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Минулої доби росіяни поранили двох цивільних на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 20 січня, російські окупанти поранили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 21 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини — у Бахмуті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни поранили двох цивільних на Донеччині, - ОВА 01

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жертви (1780) Донецька область (8322) Кириленко Павло (907)


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