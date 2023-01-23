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Угорщина не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні, - Йозвяк

угорщина

Угорщина ухвалила рішення не блокувати наступний транш військової допомоги Європейського Союзу для України у розмірі 500 тисяч доларів.

Про це пише у твіттері журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні", - написав він.

Також читайте: Угорщина заблокувала новий транш допомоги ЄС у 500 млн євро на озброєння для України

Автор: 

Угорщина (2272) Євросоюз (13391) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+9
Знову мадярам вказали їх місце? Зрозуміли, що "викручування рук" нічого не дасть? Орбан "добикується" до того, що вони його самі повісять!
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23.01.2023 15:27
+8
Не получили кредит и сразу поумнели
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23.01.2023 15:26
+6
А шо ж це іх так бортануло -- прикинули хер к носу .
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23.01.2023 15:28
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Не получили кредит и сразу поумнели
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23.01.2023 15:26 Відповісти
Атракціон нечуваної щедрості -- аж цілих 500 тис доларів!
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23.01.2023 15:57 Відповісти
Знову мадярам вказали їх місце? Зрозуміли, що "викручування рук" нічого не дасть? Орбан "добикується" до того, що вони його самі повісять!
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23.01.2023 15:27 Відповісти
Ноги уже можно целовать благодетелям ?
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23.01.2023 15:28 Відповісти
А шо ж це іх так бортануло -- прикинули хер к носу .
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23.01.2023 15:28 Відповісти
це тільки мені одному здається, що це непорозуміння під назвою Мадярщина якось неадекватно переоцінює свою значимість?
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23.01.2023 15:30 Відповісти
Не забуваите шо це теж бувша імперія -- Австро - Угорщина .
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23.01.2023 15:36 Відповісти
Австріяки теж НЕ дуже нам раді, хоча і мусять скривати
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23.01.2023 15:42 Відповісти
не забуваю, але там ключове АВСТРО, а ці мадяри завжди як дешева шльондра роблять ставку і помиляються.
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23.01.2023 16:08 Відповісти
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23.01.2023 15:36 Відповісти
Та невже??Відкрилося праве око??Чи набридло дуркувати??Чи дуже хочеться грошенят, які не надали??
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23.01.2023 15:40 Відповісти
******* вкотре нагадали шо вони ******
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23.01.2023 15:44 Відповісти
Что...не понравилось когда им заблокировали?
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23.01.2023 15:57 Відповісти
Добре
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23.01.2023 16:13 Відповісти
щось у віденському лісі здохло https://www.youtube.com/watch?v=QQBCD24mN1o
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23.01.2023 16:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NfcPyEsyLfw
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23.01.2023 16:55 Відповісти
Зате, вже традиційно, мадяри виступають проти 10 пакету санкцій, який плануть на 24.02.23. Сийарто вже висралось.
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23.01.2023 16:20 Відповісти
Ну, спасибо и на том , политические проститутки.
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23.01.2023 18:25 Відповісти
 
 