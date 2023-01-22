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Споживання електроенергії зростає, дефіцит потужності суттєвий, - "Укренерго"

херсонщина,енергетика

Споживання електроенергії наразі дещо більше, ніж учора. Дефіцит потужності залишається суттєвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Крім того, по всій території країни тепло змінюється на морози", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи обмеження споживання зазначається, що завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Нагадується також, що кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Також у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

"Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовано і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит", - резюмують в "Укренерго".

Також читайте: Виробництво електроенергії зросло, але дефіцит все ще суттєвий, - "Укренерго"

Споживання електроенергії зростає, дефіцит потужності суттєвий, - Укренерго 01

Автор: 

енергетика (2578) електроенергія (6176) Укренерго (2681)


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Топ коментарі
+8
вже давно нема укренерго, є приватна забігаловка "ахмєтовбандітенерго".
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22.01.2023 12:37
+6
А можно в цифрах,скільки виробили,скільки спожили,а то загальні фрази,які нічого не пояснюють.
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22.01.2023 12:28
+5
Рудого донецького таргана давно час взяти за яйки - реальний бандит змолоду (інших також вистачає в усіх цих "системах", але це "недоторкане" падло таки колись дограється. А щодо брехні ДТЕК та Укренерго, то її не бачать тільки люди в зелених окулярах, а їх, на жаль, більшість - похолодало "споживання зросло", потеплішало і вихідний "споживання зросло", на яких дебілів це розраховано? В ночі воно також "зросло", що треба постійно клямцати???
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22.01.2023 12:37
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Тре ще зарубити зелену енергетіку ! Починайте з того що вона дуже дорога !
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22.01.2023 11:53 Відповісти
Иди ты на*** со своей *зеленой енергетикой*. Она работает только в твоем больном воображении. Если бы не АЕС то сидел бы ты уже пол года без света
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22.01.2023 12:02 Відповісти
Зеленка уся сидить на українських грошах.
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22.01.2023 12:07 Відповісти
Уточнюй-заїбали кацапи.
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22.01.2023 12:09 Відповісти
є думка, що потрібно експорт у Европу трохи зменшити!
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22.01.2023 13:05 Відповісти
с каких пор +3 в Украине уже считают "холодом"??? "рост споживання" прост - опять перешли к "автоматическому" отключению с диспетчерского пульта тех до кого достанутся, минуя всех кто сидит на одной линии с объектом "критической инфраструктуры", а это десятки тысяч домов по всей стране которым электрику не отключают совсем!
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22.01.2023 12:11 Відповісти
вже навіть не знаю як ще далі послать цей сраний укрєнерго...
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22.01.2023 12:24 Відповісти
А можно в цифрах,скільки виробили,скільки спожили,а то загальні фрази,які нічого не пояснюють.
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22.01.2023 12:28 Відповісти
Таке собі пояснення. Було -15, пояснювали морозами, потеплішало - нові відмазки. Так, проблеми є і частина генеруючих потужностей зруйновані або під окупацією, АЛЕ -6 млн споживачів зараз за кордоном (офіційні дані ООН), - окуповані території (туди електроенергію має подавати окупант - міжнародне правило), - багато підприємств позакривались чи працюють не на повну потужність. Щось не дуже складається і дуже схоже на погано приховану диверсію проти економіки та громадян.
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22.01.2023 12:28 Відповісти
То вже скажіть відверто, що хочете більше ''бабла'' і хочете підняти вартість електрики! А то влаштували "хоровод"!
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22.01.2023 12:29 Відповісти
💯
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22.01.2023 18:26 Відповісти
Аякже, глянули на яйця по 17 грн шт. для озброєних людей, подумали, а ми що руді і давай вимикати. Неділя, люди, які не виїхали, не на роботі, мабуть усі вдома запустили крупорушки, плазми з діагоналлю 10 метрів, музику слухають на концертних колонках,... Всі вдома теж гріються, бо нереально холодно, на вулиці плюсова температура. І звичайно в неділю міфічні заводи почали працювати у три зміни. В Вінниці знову, вимкнули-ввімкнули, може техніка у людей нарешті погорить і не будуть заважати зі своїм споживання. Такий дурдом почався, що радіо слухаєш чи знову розбомбили, чи когось велика ЖАБА давить, що люди ЇХ електрику споживають "майже нахаляву".
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22.01.2023 12:29 Відповісти
Рудого донецького таргана давно час взяти за яйки - реальний бандит змолоду (інших також вистачає в усіх цих "системах", але це "недоторкане" падло таки колись дограється. А щодо брехні ДТЕК та Укренерго, то її не бачать тільки люди в зелених окулярах, а їх, на жаль, більшість - похолодало "споживання зросло", потеплішало і вихідний "споживання зросло", на яких дебілів це розраховано? В ночі воно також "зросло", що треба постійно клямцати???
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22.01.2023 12:37 Відповісти
вже давно нема укренерго, є приватна забігаловка "ахмєтовбандітенерго".
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22.01.2023 12:37 Відповісти
УКРЭНЕРГО совсем заврался! Создается такое впечатление, что эта компания главный пособник москалей и главная их цель дестабилизация украинского общества путем несправедливого распределения электроэнергии. Одни всегда со светом, а другие и без света, и без отопления, и без воды! В большинстве новостроек на Софиевской Борщаговке (пригород Киева) отопление и вода полностью зависят от электричества! Свет и отопление люди тут видят несколько часов в сутки!
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22.01.2023 12:52 Відповісти
Цікаво, чи є зараз експорт у Европу?
Якщо енергосистеми поєднані, то у випадку відключення споживачів виникає надлишок, який автоматично перетікає у енергосистему Европи. А це вже валютні надходження та чистий профіт Укренерго. потрібно десь шукати Агрохімію, адже Їм не вигідно по 1,65 грн продавати.
Можливо помиляюсь, але є така думка.
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22.01.2023 13:09 Відповісти
А працювати не пробували? Чи гроші платників податків лише красти можете?
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22.01.2023 13:41 Відповісти
 
 