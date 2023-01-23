На Херсонщину прибуло поповнення живої сили окупантів, - Генштаб

Із 18 по 21 січня поточного року до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили ворога, озброєне тільки стрілецькою зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"З 18 по 21 січня поточного року до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів. Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як-от бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили", - йдеться в повідомленні.

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