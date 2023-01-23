На Херсонщину прибуло поповнення живої сили окупантів, - Генштаб
Із 18 по 21 січня поточного року до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили ворога, озброєне тільки стрілецькою зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"З 18 по 21 січня поточного року до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів. Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як-от бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шкода, Михалков у реанімації, а то він би провів курс молодого бійця і пояснив усі переваги простого дрючкаі перед ракетами, танками та літаками