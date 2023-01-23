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Новини
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Єрмак має спільний бізнес зі Столаром, до того - з Медведчуком, - Лерос

гео,лерос

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак має спільний будівельний бізнес з обраним від забороненої партії ОПЗЖ Вадимом Столаром. До повномасштабної війни його партнером був і кум Путіна Віктор Медведчук.

Про це повідомив народний депутат Гео Лерос.

За його даними, рішення не випускати Столара з країни пов’язане з вимогою Єрмака переписати частку у бізнесі на Андрія Колюбаєва — друга очільника ОПУ. Йдеться про будівельні компанії ENSO та bUd development.

У 2020 році власники цих компаній Вадим Столар, Влада Молчанова і Юрій Горовий продали 60% бізнесів Віктору Медведчуку за 65 млн доларів. Згодом 10-12% опинилися в руках Артема Колюваєва. Його наприкінці 2020 року "в рамках врегулювання відносин із Банковою" завів Медведчук.

"За домовленістю з Андрієм Єрмаком, вони почали "партнерити" на трьох:

50% Медведчук, близько 40% Столар та 10-12% у Колюбаєва (Єрмака)", — пише Лерос.

Через початок повномасштабного вторгнення Росії та обміну Медведчука, його частка в цьому бізнесі залишилася "безхозною" і повністю опинилась в управлінні Вадима Столара.

"У Андрія Єрмака виникла дилема, адже це він такий могутній, і до нього щодня приїжджають закордонні делегації, а не до Столара, тому він почав сношати Столара, щоб той переписав частку Медведчука на свого фунта Артема Колюбаєва, так би мовити кинути свого вчорашнього бізнес партнера Медведчука та отримати повний контроль за цими двома компаніями", — йдеться в дописі.

Лерос нагадав, що за каденції Єрмака Колюбаєв очолив Раду з держпідтримки кінематографії, є співвласником продакшену "Ама віжн", бенефіціаром якого до 25 лютого 2020 року був Єрмак. Колишня ТОВ "Спільна Перемога Продакшн" Колюбаєва у 2021 році отримала держфінансування на 25 млн грн.

Як повідомляли ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення Росії Вадим Столар проживав на Лазурному узбережжі Франції і став фігурантом журналістського розслідування про VIP-біженців "Батальйон Монако".

Нещодавно Столар повернувся в Україну і був присутній на засіданні Верховної Ради 12 січня. Журналіст УП Михайло Ткач повідомив, що 20 та 21 січня він знову спробував виїхати з України до Монако, але його не випустили. Із посиланням на джерела у ДПСУ Ткач повідомив, що по Столару стоїть заборона на виїзд.

Автор: 

Медведчук Віктор (1706) Столар Вадим (65) Єрмак Андрій (1368) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+28
Таки да.
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23.01.2023 09:43
+27
Лерос вже кілька років намагається втлумачити виборцям Зеленського, що Зеленський з Єрмаком, а також і усіма до них наближеними - лайно та вороги України.
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23.01.2023 09:45
+24
Вам треба було раніше починати читати Цензор.нет або підписатись у соцмережах на сторінки Лероса. Тоді ви би не писали маячню про "знав і мовчав -- а як зашквар він тут як тут --- нарисувався".
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23.01.2023 09:49
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Лайно не може не бути лайном-бо воно лайно...
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23.01.2023 09:38 Відповісти
Олала. Шикарный удар по нашему любимому герою. Всё-таки Ермак одноклеточный.
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23.01.2023 09:40 Відповісти
Не люблю я цього -- знав і мовчав -- а як зашквар він тут як тут --- нарисувався .
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23.01.2023 09:40 Відповісти
Ну как бы никому не интересно было это в 20 году. То что власть в десна целовалась с рыгами ни для кого не секрет.
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23.01.2023 09:42 Відповісти
И продолжает целоваться
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23.01.2023 09:43 Відповісти
Нічого дивного. То старі регіонали, це зелені, молоді регіонали.
Батьки і діти.
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23.01.2023 10:03 Відповісти
Лерос вже кілька років намагається втлумачити виборцям Зеленського, що Зеленський з Єрмаком, а також і усіма до них наближеними - лайно та вороги України.
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23.01.2023 09:45 Відповісти
Вам треба було раніше починати читати Цензор.нет або підписатись у соцмережах на сторінки Лероса. Тоді ви би не писали маячню про "знав і мовчав -- а як зашквар він тут як тут --- нарисувався".
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23.01.2023 09:49 Відповісти
#пачємуминєвЄС, пачємунєвНАТО.....
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23.01.2023 09:40 Відповісти
В могилу дерьмак всё не утащит.
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23.01.2023 09:41 Відповісти
Так там личинок до фіга і не тільки личинок...
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23.01.2023 12:17 Відповісти
Та ну! Згідно Вікіпедії, не жонатий і не був, дітей не має. Самому вже за 50.
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23.01.2023 12:27 Відповісти
ОГО! То все ще гіірше і сумніше...
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23.01.2023 14:21 Відповісти
Хто б в цьому сумнівався "кому война а кому мать родна",на жаль Єрмак в нас недоторканий.
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23.01.2023 09:41 Відповісти
Ну і навіщо цій ******* у владі робить реформи, зокрема суддівську, якщо це все прокацапське лайно і ведуть себе наче тут раша
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23.01.2023 09:43 Відповісти
Таки да.
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23.01.2023 09:43 Відповісти
Вон Ютуб расейские каналы, уже аж причмокивая, цитируют Арестовича

Канал «Только правда»

Киевский режим ? упустил возможность одержать победу в конфликте?.

