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На Херсонщину прибуло поповнення живої сили окупантів, - Генштаб

рф

Із 18 по 21 січня поточного року до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили ворога, озброєне тільки стрілецькою зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"З 18 по 21 січня поточного року до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів. Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як-от бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти завозять до лікарень на Херсонщині російських медичних працівників, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) Херсонська область (5705)


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Все правильно! У 1941-му : одному -гвинтівку з одною обоймою Другому - гранату Нестачу поповнять у вбитого Ну а зараз будуть бронежилетами укомплектовуваться подібним чином
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23.01.2023 08:03 Відповісти
Це ще нормально. Було б краще, якби одному дали автомат, а товаришу - рожок з набоями, хай періодично міняються.
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23.01.2023 08:13 Відповісти
Можна ще черенки від лопат видати та ними воювати.
Шкода, Михалков у реанімації, а то він би провів курс молодого бійця і пояснив усі переваги простого дрючкаі перед ракетами, танками та літаками

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23.01.2023 08:25 Відповісти
Ну диды же ваевали без бронежилетов, и эти будут...недолго.
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23.01.2023 08:03 Відповісти
 
 