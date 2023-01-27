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Новини Війна
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Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану

призыв,повестка

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 27 січня затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Також затверджено порядок та критерії визначення підприємств, установ та організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Встановлено, що відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації, надане військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки, діють протягом терміну, на який вони надані.

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Автор: 

Кабмін (14072) мобілізація (3032) воєнний стан (568)


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Топ коментарі
+30
Під номер один потрапили актори "95 кварталу", слідом за ними всі "риги" і "слуги". Для решти - закон!
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27.01.2023 18:27
+15
Дякую, поржав. 😁 Нарід зробив вигляд що вибрав собі владу, а влада робить вигляд що самовіддано працює.
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27.01.2023 18:30
+14
а котлетне бронювання як ???
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27.01.2023 18:31
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Під номер один потрапили актори "95 кварталу", слідом за ними всі "риги" і "слуги". Для решти - закон!
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27.01.2023 18:27 Відповісти
Дякую, поржав. 😁 Нарід зробив вигляд що вибрав собі владу, а влада робить вигляд що самовіддано працює.
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27.01.2023 18:30 Відповісти
І часто ти над собою ржеш? Овес не закінчився?
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28.01.2023 00:05 Відповісти
Я з тебе ржу, свіженький. І з таких як ти.
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28.01.2023 08:15 Відповісти
а котлетне бронювання як ???
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27.01.2023 18:31 Відповісти
Неначасі.
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27.01.2023 18:33 Відповісти
Це як з забороною на виїзд для депутатів, на лікування можна.
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27.01.2023 18:32 Відповісти
Лисому нізя, там може вбити снайпер. Ось орден отримувати і хіхікати зі сцени, можна, а воювати ні.
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27.01.2023 18:36 Відповісти
Світ постіронії.... Щоб ти су*а згорів живцем
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27.01.2023 18:54 Відповісти
Да это всё понятно. Но почему не сделать рассмотрение разрешения на выезд хотя бы в индивидуальном порядке для обычных граждан? С 2020 года свистопляска эта идет с выездом, проездом и «пущать/не пущать». То короновирус у нас, то война. А обстоятельства у людей разные. Ближайшие родственники за кордоном умирают, к примеру, и пр. Все не уедут. У большинства и в планах нет такого. Тюрьма народов б***ть, а не страна.
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27.01.2023 18:44 Відповісти
Тюрьма народов б***ть, а не страна. ух ти...В расєю нє хатітє? Там всьо па закону,... в індівідуальном.
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27.01.2023 18:48 Відповісти
Не хочу. Поэтому и пишу это. У нас, если вы не заметили до сих пор, то же самое начинается.
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27.01.2023 18:50 Відповісти
То ми все менше відрізняємся від росії.
Заборона виїзду, полювання на чоловіків, "закручування гайок" щодо вояків.
Що далі?
"Заградотряды" ????
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27.01.2023 18:55 Відповісти
Північна Корея 2.0
Вже рік тримають масу чоловіків у заручниках.
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27.01.2023 18:49 Відповісти
блин, нам надо в корне менять принципы комплектования ВСУ, а не придумывать запреты и разрешения...
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27.01.2023 18:48 Відповісти
То може треба як в Ізраілі?
Там УСІ - військовозобов'язані, незалежно од статі, посади та розміру кишені.
Але ж в нас тількі бідні завжди усім "зобов'язані".
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27.01.2023 18:52 Відповісти
Да не, в том и дело, что у нас как-то это совсем извращенно. Трое только моих знакомых, двое из которых одноклассники - от безысходки решили пойти служить в ЗСУ. Так не берут даже на фоне нынешней волны мобилизации! Хотя одни из них служил и имеет специальность. Зато мы хватаем людей у магазинов и церквей
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27.01.2023 18:55 Відповісти
Що не зрозуміло?
Ті, що не хочуть, дають хабаря.
Тому й полюють на потенційних давців грошей.
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27.01.2023 18:58 Відповісти
я вже взнав через що це твориться: списки сформовані з 2005 через ФБ/ютуб/інсту та телефони - всі хто має РАзУМ - того до "корита" та, тепер, війська не беруть - щоб не дай бог заколот проти "бені" не протиставили.... адже зброя+побратими+досвід - гарна запорука проти охорони "олігократії".

