На Миколаївщині авто підірвалося на міні, серед постраждалих є немовля

У Миколаївській області автомобіль із цивільними підірвався на міні. Серед постраждалих дитина віком 3 тижні.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганни Замазєєвої.

Як написала Замазєєва, трагедія сталась у Вітовському районі, біля села Любомирівка.

"Автівка підірвалася на міні. Чотири людини дістали поранення, серед постраждалих - немовля віком 3 тижні", - ідеться в повідомленні.

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Громадян закликають бути обережнішими.