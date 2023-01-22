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Латвія не пустить до країни росіян, які тікатимуть від мобілізації

латвія

Латвія має план дій на випадок, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація і тисячі людей намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Delfi, про це заявив голова МВС Латвії Маріс Кучинскіс.

За його словами, цей план певною мірою вже випробуваний на латвійсько-білоруському кордоні: "У Латвії накопичено чималий досвід, і організоване білорусами "тренування" пішло на користь професіоналізму латвійських служб".

Як зазначається, на прикордонній з Росією території Латвії зараз констатуються лише окремі інциденти, але вони перебувають під контролем.

"Однак те саме не можна сказати про білоруський кордон. Дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим [Олександра] Лукашенка. Більше того, не можна сказати, що до цього не залучена і Росія, тому що зараз ми бачимо, що люди, які намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону", - сказав Кучинскіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Латвії Рінкевич про росіян-ухилянтів: Вони не проти війни, а проти участі у ній. Правильно, що ми не пустили їх

Автор: 

Латвія (1343) мобілізація (3023) Кучинскіс (2)


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Топ коментарі
+11
Не пускайте цих тарганів до себе, бо буде вам лихо
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22.01.2023 09:07
+7
Нафіг вони впали казахам.
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22.01.2023 09:09
+6
А в них шо на лобі написано -- вони всі по ділах на відпочинок . Нікого не пускати .
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22.01.2023 09:13
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Не пускайте цих тарганів до себе, бо буде вам лихо
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22.01.2023 09:07 Відповісти
Монголія, Казахстан радісно чекають московських наймитів, які будуть працювати за тарілку супа.
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22.01.2023 09:07 Відповісти
Нафіг вони впали казахам.
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22.01.2023 09:09 Відповісти
А в них шо на лобі написано -- вони всі по ділах на відпочинок . Нікого не пускати .
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22.01.2023 09:13 Відповісти
Если бы ***** было выгодно держать стадо у себя, он бы сам легко закрыл границы. Раз выпускает, то значит боится того, что более умные русские, которых лишат смузи и ютубчика с твиттером, вполне могут поднять бунт и направить стадо орков грабить элитные москальские особняки. Руснявые военные на самом деле как тупые животные, им что скажешь, то они и делают. Если можешь связать два слова, то вполне можешь повести стадо за собой.

Поэтому Латвия просто рационально действует, максимизирует шансы на военный переворот на России. К сожалению, Армения, Казахстан и их соседи в этом не участвуют. Они неплохо подняли свой ВВП за счет мигрантов с баблом (потому что без денег никто не едет), учитывая непростую политическую обстановку, и тем самым краткосрочно себе помогли. Возможно, и в долгосрочной тоже, так как слабый чмоня у власти им выгоднее, чем любой другой. Больше откатов на бизнес-схемах, обход санкций и прямые платежи за выдачу конкретного лица для суда на россии.
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22.01.2023 09:24 Відповісти
Навпаки.
Кацапня не любить розумних, бо кожен розумний для них = ліберал та інастранний агєнт.

Кацапня поважає щось таке "скрєпно-совєцкоє".
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22.01.2023 09:38 Відповісти
пляжи крыма пусты. одна мамулечка вернулась, вылезла из домика и так уютно, по домашнему разлеглась на пляже.
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22.01.2023 09:29 Відповісти
Вопиющая срусофобия!
Як можна не надавати допомоги безневинним жертвам режиму, котрі вже через рік, втративши соціал та не адаптувавшись до нової країни, не маючи не змоги не бажання жити на свої, об'єднаються з місцевими сепаратістами, перетворять Даугавпілс на Донецьк 2014 і заволають: "расія памаги". Поступово при цьому перетворюючи Латвію на милий серцю парашистанський свинарник у складі сересере.
Дійсно дивна поведінка Громадян Латвії
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22.01.2023 09:32 Відповісти
готові приблизно так?

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22.01.2023 09:55 Відповісти
Цензор дубль-два ця новина вже вчора була у вас .Чи немає більше новин ?
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22.01.2023 10:37 Відповісти
При повазі до друзів. А не запізн? Хто хотів та мав змогу вже у "Гейропі", а для інших вже все, низзззя.
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22.01.2023 13:54 Відповісти
 
 