УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4918 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 503 4

Серія вибухів пролунала у Херсонській області - росіяни застосували важку артилерію, - соцмережі

херсонщина

В Херсонській області вночі 22 січня пролунала серія вибухів, російські війська застосували важку артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві Telegram-канали .

Сильні вибухи чули у Херсоні та у тимчасово окупованому Каховському районі, який окупанти обстрілюють з позицій на півдні.

Крім того, у тимчасово окупованому Раденську чують залпи та одразу прильоти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни 36 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів, - ОВА

Автор: 

обстріл (28228) Херсонська область (5705)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось незрозуміле - росіяни обстрілюють ними ж окуповані райони? Так треба розуміть написане?
показати весь коментар
22.01.2023 01:24 Відповісти
Саме так😕
показати весь коментар
22.01.2023 04:08 Відповісти
"залпи та одразу прильоти"- це таке ієзуїтське харакірі по касапські?
показати весь коментар
22.01.2023 01:34 Відповісти
ПростаОксана

@VictoryOksana

·

https://twitter.com/VictoryOksana/status/1616910437467160576 7 год

20 січня,поки вся країна очікувала на танки , Мамая просто відпустили.

Без жодних забов'язань

показати весь коментар
22.01.2023 07:24 Відповісти
 
 