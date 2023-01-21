На Миколаївщині авто підірвалося на міні, серед постраждалих є немовля
У Миколаївській області автомобіль із цивільними підірвався на міні. Серед постраждалих дитина віком 3 тижні.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганни Замазєєвої.
Як написала Замазєєва, трагедія сталась у Вітовському районі, біля села Любомирівка.
"Автівка підірвалася на міні. Чотири людини дістали поранення, серед постраждалих - немовля віком 3 тижні", - ідеться в повідомленні.
Громадян закликають бути обережнішими.
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Garry Dron
показати весь коментар21.01.2023 19:00 Відповісти Мені подобається 0
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