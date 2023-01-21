Російська православна церква закликала росіян мобілізуватися для війни проти України
Російський патріарх Кирил вимагає від РПЦ "мобілізувати" парафіян, щоб збирати гроші, речі та продукти для окупантів, які воюють в Україні.
Про це він заявив на святковій трапезі в Богоявленському кафедральному соборі в російському Єлохові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Патріарх Кирил закликав парафіян шукати можливості для допомоги російським загарбникам. За його словами, вони повинні збирати гроші, відправляти посилки та навіть самостійно їхати на лінії фронту, щоби підтримати окупантів.
"І якщо ми говоримо, що Церква - зі своїм народом, то кожна парафія має допомагати тим, хто на лінії вогню. Нам потрібно мобілізувати наших парафіян, щоб вони збирали речі, продукти", - сказав він.
Також патріарх Кирил зазначив, що знає про те, що "багато вже робиться". Проте він вважає, що "ще недостатньо". На його думку, про допомогу російській загарбницькій армії та РПЦ мало говорять у медійному просторі.
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Ця нація невиліковна.
В меню патриарха КГБ-ФСБ т-ща Гундяева содержится лосось норвежский, французская гусиная печень "фуа гра", шампанское "Вдова Клико", осетрина жареная в сухарях, икра чёрная иранского производства(астраханско-российскую икру Гундяев жрать не будет: жрёт только настоящую иранскую икру), куропатки, тушеные на медленном огне в пивном соусе, сырокопченые языки молочных поросят, стейк из филе аргентинской телятины.
Это самое скромное из того, что жрёт монашествующий генерал-полковник госбезопасности Гундяев В.М.
Что-то на уровне этого меню, а не как убогая еда в скромном шоферском обеде.
Осталися от Берия лишь только пух да перия...
Рамзанка Диров вже відвантажив першу партію своїх шаманів, а ти тупиш!
Гойда, гойда
- Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах. 2 С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином ее разврата.
И он перенес меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на алом звере, который был исписан кощунственными именами; у него было семь голов и десять рогов. 4 Женщина была одета во все пурпурное и алое, была украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке у нее была золотая чаша, наполненная мерзостью и нечистотами ее разврата. 5 На лбу у нее написано имя, имеющее тайное значение: И я увидел, что женщина была пьяна от крови святых, от крови свидетелей Иисуса.
ФСБШНОЄ ОТРОДІЄ.
НІ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЩО СТАЛІН ВОССОЗДАВ РОСІЙСЬКУ ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ ЯК ОСОБИЙ ОТДЄЛ КГБ.
ЇЇ РПЦ ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИСТОВУВАЛА. В СВОЇХ ІМПЕРСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
балаболка люсiнда дристович все нiяк не заспокоїться...
https://www.youtube.com/watch?v=8QXyjBw-KPk&t=2088s
рефреном чере її маячню проходить - ват, обидели меня, гениального, теперя не пабедите!
послухайте, панове-
https://youtu.be/8QXyjBw-KPk?t=2079
по факту люся дристович своим помелом продолжает работать на рашистскую сволочь, которая вовсю ее цитирует, как и в случае с якобы ПВО в Днепре-
Арестович усомнился в гарантированной победе Украины
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/21/01/2023/63cc1fed9a79476d8b11719b
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дякую. зараз пошукаю.