Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану
Кабінет Міністрів на своєму засіданні 27 січня затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Також затверджено порядок та критерії визначення підприємств, установ та організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Встановлено, що відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації, надане військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки, діють протягом терміну, на який вони надані.
Топ коментарі
+30 Анатолий К #427424
показати весь коментар27.01.2023 18:27
+15 Николай Николаевич #334532
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+14 Alex Sav #513490
показати весь коментар27.01.2023 18:31
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Заборона виїзду, полювання на чоловіків, "закручування гайок" щодо вояків.
Що далі?
"Заградотряды" ????
Вже рік тримають масу чоловіків у заручниках.
Там УСІ - військовозобов'язані, незалежно од статі, посади та розміру кишені.
Але ж в нас тількі бідні завжди усім "зобов'язані".
Ті, що не хочуть, дають хабаря.
Тому й полюють на потенційних давців грошей.
Саме тому "на часі" приватні армії з відбитих на 150-200к в місяць.
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ЧАС НАЦІОНАЛІЗУВАТИ ВСЕ
Чудны дела твои, Господи...
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Война? ДБ? Кофе п'ю.