Совка, имели несчастье заразиться этой фашистской болезнью. Примерно тем же самым занимаются и террористы https://neolurk.org/wiki/%D0%98%D0%93%D0%98%D0%9B ИГИЛ , которые воюют со всеми странами подряд, кто есть вокруг, чтобы захватывать... максимум территорий для ...провозглашения https://neolurk.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1 Халифата в его прежних границах. https://neolurk.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC Фашизм (уязвлённый империализм с реваншизом) - абсолютное зло. Со времён окончания https://neolurk.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%92 2МВ этому не зря учат ещё со школы в большинстве европейских стран, так как https://neolurk.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1 фашистская болезнь империализма- это очень страшное явление, когда подобным заболевают целые народы и нации https://neolurk.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%98%D0%A7_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 в добавок к СПИДу . Как же всех зае*ала эта раковая опухоль. Ох как сильно зае*ала. Поэтому многие опасаются как бы лечение не превратилось в полное истребление всех заболевших и их сограждан. https://neolurk.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
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21.01.2023 19:09 Відповісти
Не помню кто сказал лет...30 назад ..чтобы развалить мавзолейный концлагерный ГУЛАГ ваше ничего не надо делать...
Они сами себя замочат в сортире...💀☠️👽🔥💥
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21.01.2023 18:07 Відповісти
"сумніви і нерішучість", сказав би просто -ДОГОВОРНЯК.
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21.01.2023 18:07 Відповісти
Італійський уряд на наступному тижні планує затвердити пакет допомоги Україні, який буде торкатися й посилення протиповітряної оборони. Є припущення, що нам нададуть чотири ЗРК Spada (по три ПУ в кожному, одна ПУ - на 6 ракет). ЗРК з цими ракетам вже отриманий Україною від Іспанії. Сама ракета Aspide є ліцензованою копією, зі значними змінами, американської ракети "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow.

Цікаво, що одна з італійських частин, яка експлуатує ці ЗРК - 17-й зентіно-артилерійський полк Sforzesca, який має на власному гербі український тризуб. Але дивуватися та шукати таємні знаки не варто, для італійського війська український тризуб - доволі розповсюджена річ.
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21.01.2023 18:18 Відповісти
Представник Великокого Князівства Литовського знає, що говорить!
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21.01.2023 19:19 Відповісти
Історик Олександр Фрідман у своєму телеграм-каналі написав про ситуацію з німецькими танами Leopard.

"Скандал навколо міністерства оборони Німеччини та танків "Леопард" набирає обертів. Der Spiegel стверджує, що інвентаризація танків була проведена ще на початку літа 2022-го року і показала, що Бундесвер на той момент мав 312 танків (99 з них перебували в ремонті, а один був відправлений на утилізацію.19 танків можна було при цьому відправити в Україну.

Якщо інвентаризація дійсно була проведена, а Der Spiegel підкреслює, що в його розпорядженні знаходяться її результати, то нинішній міністр Пісторіус опиняється в гранично неприємному становищі: або його підставила попередниця Ламбрехт, яка приховала інформацію про інвентаризацію, або він навмисно дезінформував пресу. те, що інвентаризація до нього не проводилася.

Здається, що на нас найближчим часом чекають нові подробиці, а виграти врешті-решт може саме Україна: чим сильніший скандал навколо міністерства оборони і танків, тим швидше Берлін змушений буде відправити "Леопарди" в Україну, щоб зам'яти цю історію".
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21.01.2023 22:32 Відповісти
 
 