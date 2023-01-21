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Новини Мобілізація в РФ
21 202 77

Російська православна церква закликала росіян мобілізуватися для війни проти України

кирил

Російський патріарх Кирил вимагає від РПЦ "мобілізувати" парафіян, щоб збирати гроші, речі та продукти для окупантів, які воюють в Україні.

Про це він заявив на святковій трапезі в Богоявленському кафедральному соборі в російському Єлохові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Патріарх Кирил закликав парафіян шукати можливості для допомоги російським загарбникам. За його словами, вони повинні збирати гроші, відправляти посилки та навіть самостійно їхати на лінії фронту, щоби підтримати окупантів.

"І якщо ми говоримо, що Церква - зі своїм народом, то кожна парафія має допомагати тим, хто на лінії вогню. Нам потрібно мобілізувати наших парафіян, щоб вони збирали речі, продукти", - сказав він.

Також патріарх Кирил зазначив, що знає про те, що "багато вже робиться". Проте він вважає, що "ще недостатньо". На його думку, про допомогу російській загарбницькій армії та РПЦ мало говорять у медійному просторі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гундяй, не убий?": Біля Храму Христа Спасителя у Москві з’явився червоний напис, адресований очільнику РПЦ Кирилу. ВIДЕО

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Кирил (452) РПЦ (511)


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Топ коментарі
+49
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21.01.2023 18:48
+41
Здохни, сатан!
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21.01.2023 18:49
+38
Долбойоб в рясі.
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21.01.2023 18:48
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Долбойоб в рясі.
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21.01.2023 18:48 Відповісти
долбойо...б то пів біди - ворог в рясі, заслуговує тільки на знищення.
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21.01.2023 19:35 Відповісти
Скільки ще має зробити зла Україні кдбістський патріархат, аби його нарешті повністю заборонили ?
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21.01.2023 20:21 Відповісти
Спитайте у мільйонів йолопів- прихожан цього сатанату.
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22.01.2023 00:50 Відповісти
Уряд https://espreso.tv/uryad-ryatue-rpts-v-ukraini рятує РПЦ в Україні.
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22.01.2023 04:51 Відповісти
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21.01.2023 18:48 Відповісти
Здохни, сатан!
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21.01.2023 18:49 Відповісти
Гундяй,не гунди...
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22.01.2023 00:47 Відповісти
пакети не забувайте купляти великого розміру
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21.01.2023 18:50 Відповісти
ніяких пакетів! Чорний пакет дає кацапу надію на повернення його трупа на московію
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21.01.2023 20:42 Відповісти
та ні. всі вони мають повернутися в пакетах на рашку. коли по кожній трасі будуть їхати колони "груз 200", то така масовка на цапню дуже сильно вплине. звісно зараз русні не вигідно забирати тіла своїх чмобів з-під Бахмуту та інших гарячих точок. крім того, що вони стараються по мінімуму забирати тіла, то ще замовили в Китаї десятки мобільних крематоріїв. нема тіла - нема лади, нема шуму. а родичів можна довго кормити локшиною зник безвісти чи десь на учєніях. А от коли тих пакетів на русні буде справді багато, то там можуть зовсім по-ншому завити.. замість "ідті да канца", можуть прийти в бункер за пуйлом.
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22.01.2023 00:46 Відповісти
Ні не підуть вони за ******, 86% згодні витирати свої дупи лопухом і бігати взимку до сральника у дворі аби ***** керувало ними і вело їх до світлого майбутнього комунізму.
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22.01.2023 07:12 Відповісти
загалом так. проте коли в кожну чи в кожну другу сім'ю по чорному пакету і по телевізору нема пеабєд, то навіть таке тупе стадо змушене буде задуматись, що щось не так. армії нема, чмобіків нема і пабєди нема.
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22.01.2023 07:38 Відповісти
Армії немає, синів немає, чоловіків немає, зате є Lada Kalina на якій можна поїхати на цвинтар провідати могилку чи сина чи чоловіка. А якщо чоловіка приб'ють на війні - то буде велика радість - дитині подарують китайський SmartWatch за 10 доларів. Класна заміна на папку.
Ця нація невиліковна.
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22.01.2023 08:00 Відповісти
на святковій трапезі трапєзнічали "чем бог послал. в этот день бог послал гундяю на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок".
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21.01.2023 18:51 Відповісти
Ось це і все меню? Щось жиденько, жиденько.
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22.01.2023 07:15 Відповісти
уважаемый Равен, вы описали не обед главы Московского паханата Гундяя, а унылую трапезу его холуя-шофёра.

В меню патриарха КГБ-ФСБ т-ща Гундяева содержится лосось норвежский, французская гусиная печень "фуа гра", шампанское "Вдова Клико", осетрина жареная в сухарях, икра чёрная иранского производства(астраханско-российскую икру Гундяев жрать не будет: жрёт только настоящую иранскую икру), куропатки, тушеные на медленном огне в пивном соусе, сырокопченые языки молочных поросят, стейк из филе аргентинской телятины.

Это самое скромное из того, что жрёт монашествующий генерал-полковник госбезопасности Гундяев В.М.

