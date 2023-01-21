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На Миколаївщині авто підірвалося на міні, серед постраждалих є немовля

міни,розмінування

У Миколаївській області автомобіль із цивільними підірвався на міні. Серед постраждалих дитина віком 3 тижні.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганни Замазєєвої.

Як написала Замазєєва, трагедія сталась у Вітовському районі, біля села Любомирівка.

"Автівка підірвалася на міні. Чотири людини дістали поранення, серед постраждалих - немовля віком 3 тижні", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині на російській міні підірвався електрик, йому відірвало стопу

Громадян закликають бути обережнішими.

Автор: 

авто (6140) мінування (1217) Миколаївська область (2258)


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Або по грунтовці їхали, або на узбіччя зїхали, папуаси після себе тисячи мін позалишали
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21.01.2023 19:00 Відповісти
 
 