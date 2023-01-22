Сьогодні на Івано-Франківщині проводитимуться військові навчання, мешканців закликають зберігати спокій

Сьогодні, 22 січня, в Івано-Франківській області можуть лунати вибухи - проводитимуться військові навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

"До уваги жителів області! Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала Онищук.

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