Росія може продовжувати масовані ракетні атаки понад пів року, - розвідка Естонії
Нинішня здатність Росії виробляти високоточні боєприпаси означає, що ракетні удари по Україні можуть, за найпесимістичнішим сценарієм, тривати ще шість-дев’ять місяців.
Так вважає глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За його словами, за різними оцінками ракетні атаки РФ можуть тривати від трьох до дев'яти місяців.
"З нашого найоптимістичнішого погляду, це найближчі три-чотири місяці, або до весни, а з більш песимістичного, шість-дев'ять місяців", - заявив Гросберг.
Він зазначив, що тривалість таких атак з боку Росії залежить від двох чинників.
"Перш за все, від того, скільки високоточних боєприпасів було у Росії до початку війни. Це близько 2500 ракет. Було витрачено від половини до двох третин. Але, як показують останні фрагменти ракет, Росія протягом усієї війни продовжувала виробляти ракети на додаток до тих, що були на складах", - пояснив він.
Водночас кількість випущених високоточних ракет скоротилася: якщо в жовтні Росія випускала по Україні тризначну кількість ракет, то з листопада середньомісячний показник був двозначним, зазначив Гросберг.
Як показують аналітичні дані, за пів року Росія встигла виробити ще 65 ракет Х-101.
"Це свідчить про те, що в Росію продовжують надходити високотехнологічні елементи", - сказав Гросберг.
За його словами, не виключено, що Росія завбачливо придбала необхідні технологічні елементи до початку вторгнення.
"Але це означає, що високоточні боєприпаси виробляються і, ймовірно, будуть вироблятися ще дуже довгий час", - констатував Гросберг.
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Ракети у московії скінчилися ще в жовтні після 2÷3 невдалих атак, як і прогнозували ануслітікі ГУРМО та ОПи.
одно ясно - наши потихоньку научились сбивать всё, шо есть чем сбить...
(мопеды уже до 100%),
тут не только от количества запущенной уйни зависит... будет больше современных ПВО - будет больше попаданий и по ракетам...
Несколько ударов наносить смогут действительно в течении полугода точно.
Но эти удары ДО ЗАДНИЦЫ и чем дальше, тем вернее.
Всё, что могут рашисты это бить раз в 10-12 дней залпами по 60-70 ракет пока что. Когда резервы истощатся окончательно, они смогут используя своё производство бить каждый месяц по 60-70 ракет. ВЫ понимаете разницу между 1500 ракет в месяц и 150 ракет в месяц? Или не понимаете? ) При этом ракеты НЕ закончатся у рашистов НИКОГДА, ибо даже удар одной ракетой в месяц означает, что они ЕСТЬ. Ну включите же мозги хоть раз в жизни..