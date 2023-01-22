Коли ЗСУ деокупують Кремінну, тоді відкриється напрямок Рубіжне - Сєверодонецьк, - Гайдай

Ситуація на Луганщині складна, але стабільна та контрольована ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив в ефірі телеканалу Прямий.

"Дуже жорстокі бої тривають у нас на Луганщині. Але абсолютно стабільна та контрольована ЗСУ ситуація. Все зрозуміло як з напрямку Донецького, в районі Білогорівки, так і по Сватівсько-Кремінському напрямку. Там дійсно дуже важко просуватися вперед, тому що величезні резерви підтягнули окупанти", - сказав він.

За словами очільника області, територію ретельно заміновано.

"Все одно успіх на боці Сил оборони України. Крок за кроком, метр за метром Луганщину деокуповують", - додав глава ОВА.

"Коли вже буде деокуповано Кремінну і відкриється напрямок Рубіжне - Сєверодонецьк, то окупанти в Сєверодонецьку перебувати не будуть. Ми бачили як вони тікали в Херсоні. Це була важка праця, створили такі умови: або вони залишаються і загинуть, або тікають. Так само ми бачили в Лимані, було місто в оперативному оточенні і один з варіантів це або загинути, або здатись в полон, або тікати", - додав він.

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