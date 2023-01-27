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Новини Війна
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Росія може продовжувати масовані ракетні атаки понад пів року, - розвідка Естонії

ракета,обстріл

Нинішня здатність Росії виробляти високоточні боєприпаси означає, що ракетні удари по Україні можуть, за найпесимістичнішим сценарієм, тривати ще шість-дев’ять місяців.

Так вважає глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, за різними оцінками ракетні атаки РФ можуть тривати від трьох до дев'яти місяців.

"З нашого найоптимістичнішого погляду, це найближчі три-чотири місяці, або до весни, а з більш песимістичного, шість-дев'ять місяців", - заявив Гросберг.

Він зазначив, що тривалість таких атак з боку Росії залежить від двох чинників.

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"Перш за все, від того, скільки високоточних боєприпасів було у Росії до початку війни. Це близько 2500 ракет. Було витрачено від половини до двох третин. Але, як показують останні фрагменти ракет, Росія протягом усієї війни продовжувала виробляти ракети на додаток до тих, що були на складах", - пояснив він.

Водночас кількість випущених високоточних ракет скоротилася: якщо в жовтні Росія випускала по Україні тризначну кількість ракет, то з листопада середньомісячний показник був двозначним, зазначив Гросберг.

Як показують аналітичні дані, за пів року Росія встигла виробити ще 65 ракет Х-101.

"Це свідчить про те, що в Росію продовжують надходити високотехнологічні елементи", - сказав Гросберг.

За його словами, не виключено, що Росія завбачливо придбала необхідні технологічні елементи до початку вторгнення.

"Але це означає, що високоточні боєприпаси виробляються і, ймовірно, будуть вироблятися ще дуже довгий час", - констатував Гросберг.

Автор: 

крилаті ракети (1071) обстріл (28284) розвідка (3856) ракети (4009) росія (64969) Естонія (1601)


