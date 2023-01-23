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У лютому-березні будуть активні бойові дії на Донбасі, - ГУР МО

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Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прогнозує, що у найближчі два місяці триватимуть активні бойові дії у Донецькій і Луганській областях.

Про це він заявив в інтерв'ю Укріфнорму, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях", - сказав він.

ВІн зазначив, що начальник генштабу РФ і нещодавно призначений командувачем військ в Україні Валерій Герасимов досі не виконав завдання з окупації цих регіонів.

Крім того, представник ГУР зауважив, що розвідка бачить перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з білорусі, тому не виключає нової спроби загарбників зайти на територію України через кордон на Куп’янському напрямку.

Також читайте: Росіяни не зможуть прорвати українську оборону на Донбасі, - Ходжес

Автор: 

розвідка (3856) Донбас (22354) Скібіцький Вадим (293)


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А зараз там неактивні бойові дії? З кожною заявою ГУР тільки демонструє свою некомпетентність...
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23.01.2023 11:30 Відповісти
Ми самі маємо нав'язувати противнику де і як воювати, там де вигідно нам, а для цього потрібно наступати в сторону Москви!
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23.01.2023 11:45 Відповісти
Обуеть можно с вас,тетка ,борщ варить иди и детям жопки мыть
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23.01.2023 12:47 Відповісти
Походу жителям северных областей стоит приготовится... Год назад рассказывали примерное тоже самое. РФ если и нападет, то бои будут только на Донбассе.
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23.01.2023 11:34 Відповісти
Будуть, але щоб пройти до столиці і все одного її "не взять", треба стадо із хоча б 250.000 чмобиків, відсотків 15-20 з яких сдохне..
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23.01.2023 11:51 Відповісти
Куди ще активніше??? Танками кидатися будуть??
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23.01.2023 11:47 Відповісти
Яка несподіванка !
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23.01.2023 11:47 Відповісти
Може треба меньше *******?
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23.01.2023 11:48 Відповісти
Заявления ГУР все больше и больше напоминают ситуацию, когда на техсобеседовании в IT компанию, кандидату задают вопрос про "алгоритм работы с бинарными деревьями", а он отвечает: Давайте я вам лучше анекдот про программистов расскажу.
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23.01.2023 12:05 Відповісти
 
 