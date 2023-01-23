Угорщина не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні, - Йозвяк

Угорщина ухвалила рішення не блокувати наступний транш військової допомоги Європейського Союзу для України у розмірі 500 тисяч доларів.

Про це пише у твіттері журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні", - написав він.

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