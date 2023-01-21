Російська православна церква закликала росіян мобілізуватися для війни проти України

Російський патріарх Кирил вимагає від РПЦ "мобілізувати" парафіян, щоб збирати гроші, речі та продукти для окупантів, які воюють в Україні.

Про це він заявив на святковій трапезі в Богоявленському кафедральному соборі в російському Єлохові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Патріарх Кирил закликав парафіян шукати можливості для допомоги російським загарбникам. За його словами, вони повинні збирати гроші, відправляти посилки та навіть самостійно їхати на лінії фронту, щоби підтримати окупантів.

"І якщо ми говоримо, що Церква - зі своїм народом, то кожна парафія має допомагати тим, хто на лінії вогню. Нам потрібно мобілізувати наших парафіян, щоб вони збирали речі, продукти", - сказав він.

Також патріарх Кирил зазначив, що знає про те, що "багато вже робиться". Проте він вважає, що "ще недостатньо". На його думку, про допомогу російській загарбницькій армії та РПЦ мало говорять у медійному просторі.

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