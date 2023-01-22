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Новини Війна
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Коли ЗСУ деокупують Кремінну, тоді відкриється напрямок Рубіжне - Сєверодонецьк, - Гайдай

сєверодонецьк

Ситуація на Луганщині складна, але стабільна та контрольована ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив в ефірі телеканалу Прямий.

"Дуже жорстокі бої тривають у нас на Луганщині. Але абсолютно стабільна та контрольована ЗСУ ситуація. Все зрозуміло як з напрямку Донецького, в районі Білогорівки, так і по Сватівсько-Кремінському напрямку. Там дійсно дуже важко просуватися вперед, тому що величезні резерви підтягнули окупанти", - сказав він.

За словами очільника області, територію ретельно заміновано.

"Все одно успіх на боці Сил оборони України. Крок за кроком, метр за метром Луганщину деокуповують", - додав глава ОВА.

"Коли вже буде деокуповано Кремінну і відкриється напрямок Рубіжне - Сєверодонецьк, то окупанти в Сєверодонецьку перебувати не будуть. Ми бачили як вони тікали в Херсоні. Це була важка праця, створили такі умови: або вони залишаються і загинуть, або тікають. Так само ми бачили в Лимані, було місто в оперативному оточенні і один з варіантів це або загинути, або здатись в полон, або тікати", - додав він.

Також читайте: Росіяни кидають "свіжомобілізованих" на Сватівсько-Кремінний напрямок, є полонені з Москви, - Гайдай

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+16
после зимы наступит весна.... а после весны.... не поверите - лето!
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22.01.2023 12:47
+16
"скоро в свет выходит многотомное издание высказываний "гайдай о кременной" ".
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22.01.2023 12:48
+11
Гайдай з осені Кремінну бере. Може хай щось інше вже візьме?
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22.01.2023 12:50
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ні але,помітили багато срущих на цензорі кацапів після 24 лютого...
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22.01.2023 13:01 Відповісти
после зимы наступит весна.... а после весны.... не поверите - лето!
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22.01.2023 12:47 Відповісти
"скоро в свет выходит многотомное издание высказываний "гайдай о кременной" ".
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22.01.2023 12:48 Відповісти
В нього така місія -- насипати .
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22.01.2023 12:50 Відповісти
Гайдай з осені Кремінну бере. Може хай щось інше вже візьме?
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22.01.2023 12:50 Відповісти
Я зрозумів: все, що звільнене -- заслуга "гайдая", а все, що втрачене -- винний хтось инший.
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22.01.2023 14:27 Відповісти
Ceterum censeo Carthaginem delendam esse.
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22.01.2023 12:53 Відповісти
А когда возьмут Курск и Воронеж - откроется путь на Москву .
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22.01.2023 12:54 Відповісти
А там і до белгорода недалеко.
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22.01.2023 12:54 Відповісти
Вже підз@****... Чесно.
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22.01.2023 12:57 Відповісти
Раніше був Дід Панас, а тепер дід Гайдай))) Вечірня казка..)
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22.01.2023 13:52 Відповісти
Як ти з@їбав!
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22.01.2023 15:49 Відповісти
Days ago, occupiers were fleeing Kremmia,
so it appears, Pizzaghostin sent his
Waffen-SS to stabilize the front.
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22.01.2023 16:17 Відповісти
Так він все правильно говорить. Просто їбана кацапня напхала на той напрямок просто охєрітєльну кількість свого м'яса - от і відсунулися терміни. А кого він підзадрав - так підіть туди і допоможіть нашим військовим виправдати ваші сподівання .
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22.01.2023 18:30 Відповісти
 
 