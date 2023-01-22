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Сьогодні на Івано-Франківщині проводитимуться військові навчання, мешканців закликають зберігати спокій

навчання,зсу

Сьогодні, 22 січня, в Івано-Франківській області можуть лунати вибухи - проводитимуться військові навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

"До уваги жителів області! Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала Онищук.

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Автор: 

вибух (4439) військові навчання (2775) Івано-Франківська область (945)


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Десь я вже чув зберігайте спокій, а на майські свята підемо на шашлики.
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22.01.2023 09:13 Відповісти
Військові навчання ЗСУ повинно проводить у Берегівському районі Закарпатської обл Там є "прикриття" - угорська община Росіяни, на прохання Орбана, не будуть націлювать свої ракети на його співвітчизників, про яких він так переживає Крім того - гуркіт пострілів, який буде летіть у західному напрямку, нагадуватиме любителям "Великої Мадярщини", що українці останнє десятиліття наслідують вислову одного з султанів (здається - Мехмеда ІІ) "День і ніч наш кінь стоїть осідланий і ми опоясані мечем!"
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22.01.2023 09:24 Відповісти
 
 