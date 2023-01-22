Латвія не пустить до країни росіян, які тікатимуть від мобілізації
Латвія має план дій на випадок, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація і тисячі людей намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Delfi, про це заявив голова МВС Латвії Маріс Кучинскіс.
За його словами, цей план певною мірою вже випробуваний на латвійсько-білоруському кордоні: "У Латвії накопичено чималий досвід, і організоване білорусами "тренування" пішло на користь професіоналізму латвійських служб".
Як зазначається, на прикордонній з Росією території Латвії зараз констатуються лише окремі інциденти, але вони перебувають під контролем.
"Однак те саме не можна сказати про білоруський кордон. Дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим [Олександра] Лукашенка. Більше того, не можна сказати, що до цього не залучена і Росія, тому що зараз ми бачимо, що люди, які намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону", - сказав Кучинскіс.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поэтому Латвия просто рационально действует, максимизирует шансы на военный переворот на России. К сожалению, Армения, Казахстан и их соседи в этом не участвуют. Они неплохо подняли свой ВВП за счет мигрантов с баблом (потому что без денег никто не едет), учитывая непростую политическую обстановку, и тем самым краткосрочно себе помогли. Возможно, и в долгосрочной тоже, так как слабый чмоня у власти им выгоднее, чем любой другой. Больше откатов на бизнес-схемах, обход санкций и прямые платежи за выдачу конкретного лица для суда на россии.
Кацапня не любить розумних, бо кожен розумний для них = ліберал та інастранний агєнт.
Кацапня поважає щось таке "скрєпно-совєцкоє".
Як можна не надавати допомоги безневинним жертвам режиму, котрі вже через рік, втративши соціал та не адаптувавшись до нової країни, не маючи не змоги не бажання жити на свої, об'єднаються з місцевими сепаратістами, перетворять Даугавпілс на Донецьк 2014 і заволають: "расія памаги". Поступово при цьому перетворюючи Латвію на милий серцю парашистанський свинарник у складі сересере.
Дійсно дивна поведінка Громадян Латвії