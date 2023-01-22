Зранку ворог обстріляв Середино-Будську громаду на Сумщині, - ОВА

Ніч на Сумщині минула без ворожих обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Але вранці, після 8 години, росіяни із артилерії обстріляли Середино-Будську громаду. Було 2 прильоти. Інформація щодо наслідків уточнюється", - інформує очільник регіону.

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