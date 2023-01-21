Харківщина й досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів, - Синєгубов
Харківська область й досі залишається однією з найбільш замінованих регіонів України,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Глава області розповів, що люди повертаються на деокуповані території, тому найважливішим завданням є проведення розмінування.
"В області відновлюється робота мережі медичних закладів. В Ізюмі відновлена робота районної лікарні. Також область продовжує отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. За цей тиждень до нас надійшло 17 фур із теплим одягом, продуктами харчування та іншими речами", – розповів глава ОВА.
Харківська область й досі залишається однією з найбільш замінованих регіонів України,
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anton notna
показати весь коментар21.01.2023 20:06 Відповісти Мені подобається 1
Evgeny N
показати весь коментар21.01.2023 20:21 Відповісти Мені подобається 3
Igor Grytselyak
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