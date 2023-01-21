Харківщина й досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів, - Синєгубов

Харківська область й досі залишається однією з найбільш замінованих регіонів України,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Глава області розповів, що люди повертаються на деокуповані території, тому найважливішим завданням є проведення розмінування.

"В області відновлюється робота мережі медичних закладів. В Ізюмі відновлена робота районної лікарні. Також область продовжує отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. За цей тиждень до нас надійшло 17 фур із теплим одягом, продуктами харчування та іншими речами", – розповів глава ОВА.

Харківська область й досі залишається однією з найбільш замінованих регіонів України,

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН виділить 4 мільйони доларів США на розмінування Миколаївської області