Минулої доби росіяни поранили двох цивільних на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 20 січня, російські окупанти поранили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 21 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини — у Бахмуті", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ніч на Донеччині: обстріли Авдіївки, Курахового, Бахмута та Лімана, ворог руйнує цивільну інфраструктуру, - ОВА. ФОТОрепортаж