Сейчас он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией

Об этом заявил бывший советник главы Офиса президента Алексей Аристович

Он считает, что россияне завоевали преимущество на фронте…
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23.01.2023 09:45 Відповісти
https://bastion.tv/partiya-arestovicha-zaminit-regionaliv-i-opzzh_n51920 "Партія Арестовича» замінить регіоналів і ОПЗЖ".
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23.01.2023 10:20 Відповісти
Льогко! Выживших из ума бабушек и молодих дурноголовых куриц ему хватит
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23.01.2023 10:36 Відповісти
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23.01.2023 09:46 Відповісти
Все це так, всі знають,навіть амереканці. Всі знають що таке зе і його оточення таких же некомпетентних, тупих, злодіїв ворюг та зрадників. Але на превеликий жаль вже всі до цього звикли , якби це норма.
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23.01.2023 09:49 Відповісти
Це тут дурні звикають, а американцівсе добре знають і пам"ятають.
Але війна,.Не можна втратити Україну
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23.01.2023 10:39 Відповісти
крадії наслідують крадіям ... нарід думає - "от зараз прийдуть інщі, вони всих відправлять у буцигарню" ... приходять інші та думають - "та ну нафіг, не на часі, треба красти" 🤣
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23.01.2023 09:50 Відповісти
на жаль так - с*епан прийде і порядок наведе, надіються на когось, ось і приходять пройдисвіти
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23.01.2023 10:03 Відповісти
Та не тільки єдак має спільний бізнес із медведчуком, останній є співласником телеканалу "1+1", який марафонить і дуже багато компаній з Беником, а де Беня, там Володя. Я нікого не образив? Головне не забувайте, що "барига" Порошенко, а той бізнес - то "другоє".
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23.01.2023 09:51 Відповісти
Косоротий із Банковою нагнув клоуна і продовжує грабувати країну.
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23.01.2023 09:55 Відповісти
Враги атакуют со всех сторон. Собрать сопли. Держать строй. За Зеленского. За Ермака.
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23.01.2023 09:58 Відповісти
а твої соплі і є ворожі.
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23.01.2023 12:29 Відповісти
Десь забарилася зеботва, якій доручено в випадку чого обсипати Ющенко.
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23.01.2023 09:57 Відповісти
Щось останній тиждень багато зашварів зевлади.мабуть не спроста
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23.01.2023 10:01 Відповісти
Зеля обіцяв розбір польотів -- будем посмотреть .
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23.01.2023 10:05 Відповісти
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23.01.2023 10:10 Відповісти
Ще один зашквар
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2023/01/23/7386031/
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23.01.2023 10:09 Відповісти
"Ще один зашквар" ще одного слуги-курви. Який жах!
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23.01.2023 12:34 Відповісти
Якщо згадати скандал з продажі посад у верхніх ешелонах влади то стане зрозумілим "чиї вуха стирчать за справами розкрадання гуманітарки в Запоріжжі,уклоністами-моряками," зерновому" коридорі і це не враховуючи "бурної" рейдерської діяльності Колі Оболонского.Складається враження,що "осине кубло корупціі" знаходиться етежем вище президентського кабінету.Дивиться президент вгору?Питання.А швидке звільнення хабарника лозинського викликане тим що він не "кварталівець" а як подекують "шмигальовський".Васькова не чіпають,ОХ#₴& ШЕГО від безкарності к.тимошенко теж не помічають.За кубракова взагалі мовчу.
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23.01.2023 10:17 Відповісти
Взагалі то я не знаю чи може держслужбовець займатися ще й приватним бізнесом, то є конфлікт інтересів.
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23.01.2023 12:06 Відповісти
Дєрмак не є держслужбовцем, на нього законодавство про держслужбу не поширюється, лише про запобігання корупції.
Не може, також не може отримувати будь-які доходи у зв'язку із здійсненням бізнесової діяльності. Хоча зелені там мутно розписали ці вимоги, при бажанні, можна спригнути на нечіткі і розмиті формулювання закону.
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23.01.2023 18:57 Відповісти
До того ж, привладним чи їх родичам не заборонено отримувати пасивні доходи від корпоративних прав у підприємницьких структурах, що також є прямим конфліктом інтересів.
Через це увесь склад ВР, президенти, міністри, інші високорангові є олігархами чи бізнесменами в українській владі, мають свої офшори за кордоном. Все там давно прогнило з голови до п'ят.
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23.01.2023 19:04 Відповісти
 
 