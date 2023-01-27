Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 27 січня затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Також затверджено порядок та критерії визначення підприємств, установ та організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Встановлено, що відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації, надане військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки, діють протягом терміну, на який вони надані.

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