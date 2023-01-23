У лютому-березні будуть активні бойові дії на Донбасі, - ГУР МО

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прогнозує, що у найближчі два місяці триватимуть активні бойові дії у Донецькій і Луганській областях.

Про це він заявив в інтерв'ю Укріфнорму, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях", - сказав він.

ВІн зазначив, що начальник генштабу РФ і нещодавно призначений командувачем військ в Україні Валерій Герасимов досі не виконав завдання з окупації цих регіонів.

Крім того, представник ГУР зауважив, що розвідка бачить перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з білорусі, тому не виключає нової спроби загарбників зайти на територію України через кордон на Куп’янському напрямку.

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