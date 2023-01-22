Серія вибухів пролунала у Херсонській області - росіяни застосували важку артилерію, - соцмережі
В Херсонській області вночі 22 січня пролунала серія вибухів, російські війська застосували важку артилерію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві Telegram-канали .
Сильні вибухи чули у Херсоні та у тимчасово окупованому Каховському районі, який окупанти обстрілюють з позицій на півдні.
Крім того, у тимчасово окупованому Раденську чують залпи та одразу прильоти.
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@VictoryOksana
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https://twitter.com/VictoryOksana/status/1616910437467160576 7 год
20 січня,поки вся країна очікувала на танки , Мамая просто відпустили.
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