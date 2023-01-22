Серія вибухів пролунала у Херсонській області - росіяни застосували важку артилерію, - соцмережі

В Херсонській області вночі 22 січня пролунала серія вибухів, російські війська застосували важку артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві Telegram-канали .

Сильні вибухи чули у Херсоні та у тимчасово окупованому Каховському районі, який окупанти обстрілюють з позицій на півдні.

Крім того, у тимчасово окупованому Раденську чують залпи та одразу прильоти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни 36 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів, - ОВА