Что-то на уровне этого меню, а не как убогая еда в скромном шоферском обеде.
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23.01.2023 08:38 Відповісти
Секта святого Феликса Дзержинского и апостола Лаврентия Берии.
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21.01.2023 18:52 Відповісти
Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия

Осталися от Берия лишь только пух да перия...
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22.01.2023 00:49 Відповісти
Керівник РПЦ-КГБ Кирил
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21.01.2023 18:58 Відповісти
Епанутый сатана в рясе. Твой котел со смолой будет возле жирика.
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21.01.2023 19:05 Відповісти
І почнуть касабопарафіяни висилати на фронт лапті, обмоткі, валєнкі нєподшіти старєнькі, клюкву с мокшанскіх балот, тюрю(с понтом суп) сєбірскую свєжоморожєную...
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21.01.2023 19:06 Відповісти
Ой не почнуть, кацапи жадібні, як дикі негодовані свині. Он дружина Гіркіна збирала гроші на російську армію і зібрала лише на 100 трусів за місяць.
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22.01.2023 07:18 Відповісти
Sama tā sobaka dolžna bitj pervoi
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21.01.2023 19:06 Відповісти
В Україні це давно роблять парафіяни УПЦ МП. Сини і дочки воюють на фронті, а мами і бабусі несуть попу від московії, чи тому що служить московії гроші, щоб ті передали тим, хто купує ракети і снаряди, щоб вбивати наших. А влада продовжує цієї проблеми не бачитьи. Для картинки провели з десяток обшуків, декількох лишили громадянства і мерства тиша.
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21.01.2023 19:07 Відповісти
Ряжений сатана!
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21.01.2023 19:08 Відповісти
головний слуга рашистського антихриста куйла, гундяй проклятий українським народом оголосив "мобілізацію" для допомоги рашистським вбивцям українського народу
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21.01.2023 19:09 Відповісти
кирилл накурил
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21.01.2023 19:12 Відповісти
Поймал пріход))
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21.01.2023 19:21 Відповісти
Спіймав, тільки не мацьковського путінархата...
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21.01.2023 19:30 Відповісти
Николаевский бегемот Казимир отметил 45-летие!
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21.01.2023 19:14 Відповісти
Вже позбавили філію ФСБ реєстрації в Україні чи не на часі?
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21.01.2023 19:14 Відповісти
злочинець закликає свій дибільний народ підтримувати вбивць ,гори ти в пеклі слуга диявола.
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21.01.2023 19:19 Відповісти
Давно треба вже визнати рпц екстреміською організацією та заборонити діяльність її філіалу в Україні
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21.01.2023 19:19 Відповісти
Зеки и ******** веруны сектанты с рпц норм команда будет
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21.01.2023 19:33 Відповісти
пригожане московской путлерхаты
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21.01.2023 19:47 Відповісти
Кирюха, доганяй!
Рамзанка Диров вже відвантажив першу партію своїх шаманів, а ти тупиш!
Гойда, гойда
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21.01.2023 19:47 Відповісти
Что скажет его подчинённый Онуфрий ?
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21.01.2023 19:54 Відповісти
"Незалежна" УПЦ (мп) має накласти анафему на Кирила як на зрадника "одного народу"!
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21.01.2023 19:57 Відповісти
Якщо не накладе анафему, то брешут , що незалежна
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22.01.2023 01:28 Відповісти
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21.01.2023 20:01 Відповісти
ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ!!!КАК ТЫ БУДЕШ ГОРЕТЬ В КОТЛЕ АДСКОМ!!!САМ НЕ ВЕРИШ ЧТО БОГ ЕСТЬ ТЕМБОЛЕЕ ДЬЯВОЛ!ВОТ И ЧУДИШ КАК ХОЧЕШ ВЕШАЯ ЛАПШУ ВСЕМ ЛЮДЯМ!!!ДЫБИЛЫ!!!
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21.01.2023 20:02 Відповісти
Один из семи ангелов, у которых было семь чаш, подошел ко мне и сказал:
- Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах. 2 С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином ее разврата.
И он перенес меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на алом звере, который был исписан кощунственными именами; у него было семь голов и десять рогов. 4 Женщина была одета во все пурпурное и алое, была украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке у нее была золотая чаша, наполненная мерзостью и нечистотами ее разврата. 5 На лбу у нее написано имя, имеющее тайное значение: И я увидел, что женщина была пьяна от крови святых, от крови свидетелей Иисуса.
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21.01.2023 20:24 Відповісти
Развратная блудница, сидящая на алом Звере, одетая во всё пурпурное и алое, пьяная от крови святых христианских мучеников, это аллегорический образ Московии с её кремлём, который украшают по сей день кроваво-красные Сатанинские звёзды, с её кроваво-красным, алым флагом советского сатанинского "победобесия".
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23.01.2023 08:45 Відповісти
Треба показати приклад і почати відправляти попів щоб їх в Україні після знищеня зьїдали дикі тварини та собаки
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21.01.2023 21:18 Відповісти
Треба прикладом по пиці.
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21.01.2023 22:56 Відповісти
сатана московська
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21.01.2023 21:40 Відповісти
... Монах Фальшивый, зовет их просто Zдохнуть.
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21.01.2023 21:47 Відповісти
И вот оно истинное (не лицо) , а **** кацапских сатанистов
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21.01.2023 22:11 Відповісти
Антихрист.
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21.01.2023 22:16 Відповісти
І ЦЯ РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ЩЕ ІСНУЄ В УКРАЇНІ?