Саме тому "на часі" приватні армії з відбитих на 150-200к в місяць.

_____________
ЧАС НАЦІОНАЛІЗУВАТИ ВСЕ
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27.01.2023 19:00 Відповісти
а сколько лет?
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27.01.2023 19:17 Відповісти
В диапазоне 32-39
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27.01.2023 19:33 Відповісти
действительно странно..у нас один пошел в 59в ТРО, дембельнулся по взрасту..потом помыкался..пошел в военкомат, сказал возьмите куда угодно, хоть на ноль.. послали....
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27.01.2023 19:49 Відповісти
И такой тоже есть знакомый. 63 года, разведчик. В итоге взяли в ТрО медиком

Чудны дела твои, Господи...
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27.01.2023 23:46 Відповісти
Хай їдуть в Одесу - там приймають всіх служити прямо на вокзалі)) А якщо серйозно, то бажаючим треба їхати у невеличкі міста у військомати - там їх приймуть у ЗСУ з радістю.
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27.01.2023 21:00 Відповісти
Та вони й опинилися по невеличким містечкам всі. Хто на Львівщині, хто на Харківщині. Один з них, он, ходить могили риє на цвинтарі, щоб хоч щось заробити.
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27.01.2023 23:50 Відповісти
да..я не истина в первой инстанции..но думаю с 20 до 50, год-полтора должны служить ВСЕ!, не брать на госслужбу без армии... оружие домаэто и население обучит и воевать и ненавидить соседа).. много моделей..надо обкатывать.... бо призвали людей на невызначенный термин и теперь по улицам бегают добирают...
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27.01.2023 19:16 Відповісти
Я скажу більшє. Там практично УСІ премєр-міністри мають досвід участі в війскових операціях. У багатьох з них діти загинули у війнах. І досвід Ізраілю в багатьох сферах життя при постійній загрозі війни і обстрілів для нас безцінний. Аби тільки наша влада мала бажання його впроваджувати.
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27.01.2023 23:53 Відповісти
Окупаційна олігократія в дії. Венесуела - тільки квіточки, проти слов'янства - стояк стократний.
______________
Война? ДБ? Кофе п'ю.
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27.01.2023 18:57 Відповісти
Відповідальні за бронь хто? Обдристович, агрохімія, котлєта?
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27.01.2023 19:15 Відповісти
До сраки ті ваші бронювання, якщо людина не в курсі що у неї бронь (хоча усі потрібні папери вже підприємство занесло у ТЦК), то ТЦК радісно її мобілізує, бо працівникам ТЦК головне кількість.
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27.01.2023 19:28 Відповісти
В Ізраїлі всі хто служив в бойових частинах мають великі преференції при прийомі на роботу. І не дай Боже якийсь чинуша щось зробить не по закону...
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27.01.2023 19:54 Відповісти
Слуг Народа не можна на війну - кацапи у свої агентів стріляти не будуть
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27.01.2023 20:30 Відповісти
Так выходит что сначала человека ловят на улице, пихают в бус, везут в областной военкомат - за 15 минут на ВЛК признают годным и дают повестку на послезавтра - а потом его месяцы возят по частям, где его отказываются брать потому что или не нужна специальность, или врач в части его заворачивает - в итоге в крайнем случае берут в самую захудалую бригаду, куда в итоге спихивают алкашей и неадекватов. Но военкомат свою задачу выполнил - человека изловил и отправил - а дальше долбитесь как хотите.
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27.01.2023 21:07 Відповісти
Не ставить тупо подпись в заключении ВЛК не пробовали ? Говорят, помогает. Без подписи медкомиссия считается не пройденная.
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27.01.2023 22:50 Відповісти
А если все прилежно делать, что говорят незнакомые люди, то это печально. Причем, не только в случае с военкоматом, а и во всех других случаях
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27.01.2023 22:52 Відповісти
Фиксировать акт похищения, и заявление в ментовку. Копию в прокуратуру. Если рядом были знакомые- свидетели, то вообще шикардос. Обязаны принять и внести в единую систему заяву. Дальше предложить военкомам сделку- отзыв заявы в обмен на то, что отъе..тся.
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27.01.2023 22:55 Відповісти
 
 