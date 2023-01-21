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Харківщина й досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів, - Синєгубов

міни,розмінування

Харківська область й досі залишається однією з найбільш замінованих регіонів України,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Глава області розповів, що люди повертаються на деокуповані території, тому найважливішим завданням є проведення розмінування.

"В області відновлюється робота мережі медичних закладів. В Ізюмі відновлена робота районної лікарні. Також область продовжує отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. За цей тиждень до нас надійшло 17 фур із теплим одягом, продуктами харчування та іншими речами", – розповів глава ОВА.

Харківська область й досі залишається однією з найбільш замінованих регіонів України,

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Автор: 

Харківщина (6054) розмінування (987) Синєгубов Олег (857)


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А почему ВСУ не заминирует лепестками территорию до вагнеровцев?
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21.01.2023 20:06 Відповісти
Бо Україна виконує вимоги міжнародного законодавста і знищила протипіхотні міни (чи продала в кінці 90-х - на початку 2000-х). Принаймні офіційно у нас їх немає.
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21.01.2023 20:21 Відповісти
А до чого ця заява?Що вже час розміновувати?((Під час війни ,взагалі,людям заборонено має бути ходити в недозовлені місця,а міни ж можуть працювати й проти ворога,котрий може знову намилитися на цей напрямок.
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21.01.2023 20:15 Відповісти
 
 