ФСБШНОЄ ОТРОДІЄ.

НІ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЩО СТАЛІН ВОССОЗДАВ РОСІЙСЬКУ ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ ЯК ОСОБИЙ ОТДЄЛ КГБ.
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21.01.2023 22:18 Відповісти
Она и до сталина была полна преступлений, то что она делала в период россиской империи в Грузии и Молдове обкрадывая церкви и выводя все святыни из этих стран в Москву и другие города России. Священиков кто был против убивала и затем обьявляла их самоубиицами. запрешала молиться на языках этих церквей. Я уверен не коммунисты породили ее, а наоборот РПЦ порадила их.
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23.01.2023 19:29 Відповісти
УПЦ МП ЗАВЖДИ ВЕЛА ПРОРОСІЙСЬКУ ПРОПАГАНДУ.

ЇЇ РПЦ ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИСТОВУВАЛА. В СВОЇХ ІМПЕРСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
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21.01.2023 22:19 Відповісти
Попи думають, що вони посередники Бога на Землі і їм можна що хочуть те й робити. І тому їм ніякі закони не указ.
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22.01.2023 01:31 Відповісти
Ну це вже діамантова підстава заборонити маськовській патріартах і цю "церкву" в Україні.
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21.01.2023 22:21 Відповісти
Перекладить будь ласка цього біса в рясі на латинь та надішліть папі римському хай полюбується колегою
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21.01.2023 22:33 Відповісти
НаРасие заповедь Не убивай, фактически уже означает УБИВАЙ
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21.01.2023 22:38 Відповісти
Во Япончик жжет...
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21.01.2023 22:46 Відповісти
в гундяєва вселився БІС і єресь він поніс
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21.01.2023 22:56 Відповісти
у РПЦ нету цели, только путин
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21.01.2023 22:59 Відповісти
Чорта в рясі не бачили?Придивіться до гундяя!
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21.01.2023 23:30 Відповісти
Про що ще може розповідати ряжений гебіст та слуга сатани.
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22.01.2023 00:17 Відповісти
Гойда
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22.01.2023 00:18 Відповісти
Когда Кирилл Гундяев пойдёт рыть окопы впереди роты мобиков, я помашу ему ручкой и плюну в след.
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22.01.2023 01:18 Відповісти
Какой черт его дёрнул,учитывая заповедь не убий,филиал Путина тот его приход
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22.01.2023 01:36 Відповісти
гореть тебе в аду падла
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22.01.2023 01:42 Відповісти
Кірюха, краще на пакети для сміття збирай, щоб було куди зпаковувати ваше "могілізоване" кацапське лайно, яке вже наша земля не сприймає за добрива ... скільки б ваші кацапські ***** не виродили ваших кацапських виродків, всіх акуратно задвухсотимо та "могилізуємо", а ви хоча б своє лайно в пакети позбирайте... Тож, Кірюха, збирай краще на пакети для вашого кацапського "могилізованого" сміття.
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22.01.2023 01:58 Відповісти
сатанятки рогами і копитами засучіли,,,,
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22.01.2023 02:29 Відповісти
.

балаболка люсiнда дристович все нiяк не заспокоїться...

https://www.youtube.com/watch?v=8QXyjBw-KPk&t=2088s

рефреном чере її маячню проходить - ват, обидели меня, гениального, теперя не пабедите!

послухайте, панове-

https://youtu.be/8QXyjBw-KPk?t=2079

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22.01.2023 04:19 Відповісти
.

по факту люся дристович своим помелом продолжает работать на рашистскую сволочь, которая вовсю ее цитирует, как и в случае с якобы ПВО в Днепре-

Арестович усомнился в гарантированной победе Украины

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/21/01/2023/63cc1fed9a79476d8b11719b

.

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22.01.2023 04:21 Відповісти
Обдистович сказал что украинцы тупенькая и экзальтированная нация и ими легко укправлять. Посмотрите у Гончаренко видео и не только про этот случай. Обдристович вообще личность темная.
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22.01.2023 07:24 Відповісти
.

дякую. зараз пошукаю.
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22.01.2023 07:52 Відповісти
А ще скільки таких "батюшек" по цілій Україні і що саме гірше їхніх фанатів, потенційні любителі "рузького міра". Гнати цю всю сволоту
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22.01.2023 04:32 Відповісти
Кгбешний патриархат до конца с путлером.
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22.01.2023 05:15 Відповісти
Jesus wept...
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22.01.2023 05:43 Відповісти
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22.01.2023 07:14 Відповісти
От і хто після цього буде проти заборони мацковського патрахату в Україні ?! Заборонити і попів із кацапськими паспортами посадити на 15 років як шпигонів !!!
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22.01.2023 08:48 Відповісти
 
 