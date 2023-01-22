Упродовж ночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, найбільше постраждав Марганець

Окупанти випустили понад 30 снарядів по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. У Марганці пошкоджено ліцей, підприємство, насосну станцію водоканалу, адміністративну будівлю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не вщухає терор Нікопольщини. Росіяни тричі за ніч обстріляли район з важкої артилерії.

Під прицілом - Марганецька громада. У міста та села ворог відправив понад 30 снарядів. Люди не постраждали.

Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівеченi ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля.

У селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі родин лишилися без світла. Аварійні бригади уже стали до роботи.

В інших населених пунктах громади наслідки атак ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у решті районів областi ніч минула тихо, без тривог і прильотів, і на цю хвилину спокійно.

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