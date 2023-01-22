Латвія не пустить до країни росіян, які тікатимуть від мобілізації

Латвія має план дій на випадок, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація і тисячі людей намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Delfi, про це заявив голова МВС Латвії Маріс Кучинскіс.

За його словами, цей план певною мірою вже випробуваний на латвійсько-білоруському кордоні: "У Латвії накопичено чималий досвід, і організоване білорусами "тренування" пішло на користь професіоналізму латвійських служб".

Як зазначається, на прикордонній з Росією території Латвії зараз констатуються лише окремі інциденти, але вони перебувають під контролем.

"Однак те саме не можна сказати про білоруський кордон. Дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим [Олександра] Лукашенка. Більше того, не можна сказати, що до цього не залучена і Росія, тому що зараз ми бачимо, що люди, які намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону", - сказав Кучинскіс.

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