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Топ коментарі
+13
теоретично, якщо дуже хочеться, можна щось наклепати, але тоді яйця по 17грн. не купиш.
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27.01.2023 18:32
+10
таж ні там 35 ракет залишилось- мандять наші іксперди
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27.01.2023 18:30
+9
Де наші "помсти"? Чому ми не обстрілюємо кацапів? Рік минає, а у нас жодної ракети не зроблено..
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27.01.2023 18:31
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таж ні там 35 ракет залишилось- мандять наші іксперди
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27.01.2023 18:30 Відповісти
Хто сказав про 35 ракет?
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27.01.2023 18:37 Відповісти
Та яка різниця?
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27.01.2023 18:56 Відповісти
І що би ми робили без розвідки Естонії?😱
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27.01.2023 18:30 Відповісти
Жаль что не чем ******* по кацапским заводикам.
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27.01.2023 18:30 Відповісти
теоретично, якщо дуже хочеться, можна щось наклепати, але тоді яйця по 17грн. не купиш.
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27.01.2023 18:32 Відповісти
Если одно яйцо отрезать, то будет по 8.50 - почти скумбрия
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27.01.2023 18:37 Відповісти
и по иранским заодно...
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27.01.2023 18:32 Відповісти
Де наші "помсти"? Чому ми не обстрілюємо кацапів? Рік минає, а у нас жодної ракети не зроблено..
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27.01.2023 18:31 Відповісти
д'єрмак не дозволяє!
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27.01.2023 18:44 Відповісти
Очень странная инфа. Особенно, что всего 65 ракет X-101 было сделано за полгода. Это же ничего. О каких тогда "понад півроку" можно говорить?
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27.01.2023 18:31 Відповісти
Вибачте, але я в це не вірю.
Ракети у московії скінчилися ще в жовтні після 2÷3 невдалих атак, як і прогнозували ануслітікі ГУРМО та ОПи.
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27.01.2023 18:32 Відповісти
Хто ж правду скаже дрестович заяву написав. Тепер бiдолаха без роботи ходе по кнайпам горе пивом гасить.
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27.01.2023 18:37 Відповісти
а чого це без роботи??? вже ж начебто на АЗСку пристроївся машини драїти ))))
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27.01.2023 18:42 Відповісти
шоу мен...мийщиком машин був моторола
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27.01.2023 18:51 Відповісти
А вот ублюдок Абдристович клялся своими яйцами, что ракет осталось максимум на 5 обстрелов!!! Так , что, нужно кастрировать ПОЦ- полковника ?
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27.01.2023 18:33 Відповісти
По общему количеству плюс-минус коррелирует с данными нашего ГУРа, там написано 2257 ракет более менее точных было на начало плюс 500 они сделали за год
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27.01.2023 18:34 Відповісти
Надо выявлять и карать тварей, помогающих рашистам обходить санкции.
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27.01.2023 18:37 Відповісти
все может быть...
одно ясно - наши потихоньку научились сбивать всё, шо есть чем сбить...
(мопеды уже до 100%),
тут не только от количества запущенной уйни зависит... будет больше современных ПВО - будет больше попаданий и по ракетам...
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27.01.2023 18:38 Відповісти
Абсолютно верно. К следующему отопительному сезону наша ПРО/ПВО будет намного сильнее
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27.01.2023 18:44 Відповісти
Та ви шо? Я надіюсь, що влітку цю гидоту геть запоребрик викинуть! І рашку розберуть на шматки кому належить.
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27.01.2023 19:00 Відповісти
Нажаль ракетами вони можуть стріляти і після того як ми їх викинемо
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27.01.2023 19:12 Відповісти
Ні, якщо на шматки розділити, то не до обстрілів буде. І заводи оборонні розбомбити якщо що. І аеродроми. Гахнули ж по енгельсу, а чим інші гірші?
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27.01.2023 20:53 Відповісти
Значить треба підривати заводи ВПК мордору.
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27.01.2023 18:45 Відповісти
Треба знищувати місця виробництва, зберігання, транспортування, засоби запуску. Військові все це знають, аби було чим це робити (може вже їде з останнім траншем допомоги?)
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27.01.2023 18:56 Відповісти
Якщо не перекрити дірки в постачанні кацапні електронних компонентів і мікросхем-пулятимуть вони по нам до бескінечності.
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27.01.2023 19:31 Відповісти
150-200 ракет в месяц они могут по нам выпускать точно, но это именно в месяц, а не за один раз.
Несколько ударов наносить смогут действительно в течении полугода точно.
Но эти удары ДО ЗАДНИЦЫ и чем дальше, тем вернее.
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27.01.2023 19:43 Відповісти
Для зрадое..ов обьясняю ) Тезис "ракеты заканчиваются" означает, что резервы ракетного вооружения накопленные за 20 (!!!) лет подходят к концу. Это не позволяет осуществлять масштабные ракетные обстрелы КАЖДЫЙ день по 50 ракет к примеру. Или даже каждую неделю по 150 ракет.
Всё, что могут рашисты это бить раз в 10-12 дней залпами по 60-70 ракет пока что. Когда резервы истощатся окончательно, они смогут используя своё производство бить каждый месяц по 60-70 ракет. ВЫ понимаете разницу между 1500 ракет в месяц и 150 ракет в месяц? Или не понимаете? ) При этом ракеты НЕ закончатся у рашистов НИКОГДА, ибо даже удар одной ракетой в месяц означает, что они ЕСТЬ. Ну включите же мозги хоть раз в жизни..
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27.01.2023 19:48 Відповісти
Це тільки наші, так звані, експерти, не соромлячись розпатякують після кожного масованого обстрілу, що у рашистів залишається ракет на 2 - 3 обстріли. От цікаво, у чому сенс їхньої відвертої брехні?
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27.01.2023 20:19 Відповісти
Надо уничтожать их ресурсы! На их територии!
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28.01.2023 08:34 Відповісти
 
 